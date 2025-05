Exklusives Interview FCK-Torhüter Krahl vor Derby beim KSC: "Da geht es auch viel um Stolz" Stand: 03.05.2025 13:53 Uhr

Der 1. FC Kaiserslautern hat weiterhin gute Chancen, bis zum Saisonende um den Aufstieg mitzuspielen. Keeper Julian Krahl sprach mit SWR Sport über das kommende Duell mit dem KSC.

Drei Spieltage vor dem Ende der Saison in der 2. Bundesliga richtet sich der Blick beim 1. FC Kaiserslautern auf den spannenden Kampf um den Aufstieg. Der FCK geht als Tabellensiebter in den 32. Spieltag - mit nur einem Punkt Rückstand auf den Relegationsplatz. Aber auch der kommende Gegner aus Karlsruhe (Sonntag, 13:30 Uhr) spekuliert noch auf einen vorderen Platz im Aufstiegsrennen, als Tabellenachter hat der KSC nur zwei Punkte weniger als der FCK. Julian Krahl, Torhüter der Roten Teufel, hat mit SWR Sport über den Saisonendspurt gesprochen:

Julian Krahl über...

... die Ausgangslage vor den letzten drei Spieltagen in der 2. Liga:

"Es ist alles möglich. Wir wissen, dass wir nicht oben mit dabei sind, sondern zum Endfeld derjenigen gehören, die da oben noch ein Wörtchen mitreden möchten. Wir haben noch drei Spiele, mit neun Punkten sieht das alles gut aus. Aber dafür müssen wir unsere Hausaufgaben machen."

... das bevorstehende Derby gegen den KSC:

"Wir sind die ganze Woche in der Vorbereitung, das ist logisch. Ich bin der Meinung, dass in dem Spiel die Tabelle und die Punkte egal sind. Da geht es um viel mehr, da geht es auch viel um Stolz. Wir haben im Hinspiel hier ein sehr gutes Spiel gemacht, gewonnen (3:1, Anm. d. Red.). Aber wenn ich mich an letztes Jahr erinnere - dieses Heimspiel, als wir 0:4 verloren haben - da haben wir immer noch etwas gut zu machen."

... die gute Form des Karlsruher SC:

"Ob Karlsruhe jetzt drei Spiele in Folge verloren hätte oder wie jetzt vier Spiele nicht verloren hat - das ist egal. Es ist ein Derby, da geht es um alles. Da werden alle Kräfte mobilisiert. Das wird eine ganz besondere Stimmung auf und neben dem Platz. Ich glaube, dass alles, was da die Wochen zuvor passiert ist, nicht ganz so wichtig ist wie vielleicht in anderen Spielen."

... die Herangehensweise des neuen Trainers Torsten Lieberknecht:

"Mein Eindruck ist, dass er uns besonders offensiv ein Stück weit mehr machen lässt. Den Jungs und ihrer Qualität vertraut und einem auch ein gutes Gefühl gibt. Ich glaube schon, dass wir gut gerüstet sind für alles was kommt."

... die eigene Stärke im Saisonfinale der 2. Bundesliga:

"Ich glaube, wir sind bestens vorbereitet. Falls wir alles so umsetzen können, wie wir uns das vornehmen, dann holen wir neun Punkte. Aber, wie gesagt, ein großes 'Falls'."

