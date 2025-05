WDR-Sport Zwei Elfmeter von Joker Kaya besiegeln BVB-Niederlage Stand: 03.05.2025 15:50 Uhr

Die Zweitvertretung von Borussia Dortmund steckt nach einer Niederlage beim SV Wehen Wiesbaden weiter im Anstiegskampf der 3. Liga.

Die Westfalen unterlagen am Samstag beim SV Wehen Wiesbaden mit 2:4 (0:1). Ryan Johansson (41.) hatte den SVWW in Front gebracht. Julian Hettwer (47.) und Kjell Wätjen (49.) drehten die Partie innerhalb von drei Minuten. Nach dem Ausgleich von Tarik Gözüsirin (57.) sorgte der eingewechselte Fatih Kaya mit zwei verwandelten Elfmetern für den Sieg der Heimelf (81./FE, 90.+4 HE).

Die Hausherren dominierten die Partie von Anpfiff an deutlich. Der BVB beschränkte sich auf die Verteidigung. Lediglich durch einen Wiesbadener Abstimmungsfehler in der Defensive ergab sich für Julian Hettwer die große Chance zur Führung, doch sein Schuss aus sechzehn Metern rauschte nur knapp am rechten Pfosten vorbei (30.).

Johansson erlöst den SVWW

Ansonsten gab der SVWW den Ton an, erzeugte dabei aber nur selten echte Torgefahr vor dem Tor der Westfalen. Im letzten Moment fehlte den Wiesbadener Angriffen die Zielstrebigkeit und Genauigkeit.

Ryan Johansson erlöste die Hessen nach 41 Minuten, als Thijmen Goppel sich auf der rechten Seite durchsetzte und in die Mitte passte. Nikolas Agrafiotis verpasste am ersten Pfosten, doch in der Mitte stand der Ire, der mit dem linken Fuß aus elf Metern einnetzte.

BVB stellt Spielverlauf auf den Kopf

BVB-Coach Jan Zimmermann hatte in der Pause wohl den rechten Ton getroffen. Es dauerte nur vier Minuten, da hatte Dortmund das Spiel gedreht und damit den bisherigen Spielverlauf auf den Kopf gestellt.

Zunächst setzte Franz Rogow nach einer Ecke den Ball per Kopf an die Latte, Ben Hüning setzte nach, traf aber nur den Pfosten, ehe Julian Hettwer den abprallenden Ball aus kurzer Distanz zum 1:1 über die Linie brachte (47.). Nur zwei Minuten später markierte Kjell Wätjen nach einer feinen Einzelleistung über links die Führung für die Westfalen.

Gözösirin nach Konter zum 2:2

Doch die Hausherren fingen sich nach dem Schock zu Beginn der zweiten Hälfte recht schnell und bemühten sich um die direkte Antwort. Und die gelang nach 57 Minuten. Tarik Gözüsirin erzielte nach einem Konter über Fabian Greilinger das 2:2.

Dennoch war die Partie nun wesentlich ausgeglichener. Die Westfalen zeigten nun eine ganz andere Kampfbereitschaft und suchten ihr Heil nun mehr und mehr in der Offensive.

Joker Kaya verwandelt zwei Elfmeter

Mit weiterem Spielverlauf flachte die Partie jedoch wieder etwas ab. Die Einwechslung von Fatih Kaya (59. Minute) und zwei Elfmeter brachten dann die Entscheidung für die Hausherren.

Zunächst verwandelte der Joker nach 80 Minuten einen Foulelfmeter, nachdem Emanuel Taffertshofer von Michael Eberwein zu Fall gebracht wurde. Nach einem Handspiel von Patrick Göbel im eigenen Strafraum zeigte Schiedsrichter Daniel Bartnitzki erneut auf den Punkt. Kaya verwandelte erneut souverän (90.+4).

Nach dem 3:2 hatte der SVWW die Partie wieder im Griff. Den Dortmundern gelang es nicht mehr, gefährliche Situationen vor dem Wiesbadener Tor zu generieren, so dass unter dem Strich ein verdienter Sieg der Heimelf stand.

Schon am Freitag Duell der Zweitvertretungen

Für die Westfalen geht es bereits am Freitag (9. Mai) mit dem Duell der Zweitvertretungen weiter. Anpfiff der Partie gegen den VfB Stuttgart II ist um 19 Uhr.

