Souveräner Sieg auf Schalke Paderborn macht Druck auf Hamburg und Köln Stand: 02.05.2025 20:42 Uhr

Der SC Paderborn hat mit einem souveränen Sieg auf Schalke enormen Druck auf das Spitzenduo der 2. Bundesliga gemacht - es war ein Ausrufezeichen im Kampf um den Aufstieg.

Beim 2:0 (1:0)-Sieg des SCP am Freitagabend (02.05.2025) in Gelsenkirchen-Buer sorgte Raphael Obermair (40.) für die Führung der Gäste, kurz nach dem Wechsel legte Marvin Mehlem (48.) das zweite Tor nach. Paderborn hat nun nur noch einen Punkt Rückstand auf den HSV (Samstag um 13 Uhr bei Darmstadt 98) und zwei Zähler auf Köln (zeitgleich gegen Jahn Regensburg) und durfte sich zusätzlich freuen, dass Konkurrent 1. FC Magdeburg auf eigenem Platz gegen Preußen Münster voll unter die Räder kam.

Schalke startet ordentlich, aber ungefährlich

Die Königsblauen waren allerdings vor wieder einmal 62.000 Zuschauern vielversprechend in die Partie gekommen. Defensiv mit einer guten Geschlossenheit und sehr konsequent in den Zweikämpfen ließ Schalke in der Anfangsviertelstunde keine Chance zu. Aus der Überlegenheit im Mittelfeld entsprang aber auch kaum eigene Torgefahr.

Erst in der 17. Minute wurde es mal richtig gefährlich, Paderborn kam durch Sven Michel und anschließend Aaron Zehnter zu zwei Abschlüssen, die aber von der S04-Verteidigung unter vollem Einsatz abgeblockt wurden. Schalke-Innenverteidiger Tomas Kalas feierte sich zu Recht für seine hervorragende Abwehrleistung und brachte die Fans damit so richtig in Stimmung.

Heekeren schwach, Riemann stark

Die hatten kurz danach dann auch erstmals den Torschrei auf den Lippen, doch Moussa Sylla verpasste die Hereingabe von Anton Donkor knapp. Ab der 35. Minute spielte dann nur noch Paderborn. Filip Bilbija verpasste gleich zwei gute Möglichkeiten binnen zwei Minuten, auch Michel ließ erneut die Führung liegen. Erst Obermair sorgte dann für das in dieser Phase längst überfällige 1:0, bei seinem Schuss aus dem Rückraum sah Justin Heekeren nicht gerade brillant aus.

Ein deutlich besseres Torwartspiel zeigte kurz nach dem Treffer auf der anderen Seite Manuel Riemann, der den Abschluss von Donkor mit einer guten Reaktion noch über die Latte lenkte.

Mehlem trifft für Paderborn

Zur zweiten Hälfte wollte Schalke-Coach Kees van Wonderen mit Tobias Mohr für Amin Younes neue Impulse setzen, doch nur drei Minuten nach dem Wiederanpfiff legte der SCP nach: Ilyas Ansah schickte mit einem Traumpass Mehlem durch die Schnittstelle der königsblauen Viererkette, diesmal war Heekeren kein Vorwurf zu machen.

Schalke wirkte danach weitgehend desillusioniert und hätte durch Michel und Calvin Brackelmann höher in Rückstand geraten können. In der 69. Minute hatte Joker Pape Ba aber noch einmal die Chance zu verkürzen, traf den Ball frei vor Riemann aber völlig falsch.

Wenige Sekunden später zog Schiedsrichter Robert Schröder dann plötzlich Rot gegen Ron Schallenberg, musste aber aber nach Ansicht der Videoaufzeichnung anerkennen, dass der Schalker im Laufduell mit Michel eindeutig den Ball gespielt hatte. Der Platzverweis wurde wieder einkassiert, was den Gastgebern im weiteren Verlauf der Partie aber auch nicht mehr groß weiterhalf.

Schalke in Düsseldorf, Paderborn gegen Magdeburg

Immerhin kann Schallenberg damit am Samstagmittag der kommenden Woche in Düsseldorf mitwirken (13.30 Uhr). Paderborn empfängt zeitgleich den 1. FC Magdeburg.