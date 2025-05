Nachfolger von Struber Friedhelm Funkel soll 1. FC Köln zum Aufstieg führen Stand: 05.05.2025 09:04 Uhr

Der 1. FC Köln hat nach WDR-Informationen einen Nachfolger für Trainer Gerhard Struber gefunden. Friedhelm Funkel soll zum FC zurückkehren.

Von Lukas Thiele

Es ist bereits Funkels dritte Amtszeit bei den Kölnern. Schon von Februar 2002 bis Oktober 2003 und von April 2021 bis Juni 2021 saß Funkel auf der Bank beim FC. Vor drei Jahren rettete er den Verein als Nachfolger von Markus Gisdol im Saisonendspurt vor dem Bundesliga-Abstieg.

Jetzt soll der 71-Jährige die Kölner zurück in die Bundesliga führen. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus.

Funkel ist Aufstiegs-Rekordtrainer

Funkel ist Experte in Sachen Aufstieg. Schon sechs Mal ist er mit verschiedenen Vereinen in die Bundesliga aufgestiegen, so oft wie kein anderer Trainer.

Aktuell steht der FC in der 2. Bundesliga auf dem zweiten Tabellenplatz, drei Punkte vor der SV Elversberg auf dem Relegationsrang. Aus den vergangenen fünf Spielen holten die Kölner aber nur fünf Punkte. Am vergangenen Samstag reichte es gegen den Tabellenletzten Jahr Regensburg nur zu einem 1:1. Am späten Sonntagabend folgte dann die Trennung von Trainer Gerhard Struber und Sportchef Christian Keller.

Funkel hatte Karriere eigentlich beendet

Dabei hatte Funkel seine Karriere nach seinem letzten Engagement in Köln eigentlich für beendet erklärt, kehrte im Februar 2024 aber noch einmal kurzfristig beim 1. FC Kaiserslautern auf die Trainerbank zurück und führte die Pfälzer zum Klassenerhalt in der 2. Bundesliga.

