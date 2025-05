Retter verzweifelt gesucht Was Last-Minute-Wechsel auf der Trainerbank bringen Stand: 05.05.2025 13:08 Uhr

Also mal wieder Friedhelm Funkel. So regelmäßig der Dauerbrenner unter den deutschen Fußballtrainern einen Teil des Winters in einem Robinson-Club auf Fuerteventura verbringt, so verlässlich ist der Fußballlehrer im Frühjahr gefragt.

Kaum hatte er anlässlich seines 70. Geburtstags in einer Schalte von der Sonneninsel für die "Wunderbare Welt des Fußballs" von Arnd Zeigler darüber geplaudert, dass er sich eine interessante Anfrage jederzeit anhören würde, klopfte alsbald der damals abstiegsgefährdete 1. FC Kaiserslautern an.

Lebemann Funkel rettete die Pfälzer nicht nur vor dem Abstieg, sondern stand am 25. Mai vergangenen Jahres mit den "Roten Teufeln" auch noch im Pokalfinale gegen Bayer Leverkusen. Danach erklärte er sogar seine Bereitschaft, weiterarbeiten zu wollen. Der FCK hatte andere Pläne.

Friedhelm Funkel war schon zweimal in Köln tätig

Nun besinnt sich mit dem 1. FC Köln ein anderer Traditionsverein aus der 2. Bundesliga auf den 71-Jährigen, der gefühlt bei jedem seiner Ex-Vereine auf einer imaginären Helferliste steht. Der "Effzeh" empfängt einen guten Bekannten aus der Region, der rheinischen Frohsinn versteht - und im besten Fall am 18. Mai in der Domstadt den ersehnten Bundesliga-Aufstieg feiert. Der Spielplan will es so, dass der 1. FC Köln am 34. Spieltag ein Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern hat.

Dass dieser am Montag (05.05.2025) vollzogene Trainerwechsel auch folkloristische Züge trägt, ist gar nicht zu vermeiden. Nur zur Erinnerung: Funkel kommt bereits das dritte Mal ans Geißbockheim. Einmal ist er abgestiegen (2002) und gleich wieder aufgestiegen (2003), das andere Mal rettete er den Klub in der Relegation gegen Holstein Kiel (2021), nachdem er erst Mitte April anstelle des glücklosen Markus Gisdol übernahm.

Frank Schaefer stieg 2012 ab

Aber was bringt ein Trainerwechsel kurz vor Saisonende, wenn auch der mal wieder mausgrau wirkende Bundesligist VfL Wolfsburg mit Ralph Hasenhüttl seinen Übungsleiter zwei Spieltage vor Ultimo entbindet? Der 1. FC Köln, wenig verwunderlich, hat sich dieses Allheilmittels gleich mehrfach bedient. Drei Spieltage vor Schluss in der Saison 2010/2011 mal wieder tief im Abstiegssumpf steckend, übernahm Sportdirektor Volker Finke für Frank Schaefer - und rettete den Klub mit drei Siegen.

Jenem Frank Schaefer wurde vier Spieltage vor Schluss die Rettungsmission 2011/2012 anvertraut. Ausgerechnet in der letzten Saison von Lukas Podolski ging das Unterfangen schief - der Verein stürzte ab. Tief im Westen findet sich noch ein abschreckendes Beispiel: 2009/2010 zog auch der VfL Bochum zwei Spieltage vor Schluss die Reißleine: Heiko Herrlich bekam den Laufpass, VfL-Idol Darius Wosz übernahm. Doch nach zwei Niederlagen waren die Bochumer doch abgestiegen und damit für viele, viele Jahre nur zweitklassig.

Klaus Augenthaler rettete Leverkusen

Was in Bochum misslang, führte in Leverkusen zum Erfolg. 2002/2003 war die vom Titeltrauma geplagte Werkself zwei Spieltage vor Schluss nur Tabellen-16. Bayer trennte sich von Thomas Hörster und installierte den Ur-Bayer Klaus Augenthaler. Ein guter Schachzug: Durch Siege gegen 1860 München und den 1. FC Nürnberg wendete der Vizemeister von 2002 den Abstieg ab. Das war gerade noch mal gut gegangen.

Half 2003 mit, dass Bayer Leverkusen nicht abstieg: Klaus Augenthaler.

Noch später griff nur Arminia Bielefeld in der Bundesliga-Geschichte zum berühmten Strohhalm. Für den letzten Spieltag 2008/2009 heuerte noch einmal Jörg Berger auf der Alm an, von dem es ja mal hieß, er hätte zehn Jahre zuvor auch die "Titanic" vor dem Untergang gerettet.

Jörg Berger scheiterte mit Bielefeld

Damals hatte Berger tatsächlich Eintracht Frankfurt in einem epochalen Abstiegsdrama mit einem 5:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern vor dem Abstieg bewahrt - und Spaßvogel Jan Age Fjörtoft machte den Spruch, der an Berger wie Kaugummi kleben sollte.

Rettete Frankfurt 1999, aber nicht Bielefeld 2009: Jörg Berger.

Doch mit dem Feuerwehrmann, der 2010 nach einem Krebsleiden verstarb, schaffte Bielefeld nur ein 2:2 gegen Hannover 96. Die Arminia musste runter und lange auf eine Bundesliga-Rückkehr warten. Aktuell können die Ostwestfalen den Zweitliga-Aufstieg und das Pokalfinale kaum erwarten.

Udo Lattek half in Dortmund aus

Vor einem Vierteljahrhundert war auch Borussia Dortmund (nach einer Heimniederlage gegen die SpVgg Unterhaching) in Abstiegsnot geraten. Am Borsigplatz kamen die damaligen Bosse auf die Idee, Udo Lattek zu verpflichten. Der 64-Jährige brachte damals nicht nur eine ulkige Kappe, sondern auch den erhofften Erfolg mit: Der BVB blieb 1999/2000 drin.

Routinierte Unterstützung auf der Trainerbank: Udo Lattek mit Matthias Sammer 2000.

Den besten Langzeiteffekt verbuchte Werder Bremen 1999. Vor mehr als einem Vierteljahrhundert hatte Felix Magath fast die ganze Stadt und den ganzen Verein gegen sich aufgebracht, als der bis dahin im Stillen werkelnde Amateurtrainer Thomas Schaaf für die letzten vier Partien vor einem Nachholspiel gegen den FC Schalke 04 übernahm.

Thomas Schaaf als Glücksgriff in Bremen

Seine Sachlichkeit und sein Sachverstand bescherte den Grün-Weißen wenige Wochen später nicht nur Klassenerhalt und Pokalsieg, sondern auch die erfolgreichste Epoche der Vereinsgeschichte. Später in Hannover zeigte sich, dass Schaaf keiner für den kurzfristigen Erfolg sein sollte.

Erwies sich als Ideallösung für Werder Bremen: Der 1999 installierte Thomas Schaaf.

Auch der Rekordmeister FC Bayern hat das Blatt mit späten Trainerwechseln zu wenden versucht. Allerdings ging es in München nie um den Klassenerhalt, sondern größere Ziele. Als 1995/1996 das Experiment mit Otto Rehhagel krachend scheiterte, sollte Franz Beckenbauer die Bayern zum Meister machen. Doch bloß vier Punkte aus vier Spielen sprangen unter dem "Kaiser" heraus.

Und als 2009 nach der Entlassung von Jürgen Klinsmann das Champions-League-Ticket in Gefahr geriet, übernahm Jupp Heynckes. Immerhin Vizemeister sollten die Bayern noch werden. Zwei Jahre später musste übrigens Andries Jonker nach der Trennung von Louis van Gaal ebenfalls im Endspurt die Königsklasse absichern. Auch diese Mission gelang. Das Beispiel Bayern belegt: Eine Garantie für Erfolg ist der späte Trainerwechsel mitnichten.