Zwei Spieltage vor Saisonende Sofortiges Aus für Hasenhüttl beim VfL Wolfsburg Stand: 04.05.2025 22:04 Uhr

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat Trainer Ralph Hasenhüttl mit sofortiger Wirkung freigestellt. Das teilten die Niedersachsen am Sonntag mit. In den zwei verbleibenden Saisonspielen übernimmt U19-Trainer Daniel Bauer die Mannschaft.

Der VfL reagierte damit auf die anhaltende sportliche Krise. Erst am Sonnabend hatten die "Wölfe" eine 0:4 (0:1)-Pleite bei Borussia Dortmund kassiert. Die Niedersachsen sind seit acht Spielen ohne Sieg, sechs Partien davon gingen verloren. Durch die Negativserie verspielte der VfL seine Chance auf einen Europapokal-Platz.

"Die Ergebnisse und die Entwicklung in den letzten Monaten haben den Entschluss in uns reifen lassen, jetzt zu reagieren. Diese Entscheidung haben wir in enger Abstimmung mit dem Aufsichtsrats-Präsidium getroffen", sagte Geschäftsführer Peter Christiansen.

"Wölfe" weit hinter eigenen Ansprüchen zurück

Hasenhüttl, dessen Vertrag noch bis 2026 läuft, hatte die Mannschaft im März des Vorjahres von Niko Kovac übernommen und in der vergangenen Saison zum Klassenerhalt geführt. "Es ist ihm gelungen, die Mannschaft zu stabilisieren und in sichere Fahrwasser zu führen. Dafür bedanken wir uns bei ihm", so Christiansen.

In der aktuellen Spielzeit hatte es in der Hinrunde danach ausgesehen, als könne der VfL womöglich um die Champions-League-Ränge mitspielen, seit Ende Januar folgte aber ein heftiger Absturz mit lediglich zwei Ligasiegen.

Wen holt Geschäftsführer Christiansen?

In den vergangenen Wochen waren die Spekulationen hinsichtlich einer Trennung vom Österreicher nach Saisonende immer lauter geworden. Die Suche nach seinem Nachfolger soll bereits in vollem Gange sein. Auch St. Paulis Chefcoach Alexander Blessin wird in den Medien als möglicher Kandidat gehandelt.

Christiansen war zur laufenden Saison neu gekommen, um den Club nach drei Saisons ohne Europapokal-Qualifikation wieder zum Erfolg zu führen. Zu jenem Zeitpunkt war Hasenhüttl aber bereits im Amt gewesen. Nun hat der Geschäftsführer die Gelegenheit, seinen ganz eigenen Wunschtrainer zu installieren. Doch auch er steht dabei unter Erfolgsdruck.

Interimscoach Bauer gibt sein Debüt am Freitag (20.30 Uhr, im NDR Livecenter) gegen die TSG Hoffenheim. Am letzten Spieltag gastiert der ehemalige deutsche Meister am 17. Mai bei Borussia Mönchengladbach.

Dieses Thema im Programm:

Sportclub | 04.05.2025 | 22:50 Uhr