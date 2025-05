Remis gegen Leverkusen Freiburg macht den FC Bayern zum Meister Stand: 04.05.2025 19:39 Uhr

Mit einem 2:2 (1:0)-Remis gegen Bayer Leverkusen hat der SC Freiburg den FC Bayern zum Meister gemacht. Dabei war sogar noch viel mehr drin für den SCF.

Meister auf der Couch: Nachdem es am Samstag durch den späten Leipziger Ausgleichstreffer noch verschoben wurde, feierten die Bayern nun also am Sonntag ihren Titel. Möglich wurde dies, weil sich Bayer Leverkusen im Spitzenspiel beim SC Freiburg einfach viel zu lange harmlos präsentierte und es nach dem Unentschieden bei einem Acht-Punkte-Rückstand auf München bleibt. Bei nur noch zwei verbleibenden Spieltagen.

Für den SC bedeutete das Remis: Es gelang der vorläufige Sprung zurück auf Platz vier - die Breisgauer haben alles in der Hand, was den Einzug in die Champions League betrifft.

Schuster-Team ergreift die Flucht nach vorn

Die Chance auf die Königsklasse wahren - der Sportclub wusste: Das würde nur mit viel Mut und Offensivgeist gegen Bayer Leverkusen funktionieren. Die Freiburger begannen also so, wie das normalerweise Leverkusen macht: dominant und mit viel Ballbesitz.

Bayer wurde tief in die eigene Hälfte gedrängt und vor allem Ritsu Doan auf der rechten Außenbahn sorgte für viel Betrieb. Der quirlige Japaner bereitete auch die erste gute Möglichkeit für den SCF vor. In der 17. Minute düpierte er zwei Leverkusener und verschaffte seinem Kollegen Vincenzo Grifo Raum und Zeit vor dem gegnerischen Tor. Der Italiener zog mit seinem bekannt starken rechten Fuß aus 22 Metern ab - Matej Kovar im Kasten Bayers parierte.

Leverkusen überrascht - Freiburg dominiert

Leverkusen schien überrascht vom Freiburger Mut und hatte Probleme, ins gewohnte Kombinationsspiel zu finden. Dabei hatte der noch amtierende Deutsche Meister auch Florian Wirtz wieder in seiner vollen Schaffenskraft dabei - der Jungstar blieb aber zunächst wie seine Kollegen unauffällig. Und Freiburg machte weiter Dampf. Nach 33 Minuten die Topchance für Osterhage, der über rechts durchgebrochen war. Kovar im Bayer-Kasten verkürzte den Winkel aber derart stark, dass er vom Freiburger aus spitzem Winkel angeschossen wurde.

Maximilian Eggestein blieb es vorbehalten, die Freiburger Überlegenheit auch in Zählbares umzumünzen: In der 44. Minute prallte der Ball über Umwege vor seinen Füßen. 22 Meter vor dem Tor legte er sich die Kugel zurecht - ohne gegnerischen Druck übrigens - und schoss ihn mit rechts platziert ins linke Eck: 1:0.

Bayer druck- und wehrlos

Freiburg führte zur Pause völlig verdient gegen einen Gegner, der den Eindruck machte, die Saison irgendwie locker auslaufen zu lassen. Nicht nur beim Gegentor präsentierte sch Bayer viel zu teilnahmslos, um gegen einen topmotivierten Gegner etwas holen zu können.

Diese Passivität nahmen die Schützlinge vom am Spielfeldrand zunehmend verzweifelt gestikulierenden Xabi Alonso mit in die zweite Halbzeit. Und sie wurden zügig bestraft. Nach Doans Flanke konnte Johan Manzambi unbedrängt per Kopf in die Mitte legen, wo Piero Hincapie unter Bedrängnis von Adamu ein Eigentor zum 2:0 unterlief (48.).

Wirtz' Anschlusstor kommt zu spät

Alonso reagierte in der 55. Minute mit einem Dreifachwechsel - was ein bisschen mehr Schwung brachte. Die Wende passierte aber erst in den letzten Minuten. Zunächst verkürzte Wirtz mit einem Fernschuss in der 82. Minute auf 2:1. In der Nachspielzeit war es Jonathan Tah, der aus dem Gewühl heraus sogar noch das 2:2 erzielte und zumindest für gedämpften Jubel auf der Bayer-Bank sorgte.

Freiburg in Kiel, Leverkusen gegen Dortmund

Freiburg spielt am kommenden Spieltag bei Holstein Kiel (10.05., 15.30 Uhr). Leverkusen hat am Sonntagnachmittag den BVB zu Gast (15.30 Uhr).