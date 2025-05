Erster Karriere-Titel "Kane you believe it?" - England huldigt Harry Kane Stand: 04.05.2025 20:37 Uhr

Englands Nationalstürmer Harry Kane hat endlich seinen ersten Titel gewonnen - und die englische Presse verneigt sich vor dem 31-Jährigen.

"The Sun": "Kane you believe it? Harry Kane gewinnt endlich seine erste Trophäe."

"Daily Mail": "Der Titel rechtfertigt in gewisser Weise seinen 100-Millionen-Pfund-Wechsel von Tottenham im Sommer 2023, als er seinen geliebten Verein auf der Suche nach dem schwer erreichbaren Titel verließ. Obwohl Kane einer der produktivsten Stürmer der Neuzeit ist, musste er 15 Saisons - und 694 Spiele - auf diesen Moment warten. Seine Geduld wurde im Laufe der Jahre auf die Probe gestellt."

"Guardian": "Harry Kane, Münchens geliebter Import, hat endlich die Trophäe, nach der er sich so lange gesehnt hat. Der Pokal war genau das, was er sich wirklich gewünscht hatte. Endlich hat er ihn bekommen - und in München bleibt ihm noch jede Menge Zeit zum Feiern und für die traditionellen Bierduschen."

"BBC": "Trotz aller Tore und individuellen Auszeichnungen wurde Harry Kane schon lange dafür kritisiert, dass er nie einen Pokal gewonnen hat. Nach sechs verlorenen Endspielen hat sich die Beharrlichkeit des bescheidenen, aber unerbittlichen Torjägers ausgezahlt."