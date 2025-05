Last-Minute-Drama 90.+5! Leipzig gleicht aus - und Bayern ist doch nicht Meister Stand: 03.05.2025 18:59 Uhr

Harry Kane war schon auf dem Weg in den Innenraum, aber die Meisterfeier müssen die Bayern und ihr gesperrter Torjäger verschieben. Leipzigs Joker Yussuf Poulsen sorgt mit seinem Ausgleichstreffer für den Stimmungskiller.

Das 3:3 in der 90.+5 Minuten bedeutet, dass die Münchener bei neun Punkten und 30 Toren Vorsprung rechnerisch doch mindestens darauf warten müssen, was Titelverteidiger Bayer 04 Leverkusen am Sonntag (04.05.2025, ab 15.30 Uhr im Audiostream und im Live-Ticker) beim SC Freiburg macht. Dabei sah ab 17.11 Uhr an diesem Samstag in Leipzig alles danach aus, als sollten die Münchener nach einem absoluten Fehlstart doch noch die 34. deutsche Meisterschaft feiern dürfen.

München kommt mit schnellstem Doppelpack der Geschichte zurück

Eric Dier (62.) und Michael Olise (63.) innerhalb von 46 Sekunden mit dem schnellsten Doppelpack seit Daten-Aufzeichung in der Bundesliga sowie Leroy Sané (83.) mit einem tollen Schlenzer hatten dafür gesorgt, dass aus dem 0:2 durch Benjamin Sesko (11.) und Lukas Klostermann (39.) beinahe ein Münchener Sieg geworden wäre.

Doch die in der zweiten Halbzeit gegen wie entfesselt aufspielende Münchener nahezu chancenlosen Leipziger hatten noch einen Schuss übrig. Der eingewechselte Poulsen nutzte ein cleveres Zuspiel von Xavi Simons von halbrechts mit einem Lupfer über den herausstürzenden Jonas Urbig zum 3:3.

Kane und Kompany warten weiter auf Premieren-Titel

Zu dem Zeitpunkt hatte sich der gelbgesperrte Harry Kane von der Tribüne aus schon auf den Weg Richtung Innenraum gemacht, um seinen ersten Titel zu feiern. Doch der Torjäger muss nun auf seinen Premieren-Titel genauso wie Trainer Vincent Kompany noch etwas warten - vielleicht nur knapp 24 Stunden, vielleicht aber auch eine Woche.

Das Drama hatten sich die Münchener im Leipziger Regen selbst zuzuschreiben. Zu passiv, zu wenig von sich überzeugt zeigte sich der "Mia san mia"-Klub in den ersten 45 Minuten. Ganz anders die Leipziger. RB gab nach dem ernüchternden 0:4 in der Vorwoche bei Eintracht Frankfurt Gas. Schon nach zwei Minuten zwang Amadou Haidara aus kürzester Distanz Bayern-Torwart Jonas Urbig zu einer Glanztat.

Sesko und Klostermann sorgen für Leipziger Jubel

Wenig später war der 21-Jährige dann nicht ganz unbeteiligt am Rückstand. Bei einem Konter der Leipziger rutschte Urbig bei der Entscheidung zwischen Rauslaufen und Umkehren aus und musste zusehen, wie Sesko den Ball aus 30 Metern mit einem 112-km/h-Außenristknaller zum 1:0 im Tor unterbrachte. Die Bayern waren geschockt und Leipzig blieb dran. In der Schlussphase der ersten Halbzeit legte Klostermann per Kopf nach einer langen Freistoßflanke von David Raum das 2:0 nach.

Allerdings schien Kompany anschließend die richtigen Worte gefunden zu haben. Die Münchener kamen entschlossen aus der Pause und machten Druck. Ein Eckball war der entscheidende Impuls. Eine Olise-Hereingabe fand Dier am kurzen Fünfereck und der Verteidiger nickte zum 1:2 ein. Als kurz darauf Olise mit einem 18-Meter-Schuss auf 2:2 stellte, schienen die Bremsen am Münchener Meisterzug gelöst zu sein.

Sané Schuss reicht nicht zum Meister-Glück

Konrad Laimer (69.) verpasste die Führung per Kopf aus vier Metern. Es war der neunte Bayern-Torschuss in Halbzeit zwei. Leipzig stand bei Null. Olise (80.) traf - allerdings abseitsverdächtig - den Pfosten. Und dann kam eben Sané und machte mit einem überlegten Schlenzer aus der rechten Strafraumhälfte scheinbar das Meistertor zum 3:2. Um 17.11 Uhr schien der FC Bayern am Ziel. Doch Poulsen sorgte mit dem 3:3 noch für einen krassen Stimmungsabfall bei allen, die es mit den Münchenern halten.

Jetzt heißt es Warten. Darauf, was eben die Leverkusener in Freiburg machen. Sollten sie nicht gewinnen, wäre der FC Bayern auf dem heimischen Sofa zum 34. Mal deutscher Meister. Gewinnt der Titelverteidiger, kann der FCB am kommenden Samstag (10.05.2025, 18.30 Uhr) im Abendspiel gegen Borussia Mönchengladbach die rechnerischen Zweifel selbst beseitigen. Leipzig muss schon vorher ab 15.30 Uhr bei Werder Bremen weiter um seine Chancen auf die Champions-League-Qualifikation kämpfen.