Gegen das abgestiegene Valladolid Barcelona müht sich zum Sieg bei ter Stegen-Rückkehr Stand: 03.05.2025 22:57 Uhr

Der FC Barcelona bleibt der Favorit auf den Meistertitel in La Liga. Der Sieg gegen das bereits abgestiegene Real Valladolid kam aber äußerst mühsam zustande. Torhüter Marc-André ter Stegen feierte sein Comeback.

Die Meisterschaft ist für den FC Barcelona zum Greifen nahe: Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick hatte zwar eine Halbzeit lang große Mühe, sich beim bereits abgestiegenen Team von Real Valladolid mit 2:1 (1:0) durchzusetzen. Dennoch: Damit behaupten die Katalanen am Samstagabend (3.5.2025) die Tabellenspitze in La Liga und liegen nun sieben Punkte vor Real Madrid, das am Sonntag gegen Celta Vigo antreten muss.

Bevor es losging, dürfte sich manch ein Barcelona-Anhänger ein wenig verwundert die Augen gerieben haben. Neun Veränderungen im Vergleich zum Champions-League-Auftritt am vergangenen Mittwoch gegen Inter Mailand hatte Hansi Flick aufgeboten. Die wohl auffälligste: Marc-André ter Stegen stand nach seiner achtmonatigen Verletzungspause aufgrund eines Patellasehnenrisses wieder zwischen den Pfosten.

B-Elf zündet zunächst nicht

Lediglich Gerard Martin und Pedri waren noch in der Startelf verblieben. Barcelona begann mit einer B-Elf. Der Schwerpunkt der sportlichen Ziele scheint für die Verantwortlichen der Katalanen die europäische Königsklasse zu sein. Am kommenden Dienstag (21 Uhr) kommt es zum Rückspiel im Guiseppe-Meazza-Stadion in Mailand.

Und diese Jugendauswahl benötigte ein bisschen Zeit, um sich zu finden. Barcelona dominierte zwar wie gewohnt das Spiel, aber Valladolid nutzte gleich seine erste Chance. Mit einem äußerst unglücklich abgefälschten Schuss, der über den deutschen Torhüter flog und hinter ihm wie ein Stein ins Tor fiel, erzielte Iván Sánchez die 1:0-Führung (6.) für die Nordspanier.

Ter Stegen hat nicht viel zu tun

Und nur fünf Minuten später hatte Raúl Moro die große Chance zum zweiten Treffer für Valladolid, als er alleine über die linke Seite auf das Barcelona-Tor zulief. Aber ter Stegen tauchte rechtzeitig ab und parierte. Es war eine der sehr wenigen Szenen, in der sich der deutsche Nationaltorhüter auszeichnen konnte.

Es dauerte bis zur 15. Minute, bis Barcelona zur ersten Möglichkeit kam: Stürmer Pau Víctors Kopfball konnte seinen Kopfball nicht genau genug platzieren, Torwart Andqré Ferreira lenkte den Ball über die Querlatte.

Das Flick-Team tat sich insgesamt aber sehr schwer, Lücken in der kompakten Gegner-Defensive zu finden. Valladolid konzentrierte sich vor allem darauf, keinen Gegentreffer zu kassieren. Das gelang auch bis zum Halbzeitpfiff.

Mit den Stars kommen die Tore

In der zweiten Hälfte brachte Flick seine Stars wie Frenkie de Jong oder auch Raphinha. Lamine Yamal kam schon Mitte der ersten Hälfte für den verletzten Dani Rodriguez in die Partie. Es entstand ein Dauerdruck von Barcelona, den Raphinha mit dem 1:1 (54.), einem Schuss von der Strafraumgrenze, krönte.

Und nur sechs Minuten später war es Fermin, der die Partie zugunsten der Katalanen drehte. Mit einem gezielten Flachschuss aus 14 Metern nach Vorlage von Gerard Martín verwandelte der 21-Jährige eiskalt zum 2:0 (60.).

Doch auf einmal hatte Latasa die große Chance zum Ausgleich nach Zuspiel von Chuki, aber ter Stegen war erneut zur Stelle und hielt den Schuss aus kurzer Distanz und damit die Führung fest.

Auch Barcelona hatte kurz vor dem Ende noch eine Freistoßchance vom ebenfalls eingewechselten Dani Olmo, doch Torhüter André Ferreira parierte den geschlenzten Ball. Es blieb beim knappen Auswärtssieg vom FC Barcelona und der großen Chance auf den Meistertitel.