WDR-Sport European League: HSG Blomberg-Lippe verliert Spiel um Platz drei

Die Handballerinnen der HSG Blomberg-Lippe haben in der European League das Spiel um Platz drei verloren.

Gegen JDA Dijon unterlag die HSG am Sonntag mit 27:32 (10:16). Am Abend findet das Finale zwischen dem Thüringer HC und Ikast HB statt (18 Uhr).

Als bislang einzige Mannschaft aus Deutschland hatte 2022 die SG BBM Bietigheim den "kleinen Europacup" gewinnen können. Die HSG Blomberg-Lippe gab bei der diesjährigen Auflage ihr Final-Four-Debüt und kann sich nun auf die Halbfinal-Playoffs in der Bundesliga gegen Borussia Dortmund konzentrieren.

Die HSG hatte die Partie gegen Dijon bis zur 19. Minute ausgeglichen halten können. Doch nach dem 7:8-Anschlusstreffer durch Laetitia Quist gelang den Spanierinnen eine 7:0-Serie. Erst Nieke Kühne gelang nach sieben torlosen Minuten wieder ein Tor für die Lipperinnen (8:15). Mit einem 10:16 ging es in die Kabinen.

HSG schnuppert am Ausgleich

Dijon konnte den Vorsprung zunächst halten, doch mit dem Treffer durch Quist nach 38 Minuten zum 17:21 kam die HSG immer mehr heran. Nach 45 Minuten war Blomberg bis auf ein Tor herangekommen (21:22). Die HSG schnupperte nun am Ausgleich, doch nachdem Ona Vegue Pena vier Minuten vor dem Ende beim Stand von 26:28 einen Siebenmeter verworfen hatte, war die letzte Chance vertan.

Dijon gelangen nun vier Tore in Folge und zog davon. Die Spanierinnen hatten mit Ausnahme des Spielstandes von 1:1 in der Anfangsphase während der gesamten Spielzeit in Front gelegen. Blombergs Nieke Kühne setzte mit dem 27:32 den Schlusspunkt.

Beste Werferinnen waren auf Seiten der HSG vor 1.000 Zuschauern Ona Vegue Pena (7/3), Nieke Kühne (6) und Laetitia Quist (5).

Blomberg-Lippes Diana Dögg-Magnusdottir und Ikasts Emma Lindqvist kämpfen um den Ball

Im Halbfinale gegen Ikast HB chancenlos

Tags zuvor hatten die Lipperinnen gegen den früheren dänischen Titelträger Ikast HB mit 18:28 (6:16) verloren und somit die Qualifikation für das Finale verpasst. Die Mannschaft von Trainer Steffen Birkner war gleich zu Spielbeginn in Rückstand geraten und war zu keinem Zeitpunkt wenigstens vorübergehend in Führung gegangen.

Das dänische Team überzeugte durch seine Effektivität: Ikast erzielte bei 45 Würfen 28 Tore, Blomberg-Lippe bei sogar 54 Würfen nur 18 Tore. Beste Torschützin der HSG, die den dritten Tabellenplatz der Handball-Bundesliga belegt, war Alexia Hauf mit fünf Treffern. Beim dänischen Vertreter verteilten sich die 28 Tore auf neun Spielerinnen, die meisten davon erzielte Julie Mathiesen Scaglione (fünf Treffer).

In Dortmund am Samstag

Die Saison ist für die Lipperinnen damit aber noch nicht vorbei. In der Bundesliga stehen die Halbfinal-Playoffs an. Seit Samstag steht mit Borussia Dortmund der Gegner fest. Die erste Partie in der Serie Best-of-3 steht am Samstag (10. Mai). Beginn in der Halle Wellinghofen ist um 19 Uhr. Am folgenden Mittwoch (14. Mai) steht dann das Rückspiel in Blomberg an.

