WDR-Sport BVB-Handballfrauen stehen im Playoff-Halbfinale

BVB-Handballfrauen stehen im Playoff-Halbfinale Stand: 03.05.2025 21:01 Uhr

In der Handball-Bundesliga der Frauen hat Borussia Dortmund das entscheidende dritte Spiel im Playoff-Viertelfinale gewonnen.

Die Dortmunderinnen setzten sich am Samstagabend mit 31:21 (16:11) gegen die TuS Metzingen durch. Damit ist der BVB fürs Playoff-Halbfinale qualifiziert.

Das dritte Viertelfinal-Spiel gegen Metzingen war für 19.00 Uhr geplant, begann aber mit etwa 30 Minuten Verspätung, weil die Gäste bei ihrer Anreise bei Köln im Stau gestanden hatten.

Das Duell in der Halle Wellinghofen in Dortmund begann ausgeglichen. Auf Seiten des BVB startete vor allem Alieke van Maurik stark in das Spiel, sie erzielte drei der ersten vier Dortmunder Tore. In der 13. Minute glich die TuS durch Naina Klein zum 6:6 aus - es folgte eine Durststrecke der Gäste aus Baden-Württemberg: Mehr als sieben Minuten lang konnte Metzingen keinen eigenen Treffer mehr erzielen, sodass sie Dortmunderinnen auf 12:6 davonziehen konnten.

Die "Tussies", wie sich die Metzingerinnen selbst bezeichnen, fingen sich zwar wieder, konnten den Rückstand allerdings nicht nennenswert verkürzen.

BVB-Frauen bauen Führung aus

Die Metzingerin Sandra Erlingsdóttir erzielte den ersten Treffer der zweiten Halbzeit, doch danach baute die Borussia ihre Führung weiter aus. Auch wenn der TuS zwischen der 43. und der 45. Minute ein 3:0-Lauf gelang, hielt Dortmund die Gäste insgesamt deutlich auf die Distanz.

Starke Leistung von BVB-Torhüterin Lieder

Herausragende Spielerin bei den Dortmunderinnen war Torhüterin Tess Lieder: Sie zeigte einige starke Paraden und war ein Faktor dafür, dass die TuS-Offensive nicht ins Spiel fand. Lieder hatte erst kürzlich bekanntgegeben, dass sie ihre Karriere am Saisonende beendet.

Dortmund nun gegen Blomberg-Lippe

Im Playoff-Halbfinale treffen die BVB-Frauen nun auf die HSG Blomberg-Lippe, die sich im Playoff-Viertelfinale gegen den VfL Oldenburg durchgesetzt hatten. Die Halbfinal-Serie beginnt am Samstag, den 10. Mai.

Play-Downs: Leverkusen trifft nun auf Zwickau

Bei den Play-Downs der Handball-Bundesliga steht unterdessen die Finalpaarung fest: Bayer Leverkusen treffen auf den BSV Sachsen Zwickau. Die Sachsen verloren das dritte Spiel im Play-Down-Halbfinale beim Buxtehuder SV am Samstag mit 23:24 (16:14) und müssen nun weiterhin um den Klassenerhalt bangen.

Auch in der Finalserie gilt: Wer zuerst zwei Spiele für sich entschieden hat, gewinnt die Serie. Der Sieger des Play-Down-Finals hat den Klassenerhalt sicher, während der Verlierer in die 2. Bundesliga absteigt.

