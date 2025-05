Aufstiegs-Panik in Köln 1. FC Köln - Trainer Struber und Sportchef Keller müssen gehen Stand: 04.05.2025 22:55 Uhr

Das blamable Remis gegen Schlusslicht Regensburg hat offenbar doch Folgen. Der 1. FC Köln hat die Trennung von Trainer Gerhard Struber und Sportchef Christian Keller beschlossen.

Nach WDR-Informationen müssen Trainer Gerhard Struber und Sport-Geschäftsführer Christian Keller beim 1. FC Köln ihren Hut nehmen, damit der Klub nicht doch noch auf den letzten Metern den Aufstieg in die Bundesliga verpasst. Am späten Sonntagabend hatten zunächst "Kicker" und "Bild" übereinstimmend darüber berichtet. Die Entscheidung soll am Montag (05.05.25) offiziell verkündet werden.

In den vergangenen fünf Spielen holten die Kölner nur fünf Punkte, beim 0:0 gegen Regensburg hatte es wütende Fan-Proteste und die Forderung nach personellen Konsequenzen gegeben.

Laut den Medienberichten hatte der Ausschuss des Klubs am Nachmittag getagt und dort den Entschluss gefasst, diesen Rufen nachzukommen und das sportliche Führungsduo zu entlassen. Zuvor hatte Keller seinem Trainer noch den Rücken gestärkt und gesagt, Struber werde "zu 100 Prozent" im Amt bleiben. Darauf reagierten nun die Obersten des Klubs und werden sowohl den Sportchef als auch den Coach rausschmeißen.

Ruthenbeck oder Funkel als Nachfolger?

Favorit auf die Nachfolge soll U19-Trainer Stefan Ruthenbeck sein. Der 53-Jährigen war bereits in der Saison 2017/18 Coach der Kölner Profis, stieg mit ihnen aber in die 2. Liga ab. In 18 Spielen unter Ruthenbeck holte der FC nur 16 Punkte. Außerdem verfügbar wäre Friedhelm Funkel, der Köln 2021 vor dem Abstieg rettete und in der Relegation gegen Holstein Kiel erfolgreich war. Als einziger Trainer in Deutschland ist dem 71-Jährigen sechsmal der Sprung in die Bundesliga gelungen - folgt ein siebtes Mal?