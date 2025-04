Fußball Das Restprogramm in der 2. Liga Stand: 06.04.2025 21:00 Uhr

Wer trifft in der 2. Fußball-Bundesliga im Endspurt der Saison 2023/24 wann auf wen? Ein Überblick über das Restprogramm aller 18 Klubs.

Platz 1: Hamburger SV, 52 Punkte, +29 Tore

29. Spieltag: Eintracht Braunschweig (H) | Fr., 11.04.25, 18:30 Uhr

30. Spieltag: FC Schalke 04 (A) | Sa., 19.04.25, 20:30 Uhr

31. Spieltag: Karlsruher SC (H) | So., 27.04.25, 13:30 Uhr

32. Spieltag: SV Darmstadt 98 (A) | Sa., 03.05.25, 13:00 Uhr

33. Spieltag: SSV Ulm 1846 (H) | Sa., 10.05.25, 20:30 Uhr

34. Spieltag: SpVgg Greuther Fürth (A) | So., 18.05.25, 15:30 Uhr

Platz 2: 1. FC Köln, 50 Punkte, +9 Tore

29. Spieltag: SpVgg Greuther Fürth (A) | Fr., 11.04.25, 18:30 Uhr

30. Spieltag: Preußen Münster (H) | So., 20.04.25, 13:30 Uhr

31. Spieltag: Hannover 96 (A) | So., 27.04.25, 13:30 Uhr

32. Spieltag: Jahn Regensburg (H) | Sa., 03.05.25, 20:30 Uhr

33. Spieltag: 1. FC Nürnberg (A) | Fr., 09.05.25, 18:30 Uhr

34. Spieltag: 1. FC Kaiserslautern (H) | So., 18.05.25, 15:30 Uhr

Platz 3: 1. FC Magdeburg, 46 Punkte, +14 Tore

29. Spieltag: SSV Ulm 1846 (A) | Sa., 12.04.25, 13:00 Uhr

30. Spieltag: Jahn Regensburg (H) | So., 20.04.25, 13:30 Uhr

31. Spieltag: Hertha BSC (A) | Fr., 25.04.25, 18:30 Uhr

32. Spieltag: Preußen Münster (H) | Fr., 02.05.25, 18:30 Uhr

33. Spieltag: SC Paderborn 07 (A) | Sa., 10.05.25, 13:00 Uhr

34. Spieltag: Fortuna Düsseldorf (H) | So., 18.05.25, 15:30 Uhr

Platz 4: 1. FC Kaiserslautern, 46 Punkte, +6 Tore

29. Spieltag: 1. FC Nürnberg (H) | Sa., 12.04.25, 20:30 Uhr

30. Spieltag: Eintracht Braunschweig (A) | Sa., 19.04.25, 13:00 Uhr

31. Spieltag: FC Schalke 04 (H) | So., 27.04.25, 13:30 Uhr

32. Spieltag: Karlsruher SC (A) | So., 04.05.25, 13:30 Uhr

33. Spieltag: SV Darmstadt 98 (H) | So., 11.05.25, 13:30 Uhr

34. Spieltag: 1. FC Köln (A) | So., 18.05.25, 15:30 Uhr

Platz 5: SC Paderborn 07, 45 Punkte, +10 Tore

29. Spieltag: Fortuna Düsseldorf (A) | So., 13.04.25, 13:30 Uhr

30. Spieltag: 1. FC Nürnberg (A) | Sa., 19.04.25, 13:00 Uhr

31. Spieltag: SV Elversberg (H) | Sa., 26.04.25, 13:00 Uhr

32. Spieltag: FC Schalke 04 (A) | Fr., 02.05.25, 18:30 Uhr

33. Spieltag: 1. FC Magdeburg (H) | Sa., 10.05.25, 13:00 Uhr

34. Spieltag: Karlsruher SC (A) | So., 18.05.25, 15:30 Uhr

Platz 6: SV 07 Elversberg, 44 Punkte, +19 Tore

29. Spieltag: Hannover 96 (H) | Sa., 12.04.25, 13:00 Uhr

30. Spieltag: Fortuna Düsseldorf (H) | Sa., 19.04.25, 13:00 Uhr

31. Spieltag: SC Paderborn 07 (A) | Sa., 26.04.25, 13:00 Uhr

32. Spieltag: 1. FC Nürnberg (A) | So., 04.05.25, 13:30 Uhr

33. Spieltag: Eintracht Braunschweig (H) | Sa., 10.05.25, 13:00 Uhr

34. Spieltag: FC Schalke 04 (A) | So., 18.05.25, 15:30 Uhr

Platz 7: Fortuna Düsseldorf, 44 Punkte, +4 Tore

29. Spieltag: SC Paderborn 07 (H) | So., 13.04.25, 13:30 Uhr

30. Spieltag: SV Elversberg (A) | Sa., 19.04.25, 13:00 Uhr

31. Spieltag: 1. FC Nürnberg (H) | Sa., 26.04.25, 20:30 Uhr

32. Spieltag: Eintracht Braunschweig (A) | Sa., 03.05.25, 13:00 Uhr

33. Spieltag: FC Schalke 04 (H) | Sa., 10.05.25, 13:00 Uhr

34. Spieltag: 1. FC Magdeburg (A) | So., 18.05.25, 15:30 Uhr

Platz 8: Hannover 96, 43 Punkte, +7 Tore

29. Spieltag: SV Elversberg (A) | Sa., 12.04.25, 13:00 Uhr

30. Spieltag: SV Darmstadt 98 (A) | So., 20.04.25, 13:30 Uhr

31. Spieltag: 1. FC Köln (H) | So., 27.04.25, 13:30 Uhr

32. Spieltag: SSV Ulm 1846 (A) | Sa., 03.05.25, 13:00 Uhr

33. Spieltag: SpVgg Greuther Fürth (H) | So., 11.05.25, 13:30 Uhr

34. Spieltag: Hertha BSC (A) | So., 18.05.25, 15:30 Uhr

Platz 9: 1. FC Nürnberg, 41 Punkte, +3 Tore

29. Spieltag: 1. FC Kaiserslautern (A) | Sa., 12.04.25, 20:30 Uhr

30. Spieltag: SC Paderborn 07 (H) | Sa., 19.04.25, 13:00 Uhr

31. Spieltag: Fortuna Düsseldorf (A) | Sa., 26.04.25, 20:30 Uhr

32. Spieltag: SV Elversberg (H) | So., 04.05.25, 13:30 Uhr

33. Spieltag: 1. FC Köln (H) | Fr., 09.05.25, 18:30 Uhr

34. Spieltag: Eintracht Braunschweig (A) | So., 18.05.25, 15:30 Uhr

Platz 10: Karlsruher SC, 40 Punkte, -3 Tore

29. Spieltag: Preußen Münster (A) | So., 13.04.25, 13:30 Uhr

30. Spieltag: SpVgg Greuther Fürth (H) | So., 20.04.25, 13:30 Uhr

31. Spieltag: Hamburger SV (A) | So., 27.04.25, 13:30 Uhr

32. Spieltag: 1. FC Kaiserslautern (H) | So., 04.05.25, 13:30 Uhr

33. Spieltag: Jahn Regensburg (A) | So., 11.05.25, 13:30 Uhr

34. Spieltag: SC Paderborn 07 (H) | So., 18.05.25, 15:30 Uhr

Platz 11: FC Schalke 04, 37 Punkte, -2 Tore

29. Spieltag: Jahn Regensburg (A) | So., 13.04.25, 13:30 Uhr

30. Spieltag: Hamburger SV (H) | Sa., 19.04.25, 20:30 Uhr

31. Spieltag: 1. FC Kaiserslautern (A) | So., 27.04.25, 13:30 Uhr

32. Spieltag: SC Paderborn 07 (H) | Fr., 02.05.25, 18:30 Uhr

33. Spieltag: Fortuna Düsseldorf (A) | Sa., 10.05.25, 13:00 Uhr

34. Spieltag: SV Elversberg (H) | So., 18.05.25, 15:30 Uhr

Platz 12: Hertha BSC, 35 Punkte, -2 Tore

29. Spieltag: SV Darmstadt 98 (H) | Sa., 12.04.25, 13:00 Uhr

30. Spieltag: SSV Ulm 1846 (A) | So., 20.04.25, 13:30 Uhr

31. Spieltag: 1. FC Magdeburg (H) | Fr., 25.04.25, 18:30 Uhr

32. Spieltag: SpVgg Greuther Fürth (H) | So., 04.05.25, 13:30 Uhr

33. Spieltag: Preußen Münster (A) | Fr., 09.05.25, 18:30 Uhr

34. Spieltag: Hannover 96 (H) | So., 18.05.25, 15:30 Uhr

Platz 13: SV Darmstadt 98, 34 Punkte, +2 Tore

29. Spieltag: Hertha BSC (A) | Sa., 12.04.25, 13:00 Uhr

30. Spieltag: Hannover 96 (H) | So., 20.04.25, 13:30 Uhr

31. Spieltag: Preußen Münster (A) | Sa., 26.04.25, 13:00 Uhr

32. Spieltag: Hamburger SV (H) | Sa., 03.05.25, 13:00 Uhr

33. Spieltag: 1. FC Kaiserslautern (A) | So., 11.05.25, 13:30 Uhr

34. Spieltag: Jahn Regensburg (H) | So., 18.05.25, 15:30 Uhr

Platz 14: SpVgg Greuther Fürth, 34 Punkte, -12 Tore

29. Spieltag: 1. FC Köln (H) | Fr., 11.04.25, 18:30 Uhr

30. Spieltag: Karlsruher SC (A) | So., 20.04.25, 13:30 Uhr

31. Spieltag: SSV Ulm 1846 (H) | Fr., 25.04.25, 18:30 Uhr

32. Spieltag: Hertha BSC (A) | So., 04.05.25, 13:30 Uhr

33. Spieltag: Hannover 96 (A) | So., 11.05.25, 13:30 Uhr

34. Spieltag: Hamburger SV (H) | So., 18.05.25, 15:30 Uhr

Platz 15: Preußen Münster, 27 Punkte, -8 Tore

29. Spieltag: Karlsruher SC (H) | So., 13.04.25, 13:30 Uhr

30. Spieltag: 1. FC Köln (A) | So., 20.04.25, 13:30 Uhr

31. Spieltag: SV Darmstadt 98 (H) | Sa., 26.04.25, 13:00 Uhr

32. Spieltag: 1. FC Magdeburg (A) | Fr., 02.05.25, 18:30 Uhr

33. Spieltag: Hertha BSC (H) | Fr., 09.05.25, 18:30 Uhr

34. Spieltag: SSV Ulm 1846 (A) | So., 18.05.25, 15:30 Uhr

Platz 16: Eintracht Braunschweig, 27 Punkte, -24 Tore

29. Spieltag: Hamburger SV (A) | Fr., 11.04.25, 18:30 Uhr

30. Spieltag: 1. FC Kaiserslautern (H) | Sa., 19.04.25, 13:00 Uhr

31. Spieltag: Jahn Regensburg (A) | Sa., 26.04.25, 13:00 Uhr

32. Spieltag: Fortuna Düsseldorf (H) | Sa., 03.05.25, 13:00 Uhr

33. Spieltag: SV Elversberg (A) | Sa., 10.05.25, 13:00 Uhr

34. Spieltag: 1. FC Nürnberg (H) | So., 18.05.25, 15:30 Uhr

Platz 17: SSV Ulm 1846, 23 Punkte, -7 Tore

29. Spieltag: 1. FC Magdeburg (H) | Sa., 12.04.25, 13:00 Uhr

30. Spieltag: Hertha BSC (H) | So., 20.04.25, 13:30 Uhr

31. Spieltag: SpVgg Greuther Fürth (A) | Fr., 25.04.25, 18:30 Uhr

32. Spieltag: Hannover 96 (H) | Sa., 03.05.25, 13:00 Uhr

33. Spieltag: Hamburger SV (A) | Sa., 10.05.25, 20:30 Uhr

34. Spieltag: Preußen Münster (H) | So., 18.05.25, 15:30 Uhr

Platz 18: Jahn Regensburg, 19 Punkte, -45 Tore

29. Spieltag: FC Schalke 04 (H) | So., 13.04.25, 13:30 Uhr

30. Spieltag: 1. FC Magdeburg (A) | So., 20.04.25, 13:30 Uhr

31. Spieltag: Eintracht Braunschweig (H) | Sa., 26.04.25, 13:00 Uhr

32. Spieltag: 1. FC Köln (A) | Sa., 03.05.25, 20:30 Uhr

33. Spieltag: Karlsruher SC (H) | So., 11.05.25, 13:30 Uhr

34. Spieltag: SV Darmstadt 98 (A) | So., 18.05.25, 15:30 Uhr