Nach verlorenem Endspiel "Vielleicht noch ein Finale": In Friedhelm Funkel wächst die "Lust" Stand: 26.05.2024 10:42 Uhr

FCK-Trainer Friedhelm Funkel schwankte nach seinem dritten Pokalfinale als Trainer zwischen Stolz und Freude, aber ein Laster nervte ihn doch gewaltig.

"Zum dritten Mal eine Scheiß-Niederlage mit einem Tor und jeweils gegen den deutschen Meister", sagte der 70-Jährige nach dem 0:1 (0:1) gegen Bayer Leverkusen: "Ich hätte mir schon gewünscht, dass ich mal ein Finale spiele und das nicht gegen den deutschen Meister. Da ist es eminent schwer dagegen zu gewinnen."

Das Erlebnis in Berlin habe in ihm zum Abschluss seiner Zeit in Kaiserslautern nochmal "Lust" geweckt. Worauf? "Vielleicht schaffe ich nochmal ein Finale und spiele nicht gegen den deutschen Meister. Das würde ich mir wünschen. Aber ich weiß, dass nicht jeder Wunsch in Erfüllung geht", sagte Funkel mit einem breiten Grinsen.

TV-Tipp Am 25. Mai 2024 spielt der 1. FC Kaiserslautern im Finale des DFB-Pokal gegen den Deutschen Meister Bayer Leverkusen. SWR Sport zeigt den Empfang des FCK am Sonntag, 26.05.2024, ab 17:00 Uhr live aus Kaiserslautern im SWR, auf swr.de/sport, in der Mediathek und auf YouTube.

Funkel hat viel Spaß in seiner Zeit in Lautern

Auf jeden Fall öffnete er die Hintertür für eine Fortsetzung seiner Trainerkarriere nochmal einen Spalt weiter. "Ich brauche jetzt eine Pause", erklärte der Routinier: "Aber die letzten Wochen haben mir so viel Spaß gemacht und der Abschluss hat den Spaß nochmal erhöht. Wenn ich erholt und bei Kräften bin, kann ich nicht ausschließen, nochmal was zu machen."

Funkel gibt FCK Tipps zur Nachfolgersuche

Er nehme "viel Positives" aus den vergangenen drei Monaten und wolle dem FCK deshalb einen Ratschlag mit auf den Weg geben. "Ich wünsche dem Verein, dass er in den kommenden Wochen gute Entscheidungen trifft im sportlichen Bereich", betonte Funkel: "Dass sie einen Trainer verpflichten, der zu diesem Verein passt. Der ein bisschen dickköpfig ist, der eine eigene Meinung hat und diese auch durch- und umsetzt in der Arbeit mit der Mannschaft." Generell müsse Lautern künftig wieder mehr "Geduld" mit einem Coach haben.

Sendung am So., 26.5.2024 17:00 Uhr, SWR Sport, SWR