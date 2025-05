Klarer Sieg gegen Wolfsburg Eiskalter BVB stürmt Richtung Champions League Stand: 03.05.2025 20:29 Uhr

Eine effektive Leistung reicht Borussia Dortmund beim 4:0 (1:0)-Sieg gegen den VfL Wolfsburg, um im Bundesliga-Endspurt den Traum von der "Königsklasse" aufrecht zu erhalten.

Serhou Guirassy (3., 59.) und der eingewechselte Karim Adeyemi (69., 73.) sorgten mit ihren Doppelpacks am Samstagabend (03.05.2025) im heimischen Westfalenstadion für den sechsten Sieg aus den letzten sieben Ligaspielen. Verlor hat Dortmund keins dieser Spiele. Mit 51 Punkten rückt der BVB vorerst auf Platz vier und hat Richtung internationales Geschäft an den letzten beiden Spieltagen in Leverkusen und gegen Kiel alles selbst in der Hand.

Wolfsburg hat dagegen aus den vergangenen acht Spielen nur zwei Punkte geholt und kann froh sein, dass das Polster auf die Kellerplätze aus einer guten Phase Anfang der Saison groß genug ist. 39 Zähler bedeuten Platz 12 für die mit Europacup-Ambitionen gestarteten "Wölfe". Für das Team von Trainer Ralph Hasenhüttl geht es in den finalen Spielen gegen Hoffenheim und in Mönchengladbach nur noch um Schadensbegrenzung.

Guirassy veredelt missglückte Brandt-Annahme

Die erste wichtige Szene ereignete sich bereits nach knapp 180 Sekunden. Julian Brandt verrutschte in Strafraumähe die Annahme eines harten Süle-Passes so perfekt, dass die Kugel genau in den Lauf von Guirassy rollte. Der behielt alleine vor dem Tor die Nerven, schickte Torwart Kamil Grabara mit einem Wackler auf den Boden und schoss unten rechts zum 1:0 ein.

Das war es dann aber auch mit Dortmunds Offensiv-Herrlichkeit im ersten Durchgang. Die Schwarz-Gelben schalteten auf "Abwarten" und gaben bis zur Pause keinen weiteren Torschussversuch ab. Wolfsburg hatte auch nicht viel mehr zu bieten, brachte seine beste Chance durch Andreas Skov Olsen (15.) nicht im Dortmunder Tor unter.

Auch zweiter Guirassy-Versuch sitzt

Mit Beginn der zweiten Halbzeit wurde das Team von Trainer Niko Kovac etwas aktiver, aber die ersten Szenen Richtung Tor hatten die Gäste. Skov Olsen (48.) verpasste eine Hereingabe von Tiago Tomas knapp. Bei einem weiteren Versuch stand der sehr agile Däne im Abseits (51.).

Den BVB interessierte das wenig. Mit ihrem zweiten Schuss aufs Tor erzielten die Gastgeber den zweiten Treffer. Pascal Groß tanzte rechts im Strafraum zwei Wolfsburger aus, legte klug zurück und Guirassy verwandelte eiskalt zum 2:0. Für ihn war es der 19. Saisontreffer. Danach verteidigte Dortmund gegen insgesamt zu harmlose Niedersachsen, denen nicht ein einziger Schuss aus das Tor gelang, äußerst seriös und setzte seinen Lauf der vergangenen Wochen fort.

Aus einer Balleroberung lief der Ball auf halblinks an die Strafraumgrenze zu Adeyemi. Der zog selbstbewusst durch drei Wolfsburger und schoss oben rechts zum 3:0 ein. Die "Wölfe" gaben sich jetzt auf. Beim nächsten Vorstoß der Schwarz-Gelben schauten die Gäste zu, wie sich Adeyemi und Brandt mit einem Doppelpass Richtung Strafraum spielten. Zwei VfL-Verteidiger staunten dann, wie der selbstbewusste Adeyemi loszog und das 4:0 erzielte. Damit war alles geklärt.

Dortmund in Leverkusen, Wolfsburg gegen Hoffenheim

Dortmund ist zum Ausklang des 33. Spieltags zu Gast bei Bayer 04 Leverkusen (11.05., 15.30 Uhr). Wolfsburg empfängt zum letzten Heimspiel in der Saison 2024/25 die TSG aus Hoffenheim bereits am Freitagabend (09.05.2025, 20.30 Uhr).