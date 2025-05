BR24 Sport Harry Kane bricht den Fluch: Der erste Titel des Superstars Stand: 04.05.2025 21:01 Uhr

Harry Kane gewinnt den ersten großen Titel seiner Karriere. Damit bricht er einen Lauf, der wie ein Fluch an ihm haftete und beendet den Spott. Der Engländer reagiert emotional. Ist dies der Beginn einer neuen Ära?

Von Raphael Weiss

In seiner Instagram-Story postete Harry Kane am Sonntag lediglich ein Trophäen-Emoji. Später sah man Kane auf Videos aus voller Kehle zu Queens "We Are The Champions" und zu Bob Marleys "Three Little Birds" singen. "Every little thing is gonna be alright" heißt es in letzterem Lied, und Bob Marley sollte Recht behalten: Am Ende wird alles gut, Harry Kane wird Meister und holt mit dem FC Bayern München endlich seinen allerersten Titel.

Der FC Bayern hat zahlreiche erfahrene Titeljäger in den eigenen Reihen. Der erfolgreichste ist Thomas Müller. Er hat nun die 13. Deutsche Meisterschaft seiner Karriere gewonnen, holte zweimal die Champions League, sechsmal den DFB-Pokal und wurde Weltmeister. Auch fast alle anderen Spieler haben einen prall gefüllten Trophäenschrank.

Egal ob Manuel Neuer, Joshua Kimmich, der 22-jährige Jamal Musiala - selbst Gabriel Vidovic wurde schon zum vierten Mal Meister. Dass ausgerechnet Weltstar Harry Kane im Alter von 31 Jahren zu den wenigen Fußballern im Kader des FCB gehört, die nun ihren allerersten Titel ihrer Karriere feiern, wirkt noch immer unglaublich. Doch mit dem heutigen Tag ist der Titelfluch des Harry Kane offiziell gebannt.

Torschützenkönig, Ritterorden - und doch kein Titel

Seit nun knapp 15 Jahren spielt Harry Edward Kane professionell Fußball. Über große Teile seiner Karriere begleitete ihn das Prädikat "Weltklasse". So zielstrebig wie der Mittelstürmer Tore schoss, so elegant wie er seine Mitspieler einsetzte, so mannschaftsdienlich wie er sich überall auf dem Feld einsetzte - all diese Eigenschaften machen Kane zu einem der besten Fußballspieler auf dem Planeten.

Torschützenkönig wurde Kane - in der Premier League, bei der Weltmeisterschaft, bei der EM, in der Champions League und in der Bundesliga, also fast überall dort, wo er auch antrat. Selbst der Ritterorden "The Most Excellent Order of the British Empire" wurde dem Aushängeschild der englischen Nationalmannschaft verliehen. Nur einen echten Titel mit einer Mannschaft, den konnte Kane bislang nie gewinnen.

Kane vor der Meisterschaft: Zwischen Tränen und Trotz

Lange wurde die Titellosigkeit von Englands konstant bestem Spieler auf seine Vereinszugehörigkeit geschoben. Tottenham Hotspur, der Klub, dem Kane mehr als ein Jahrzehnt lang die Treue gehalten hatte, ist ebenso notorisch erfolglos - wie auch die englische Nationalmannschaft. Als der Stürmer dann aber den Wechsel wagte und der FC Bayern nach elfjähriger Dauermeisterschaft ausgerechnet in Kanes Debütsaison nach einer halben Ewigkeit titellos blieb, da glaubten nicht nur englische Medien an übersinnliche Fügungen: "Der Harry-Kane-Fluch ist echt", schrieb etwa der Daily Star.

Dass Kane diese Karrierebilanz - und auch die Berichterstattung darüber - ziemlich nahe ging, konnte man zuletzt beim Champions-League-Aus gegen Inter Mailand beobachten, als dem Weltklassestürmer die Tränen in die Augen stiegen, oder an den Aussagen nach dem Sieg gegen Holstein Kiel: "Es gibt viele Leute, die im Verlauf meiner Karriere nur über den Fakt sprechen, dass ich noch keinen Titel gewonnen habe. Es wäre schön, ein paar Leute zum Schweigen zu bringen", sagte er, nachdem er sein Team mit einem Doppelpack zum Sieg geschossen hatte.

Das Ende des Titelfluchs: Was bringt die Zukunft?

Nun ist dieser Fluch gebrochen. Der Spott hat ein Ende. Und vielleicht war dieser Titel nur der Anfang einer ganzen Reihe an Pokalen und Schalen, die Kane im Herbst seiner Karriere in München noch stemmen darf. Die Isarmetropole, das hat der Engländer immer wieder betont, plant er nicht so schnell wieder zu verlassen.

Dort ist die Meisterschaft eigentlich immer eingeplant. Den DFB-Pokal hat der FC Bayern nun seit fünf Jahren nicht mehr gewonnen und nach dem Henkelpott sehnt man sich beim deutschen Rekordmeister auch. Die Titel-Durststrecke in der Heimat Kanes ist deutlich dramatischer: Seit der WM 1966 hat England kein Turnier mehr gewonnen. Sollte Kane als Kapitän diesen Pokal im kommenden Sommer nach Hause bringen, der Spott hätte spätestens dann ein für alle Male ein Ende.

Quelle: Blickpunkt Sport 04.05.2025 - 21:45 Uhr