82. Marcel Sabitzer Dortmund Einwechslung bei Borussia Dortmund: Marcel Sabitzer

82. Pascal Groß Dortmund Auswechslung bei Borussia Dortmund: Pascal Groß

82. Carney Chukwuemeka Dortmund Einwechslung bei Borussia Dortmund: Carney Chukwuemeka

82. Serhou Guirassy Dortmund Auswechslung bei Borussia Dortmund: Serhou Guirassy

80. Seit dem 3:0 ist die Angelegenheit natürlich gegessen, seit dem 4:0 erleben die Autostädter einen sehr bitteren Abend. Das Ergebnis ist insgesamt zwei Tore zu hoch, die Führung für Schwarz-Gelb aber verdient.

77. Die nächste gute Gelegenheit für den VfL! Nach feinem Steckpass hat Wind nahe dem rechten Fünfereck zu viel Raum. Sein Schuss streicht am langen Eck vorbei.

76. Julien Duranville Dortmund Einwechslung bei Borussia Dortmund: Julien Duranville

76. Julian Brandt Dortmund Auswechslung bei Borussia Dortmund: Julian Brandt

76. Emre Can Dortmund Einwechslung bei Borussia Dortmund: Emre Can

76. Felix Nmecha Dortmund Auswechslung bei Borussia Dortmund: Felix Nmecha

76. Mads Roerslev Wolfsburg Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Mads Roerslev

76. Kilian Fischer Wolfsburg Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Kilian Fischer

76. David Odogu Wolfsburg Einwechslung bei VfL Wolfsburg: David Odogu

76. Denis Vavro Wolfsburg Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Denis Vavro

75. Schicke Aktion von Amoura! Eine Skov-Olsen-Flanke von rechts befördert er per Fallrückzieher aus 13 Metern von halblinks knapp links am Tor vorbei.

73. Karim Adeyemi Dortmund Tooor für Borussia Dortmund, 4:0 durch Karim Adeyemi

Doppelpack Adeyemi! Der Joker nimmt den Ball bei einem Tempogegenstoß halblinks auf und spielt einen Doppelpass mit Brandt. Dann wuselt er sich in die Box, lässt sich nach links raustreiben, knallt die Pille aber wuchtig aus acht Metern unten rechts ins Eck.

72. Eine Wolfsburger Ecke bugsiert Koulierakis am kurzen Pfosten per Kopf über den Kasten. Wirklich gefährlich war das nicht.

71. Hasenhüttl reagiert mit drei Wechseln. Für Tomás, Wimmer und Lukas Nmecha kommen Amoura, Majer sowie Wind.

70. Lovro Majer Wolfsburg Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Lovro Majer

70. Patrick Wimmer Wolfsburg Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Patrick Wimmer

70. Mohamed Amoura Wolfsburg Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Mohamed Amoura

70. Tiago Tomás Wolfsburg Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Tiago Tomás

70. Jonas Wind Wolfsburg Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Jonas Wind

70. Lukas Nmecha Wolfsburg Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Lukas Nmecha

69. Karim Adeyemi Dortmund Tooor für Borussia Dortmund, 3:0 durch Karim Adeyemi

Und der Joker sticht sofort! Wimmer verliert den Ball in der Vorwärtsbewegung, dann passt Bensebaïni aus der Mitte kurz zu Adeyemi. Der Angreifer zieht durch zwei Gegner hindurch in den Sechzehner. Aus zwölf Metern und halblinker Position lässt er Grabara mit einem knallharten Linksschuss keine Chance.

68. Der erste Wechsel der Begegnung. Kovač schickt Adeyemi für Gittens ins Rennen.

67. Karim Adeyemi Dortmund Einwechslung bei Borussia Dortmund: Karim Adeyemi

67. Jamie Gittens Dortmund Auswechslung bei Borussia Dortmund: Jamie Gittens

64. Dárdai taucht rechts an der Strafraumkante auf. Seine hohe Flanke kann Lukas Nmecha aber nicht aufs Tor bringen.

62. Für die Wölfe wird es jetzt eine Herkulesaufgabe. Sie müssen schleunigst Torgefahr entwickeln, sonst droht das achte sieglose Spiel nacheinander.

59. Serhou Guirassy Dortmund Tooor für Borussia Dortmund, 2:0 durch Serhou Guirassy

Guirassy eiskalt! Brandt rennt über rechts in den Strafraum, hat die Kugel aber schon fast verloren. Er hält sie jedoch im Spiel, passt dann kurz in die Box zu Groß. Dessen Flachpass an den ersten Pfosten veredelt Guirassy aus neun Metern rechts ins kurze Eck.

57. Von rechts flankt wieder Ryerson hoch in den Bereich zwischen Elfmeterpunkt und Fünfmeterraum. Brandt kommt an den Ball, ist davon aber zu überrascht. Er bugsiert ihn unkontrolliert rechts vorbei.

56. Kilian Fischer Wolfsburg Gelbe Karte für Kilian Fischer (VfL Wolfsburg)

Fischer geht etwas zu robust in einen Zweikampf. Dafür sieht er den ersten gelben Karton des Matches.

54. Endlich mal wieder etwas halbwegs Produktives von den Dortmundern. Ryerson gibt von rechts nach innen. Guirassy will den Ball mit dem Fuß nehmen, obwohl dieser etwa auf Halshöhe auf ihn zufliegt. Drüber.

51. Ein weiter Ball von links erreicht rechts im Sechzehnmeterraum Skov Olsen. Der Skandinavier lässt sich jedoch mit dem Ball am Fuß ins Aus treiben - und stand zugleich im Abseits.

48. Gute Aktion vom VfL. Tomás wird auf dem linken Flügel gut in Szene gesetzt. Seine halbhohe Hereingabe ist ein Stück zu scharf für den mitgelaufenen Skov Olsen.

46. Ohne personelle Veränderungen geht es weiter.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +4 Halbzeitfazit:

Pause in Westfalen, Borussia Dortmund führt mit 1:0 gegen den VfL Wolfsburg. Die Schwarz-Gelben erwischten einen Start nach Maß: Etwas glücklich legte Brand für Guirassy ab, der aus wenigen Metern eiskalt vollstreckte (3.). Anschließend suchten die Wölfe eine schnelle Antwort, näherten sich in Person von Wimmer (11.) und Skov Olsen aus Abseitsposition (15.) an. Danach aber übernahm der BVB die Kontrolle und ließ den Ball in den eigenen Reihen rollen. Mit Ausnahme einer Halbchance für Brandt (23.) geschah praktisch nichts mehr im ersten Durchgang. Insofern ist spielerisch noch einige Luft nach oben. Bis gleich!

45. +4 Ende 1. Halbzeit

45. +3 Die Borussia erarbeitet sich noch mal eine Ecke von rechts. Die bringt aber nichts ein.

45. Nachspielzeit: Es werden 3 Minuten nachgespielt.

44. Und weiter plätschert die Partie vor sich hin. Seit über zehn Minuten geschieht rein gar nichts.

41. Der Ball zirkuliert zumeist in den Dortmunder Reihen. Viel deutet auf eine Pausenführung hin.

38. Es bleibt dabei: Viel passiert momentan nicht. Besser als das spielerische Niveau ist nach wie vor die Atmosphäre auf den Rängen.

35. Viele spannende Torszenen gibt es hüben wie drüben nicht. Guirassys Treffer ist bislang die einzig nennenswerte Chance, Abseitsmöglichkeiten herausgerechnet.

32. Wolfsburg kommt zu einem ersten Eckstoß von der rechten Seite. Gefahr entsteht dabei jedoch nicht.

29. Auf der anderen Seite fällt den Niedersachsen momentan nicht viel ein. Sie laufen dem Ball ziemlich viel hinterher.

26. Die Führung für die Hausherren geht aufgrund der optischen Dominanz durchaus in Ordnung. Ein Feuerwerk brennen sie indes nicht ab.

23. Eine weit gezogene Bensebaïni-Flanke von links macht Brandt am langen Pfosten noch mal scharf. Grabara wehrt die flache Schussflanke mit dem Knie ab.

21. Der BVB übernimmt immer mehr die Spielkontrolle. Mit viel Ballbesitz lässt er die Norddeutschen laufen.

18. Von links bringt Groß eine Ecke hoch ins Zentrum. Letztlich endet der ruhende Ball mit einem Offensivfoul.

15. Und da hätte es fast geklingelt! Ein weiter Ball der Gäste in die Spitze erreicht auf der linken Außenbahn Tomás. Dessen Hereingabe nickt Skov Olsen aus mittigen sechs Metern freistehend rechts neben Kobels Kasten. Zuvor stand Tomás aber wohl im Abseits.

14. Die Wolfsburger suchen nach einer Antwort. Dortmund drückt nicht auf das zweite Tor.

11. Nun zeigt sich auch die Hasenhüttl-Elf vorne: Durch drei Dortmunder hindurch wurstelt sich Wimmer über links in die Box. Aus spitzem Winkel zieht er relativ freistehend ab. Sein Schuss trudelt aber parallel zu Kobel und zur Torlinie ins gegenüberliegende Seitenaus.

9. Entsprechend gut ist die Stimmung auf den Rängen natürlich. Lautstark schallt es „BVB!" durch den Signal Iduna Park.

6. Damit gelingt den Gastgebern natürlich der Traumstart. Damit springen sie vorübergehend auf Platz vier - und damit auf einen Champions-League-Rang.

3. Serhou Guirassy Dortmund Tooor für Borussia Dortmund, 1:0 durch Serhou Guirassy

Die ganz frühe Führung für die Borussia! Nahe der Mittellinie von halbrechts spielt Süle einen flachen Ball in die Tiefe. Brandt möchte die Kugel stoppen, schafft das aber nicht - und legt damit ideal für den ein Stück weiter vorn positionierte Guirassy auf. Der Stürmer steht auf Höhe des Elfmeterpunktes völlig frei, verzögert clever beim Abschluss und schiebt mühelos unten rechts ein.

1. Auf geht's.

1. Spielbeginn

Ein Blick auf den direkten Vergleich zeigt: Meistens haben die Dortmunder in den Matches gegen den VfL die Nase vorne. Sie konnten 35 von insgesamt 60 ausgetragenen Pflichtspielen für sich entscheiden, hinzu kommen 13 Remis. Die Autostädter dagegen siegten lediglich in zwölf Aufeinandertreffen. Ein ähnliches Bild war in der Hinrunde zu beobachten, als Schwarz-Gelb auswärts einen Dreier landen konnte (3:1).

Auf der Gegenseite ist bei den Niedersachsen genau der gegenteilige Trend zu erkennen. Seit sieben Partien sind sie sieglos, kassierten in dieser Zeit satte fünf Pleiten – unter anderem gegen die (ehemaligen) Abstiegskandidaten Heidenheim und Union Berlin (jeweils 0:1). Schien bis vor einigen Wochen sogar der Sprung in die Europa League möglich, müssen sie sich von diesen Hoffnungen inzwischen verabschieden. Der 1. FSV Mainz 05 auf Rang sieben ist derzeit acht Punkte entfernt.

Ein Remis gegen den FC Bayern München (2:2), seitdem Siege gegen den FC Barcelona (3:1), Borussia Mönchengladbach und die TSG 1899 Hoffenheim (jeweils 3:2) – die Westfalen haben die Kurve in den letzten Wochen gekriegt. Durch die zurückliegenden Punktgewinne beträgt ihr Rückstand auf Platz vier nur noch drei Punkte. Damit sind die Champions-League-Ränge wieder in greifbare Nähe gerückt, immerhin belief sich der Rückstand vor eineinhalb Wochen noch auf zehn Zähler.

Bei den Gästen formiert sich vor Schlussmann Grabara ebenfalls eine Dreierkette, bestehend aus Koulierakis, Vavro und Fischer. Auf den Flügel agieren Mæhle und Skov Olsen, Vrancky fungiert als defensiver Abräumer. Offensiver ausgerichtet sind Dárdai und Wimmer im Mittelfeld. Tomás und Lukas Nmecha sollen im Angriff für Gefahr sorgen.

Werfen wir einen Blick auf die Aufstellungen. Die Hausherren beginnen mit Kobel im Tor, vor ihm bilden Bensebaïni, Anton und Süle eine Dreierkette. Als Wingbacks schickt Coach Kovač Svensson und Ryerson ins Rennen, in der Mitte bilden Groß und Felix Nmecha die Achse. Gittens und Brandt sollen vorne drin Stürmer Guirassy mit Zuspielen füttern.