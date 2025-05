Unentschieden an der Alten Försterei Werder gibt bei Union Zwei-Tore-Vorsprung aus der Hand Stand: 03.05.2025 18:14 Uhr

Werder Bremen hat beim 2:2-Unentschieden bei Union Berlin einen Sieg aus der Hand gegeben, mischt aber weiter mit im Rennen um die Europapokalplätze.

Jens Stage sorgte mit zwei Treffern (2., 14. Minute) in der Anfangsphase für die Bremer Führung. Tom Rothe brachte die Gastgeber vor dem Pausenpfiff (38.) heran. Laszlo Benes erzielte den späten Ausgleich (84.) für Union und rettete damit die Serie der Berliner von nunmehr acht Spielen in Folge ohne Niederlage.

Werder blieb das sechste Spiel in Folge ungeschlagen, ließ aber eine große Chance liegen, in der Tabelle weiter nach oben zu klettern: Mit 47 Punkten bleiben die Bremer auf dem achten Rang, der Rückstand auf Leipzig auf dem Europa-League-Platz beträgt aber nur drei Punkte. Werder empfängt am kommenden, vorletzten Spieltag (Samstag, 15.30 Uhr) die Leipziger zum direkten Duell um Europa.

Werder von Beginn an voll da - Doppelpack von Stage

Werder begann wie die Mannschaft, für die es noch um etwas geht, und nutzte gleich die erste Chance des Spiels: Marvin Ducksch setzte den Ball nach Oliver Burkes Flanke an den Pfosten. Stage war wacher als die komplette Berliner Abwehr, jagte den Ball unter die Latte.

Union auch nach dem Rückstand weiter nicht mit der letzten Konsequenz in den Zweikämpfen: Stage eroberte die Kugel selbst im Mittelfeld, nach einem Doppelpass mit Senne Lynen zog der Däne von der Strafraumgrenze ab und traf sehenswert ins Eck.

Union fand weiter keinen Zugriff. Burke (27.) hätte schon vor der Pause das dritte Tor nachlegen können, Frederik Rönnow drehte den Ball mit einer starken Reaktion noch um den Pfosten.

Rothe mit dem Anschluss für Union - aus dem Nichts

Der Anschlusstreffer für die Gastgeber fiel komplett aus dem Nichts: die Flanke von Christopher Trimmel fand Tom Rothe an den zweiten Pfosten, dessen Kopfball senkte sich auch zur Überraschung von Werder-Keeper Michael Zetterer ins lange Eck. Union war auf einmal da - Janik Haberers zog von der Strafraumgrenze ab, diesmal war Zetterer auf dem Posten.

Nach dem Seitenwechsel waren die Berliner endgültig drin in der Partie, zeigten auch mehr Offensivdrang - aber die Bremer blieben wie schon in den Wochen zuvor extrem stabil, ließen wenig zu.

Erst ein abgefälschter Ball in die Spitze brachte die Großchance zum Ausgleich: Andrej Ilic stand auf einmal frei vor Zetterer, legte den Ball am Werder-Keeper vorbei, aber auch knapp neben das Tor (69.). Union-Trainer Steffen Baumgart schöpfte in der Schlussphase das Wechselkontingent voll aus - und hatte ein glückliches Händchen: Benes setzte keine Minute nach seiner Einwechslung einen Schlenzer sehenswert in den Winkel.

Union Berlin gegen Heidenheim, Bremen gegen Leipzig

Union Berlin hat am 33. Spieltag erneut ein Heimspiel, am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) ist dann der 1. FC Heidenheim zu Gast.