WDR-Sport Bundesliga bis 3. Liga: NRW-Teams auf der Zielgeraden Stand: 04.05.2025 20:50 Uhr

Die ersten drei Fußball-Ligen gehen auf die Zielgerade zu. Welche NRW-Teams an den letzten beiden Spieltagen noch im Rennen um Auf-, Abstieg oder andere wichtige Platzierungen sind, zeigt unserer Übersicht.

Bundesliga: BVB hat Platz vier im Visier, Bochum mit letzter Hoffnung

Für Bayer Leverkusen ist der "Saisondrops" nach dem 2:2 in Freiburg bereits gelutscht. Der letztjährige Doublesieger geht diese Saison leer aus und wird die Spielzeit auf Platz zwei beenden. Borussia Dortmund hingegen hat sich wieder an die europäischen Plätze herangearbeitet, mehr als Platz vier ist aber nicht mehr drin.

Als Fünfter liegt der BVB einen Punkt hinter dem SC Freiburg. Fünf Punkte wären auf den Dritten Frankfurt aufzuholen, was unwahrscheinlich erscheint. Erster Verfolger der Westfalen ist RB Leipzig als Sechster mit einem Punkt Rückstand. Dahinter liegen Mainz und Bremen mit drei und vier Zählern weniger als Dortmund.

Zur Erinnerung: Platz vier bedeutet die Teilnahme an der Gruppenphase der Champions League, Platz fünf an der Gruppenphase der Europa League und Rang sechs berechtigt für die Europa-Conference-League-Playoffs.

Borussia Mönchengladbach ist Neunter, und bei sechs Punkten Rückstand auf Dortmund und fünf Zählern auf Leipzig hat die Seoane-Elf nur noch theoretische Chancen auf Europa.

Für den VfL Bochum wird es nach dem 0:0 in Heidenheim und Kiels 3:1 in Augsburg nun immer schwerer, die Klasse zu erhalten. Die Hecking-Elf ist Schlusslicht mit vier Zählern Rückstand auf den Relegationsplatz, den der 1. FCH belegt. Bei einem Sieg in Heidenheim, wäre es nur noch ein Zähler gewesen. Nun müssen die letzten beiden Partien gegen Mainz und in Hamburg gewonnen werden, will der VfL noch eine Chance haben.

Das Restprogramm der NRW-Bundesligisten:

Bayer Leverkusen: Borussia Dortmund (H), FSV Mainz (A)

Borussia Dortmund: Bayer Leverkusen (A), Holstein Kiel (H)

Borussia Mönchengladbach: Bayern München (A), VfL Wolfsburg (H)

VfL Bochum: FSV Mainz (H), FC St. Pauli (A)

2. Bundesliga: Köln zittert, Paderborn und Fortuna lauern, Münster hofft

Drei NRW-Teams sind mittendrin im Aufstiegskampf. Während der 1. FC Köln trotz der schwachen Punkteausbeute der vergangenen Wochen mit je drei Punkten Vorsprung auf die SV Elversberg und den SC Paderborn den zweiten Platz noch innehält, lauern die Viertplatzierten aus Ostwestfalen auf weitere Ausrutscher der Domstädter, die mit Nürnberg und Kaiserslautern keine einfachen Aufgaben im Saisonfinale haben.

Fortuna Düsseldorf (Platz sechs) liegt fünf Punkte hinter dem rheinischen Rivalen. Zwei Punkte Rückstand sind es indes nur auf den Relegationsplatz. Die Partie am letzten Spieltag beim Fünften Magdeburg könnte entscheidend werden.

Der FC Schalke 04 ist bei sechs Punkten Vorsprung auf Platz 16 so gut wie sicher auch kommende Saison Zweitligist. Auf dem Relegationsplatz steht derzeit Preußen Münster.

Klassenerhalt, Relegation oder direkter Abstieg: Für den letztjährigen Aufsteiger, der mit einem starken 5:0 in Magdeburg neues Selbstvertrauen getankt hat, ist von Platz 14 und 15 (je drei Zähler Rückstand auf Fürth und Braunschweig) bis Platz 17 (drei Zähler Vorsprung auf Ulm) noch alles drin. Am letzten Spieltag kommt es für die Westfalen zum Showdown mit der Partie beim SSV.

Das Restprogramm der NRW-Zweitligisten:

1. FC Köln: 1. FC Nürnberg (A), 1. FC Kaiserslautern (H)

SC Paderborn: 1. FC Magdeburg (H), Karlsruher SC (A)

Fortuna Düsseldorf: Schalke 04 (H), 1. FC Magdeburg (A)

FC Schalke 04: Fortuna Düsseldorf (A), SV Elversberg (H)

Preußen Münster: Hertha BSC (H), SSV Ulm (A)

3. Bundesliga: Arminia sicher unter den Top 3, BVB II und Aachen brauchen noch Punkte

Arminia Bielefeld ist nach der überraschenden Niederlage von Cottbus gegen Mannheim einen Tag nach dem Remis im Topspiel gegen Dynamo Dresden einer der ersten drei Plätze nicht mehr zu nehmen. Bei vier Punkten Vorsprung auf den drittplatzierten 1. FC Saarbrücken benötigen die Ostwestfalen noch einen Sieg, um sicher einen der beiden direkten Aufstiegsplätze zu erlangen.

Viktoria Köln und der SC Verl haben bei je sechs Punkten Rückstand auf Cottbus noch hauchzarte Chancen auf Platz vier, der zur Teilnahme am DFB-Pokal berechtigt. Allerdings könnte Hansa Rostock mit einem Sieg im Nachholspiel bei Schlusslicht Unterhaching am Mittwoch die letzten Pokalträume zerplatzen lassen. Viktoria hat allerdings noch die Möglichkeit, über einen Sieg im Landespokalfinale gegen Alemannia Aachen (24. Mai) in den Wettbewerb zu rutschen.

Das gilt natürlich auch für die Alemannen, die in der Liga mit vier Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz noch einen Sieg benötigen, um sicher den Klassenerhalt feiern zu dürfen. Die Zweitvertretung von Borussia Dortmund steckt wesentlich tiefer im Abstiegskampf. Der BVB ist punktgleich mit dem VfB Stuttgart II und nur aufgrund des besseren Torverhältnisses noch auf Platz 16. Am nächsten Spieltag kommt es in Dortmund zum direkten Duell der beiden U23-Teams.

Rot-Weiss Essen hat sich nach einer starken Rückrunde auf Platz acht und damit ins sichere Mittelfeld der Liga hochgearbeitet und kann die letzten beiden Partien gelassen angehen.

Das Restprogramm der NRW-Drittligisten:

Arminia Bielefeld: SpVgg Unterhaching (A), Waldhof Mannheim (H)

Viktoria Köln: Hannover 96 II (H), SV Sandhausen (A)

SC Verl: 1860 München (H), VfL Osnabrück (A)

Rot-Weiss Essen: VfL Osnabrück (H), VfB Stuttgart II (A)

Alemannia Aachen: 1. FC Saarbrücken (H), SV Wehen Wiesbaden (A)

Borussia Dortmund II: VfB Stuttgart II (H), 1. FC Saarbrücken (A)

