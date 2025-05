Reiten Maimarkt-Turnier: Will siegt im Championat, Schneider gewinnt Grand Prix Stand: 03.05.2025 19:50 Uhr

Dorothee Schneider hat auf dem Maimarkt-Turnier den ersten Höhepunkt der Dressurreiter für sich entschieden. Springreiter David Will siegte überlegen im Championat von Mannheim.

Bei strömendem Regen nahm David Will die Glückwünsche für seinen Sieg im Championat von Mannheim entgegen. "Wenn man ganz vorne steht, lässt es sich ertragen", erzählte Will lachend bei der anschließenden Pressekonferenz.

Erst bei der letzten Reiterin hatte es am Samstagabend (03.05.2025) zu regnen begonnen. Will selbst drehte seine schnelle und fehlerfreie Runde noch im Trockenen. Mit einer Zeit von 68,66 Sekunden war er knapp vier Sekunden schneller als die Zweitplatzierte Katrin Eckermann auf Iron Dames Zoe Blue BTH (72,61 Sekunden).

Vorjahressieger Richard Vogel auf Rang drei

Auf Hengst Xixo Borgia konnte der 37-Jährige Will zwischen vielen Sprüngen einen Galoppsprung weniger reiten als die Konkurrenz und so wertvolle Sekunden einsparen. "Das hat sich durch den ganzen Parcours gezogen. Auf so einem großen Platz kann man die Galoppade ausnutzen", erklärte Will, der schon 2022 das Championat von Mannheim gewinnen konnte.

Vorjahressieger Richard Vogel wurde auf Cubi Cubells Dritter (73,03 Sekunden). Wegen des zwischenzeitlichen Unwetters wurde der Turniertag nach dem Championat auf dem Springplatz abgebrochen. Der nächste Höhepunkt für die Springreiter ist der Nationenpreis am Sonntag (live ab 16:10 Uhr im SWR).

Maimarkt-Turnier: Schneider gleich zweimal auf dem Podium

Bereits am Mittag hatte Dorothee Schneider den ersten Turnier-Höhepunkt der Dressurreiter gewonnen. Gemeinsam mit First Romance siegte die 56-Jährige aus Framersheim (Alzey-Worms) in dem mit 8.000 Euro dotierten Grand Prix, der als Qualifikation für den Grand Prix Special und die Grand Prix Kür gilt. Die beiden erhielten 73,305 Prozentpunkte von den Richtern.

Mit Dayman wurde die Favoritin zudem Dritte (70,413). Fazit: Viel besser hätte es für Schneider nicht laufen können - mit beiden Pferden wurde sie der Rolle als Favoritin gerecht. Die für Luxemburg startende Fie Christine Skarsoe konnte sich auf Imperador Dos Cedros (71,130) auf Rang zwei dazwischenschieben.

Die achtmalige Olympiasiegerin Isabell Werth hatte ihren Start kurzfristig abgesagt. Als Grund nannte sie ein geschwollenes Hinterbein bei Olympia-Stute Wendy de Fontaine.

