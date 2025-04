Darmstadt gerettet Nach Münsters Remis muss Trainer Hildmann gehen Stand: 28.04.2025 00:00 Uhr

Preußen Münster und der SV Darmstadt 98 haben sich in der 2. Fußball-Bundesliga mit einem 1:1 (0:1)-Remis getrennt. Die "Lilien" sind dadurch gerettet, Münster muss weiter zittern.

Am Samstag schoss Luca Marseiler (45.+1) die Gäste in Führung, Münsters Joshua Mees (63.) glich aus. Darmstadt kontrollierte weite Teile des Geschehens, ohne bis zum Führungstreffer wirklich Gefahr auszustrahlen. Die letzte halbe Stunde gehörte Münster, den Preußen gelang es aber nicht, das Spiel noch komplett zu drehen.

Mit 39 Punkten hat Darmstadt nun rechnerisch den Klassenerhalt sicher, Münster zieht zwar wieder mit Ulm gleich (29 Zähler), verliert den Relegationsplatz 16 aber wegen der schlechteren Tordifferenz.

Aus für Trainer Hildmann in Münster

"Ich habe ein richtig gutes Spiel meiner Mannschaft gesehen", bilanzierte Münster-Trainer Sascha Hildmann nach dem Spiel am Sportschau-Mikro. "Aber ich wünsche mir so sehr, dass wir irgendwann auch belohnt werden. Wir sind auf dem richtigen Weg."

Allerdings werden die Preußen diesen Weg ohne Hildmann gehen: Am Tag nach dem Spiel teilte der Verein mit, dass man sich getrennt habe.

Die Entscheidung sei am Samstagabend gefallen. Man wolle "neue Kräfte für die entscheidende Saisonphase" freisetzen, hieß es in der Vereinsmitteilung.

Münsters Frenkert mit unglücklichem Kurz-Comeback

Es war besonders für einen Spieler ein sehr unglücklicher Beginn im Preußenstadion: Der Münsteraner Abwehrmann Lukas Frenkert sah direkt in der 1. Minute die Gelbe Karte, weil er Luca Marseiler im Laufduell nur mit einem Foul stoppen konnte.

Frenkert, der gerade erst einen Muskelfaserriss auskuriert hatte, blieb liegen und musste behandelt werden. Und damit endete sein Kurz-Comeback, Trainer Sascha Hildmann nahm ihn verletzungsbedingt runter (6.). Frenkert wurde durch Niko Koulis ersetzt.

Torraumszenen zunächst Mangelware

Danach ging es gemächlich weiter, Torraumszenen waren erstmal Mangelware. In den ersten 20 Minuten brachten jeweils beide Teams lediglich einen Torschuss zustande. Sowohl Münster als auch Darmstadt waren auf Sicherheit bedacht, so dass es weitere acht Minuten dauerte, bis "Lilien"-Angreifer Killian Corredor den Torwart der Hausherren erstmals prüfte. Den verdeckten Flachschuss parierte Johannes Schenk souverän (28.).

Für den ersten Münsteraner Versuch, der auch aufs Tor kam, war Charalambos Makridis nach einer Aktion auf dem rechten Flügel verantwortlich. SVD-Torwart Marcel Schuhen hielt den Ball aber sogar fest (39.).

Darmstadts Marseiler nutzt Startelf-Chance, muss aber runter

Dann geriet Marseiler in den Fokus - in zweierlei Hinsicht. Zunächst nutzte der Offensivmann, der an den vergangenen sieben Spieltagen nur einmal in der "Lilien"-Anfangsformation gestanden hatte, seine Chance und steuerte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit das Führungstor nach Vorlage von Isac Lidberg bei. Schon früh in Hälfte zwei musste Marseiler aber nach einem Foul von Marc Lorenz, der Gelb sah, angeschlagen vom Feld (57.). Philipp Förster löste ihn ab.

Darmstadt war in den ersten Minuten zuvor mit Dampf auf den Platz zurückgekehrt. Beinahe hätte es einen Strafstoß gegeben nach einem Kontakt im Sechzehner von Münsters Lorenz gegen Corredor. Nach minutenlanger Überprüfung durch den VAR und Ansicht der Bilder nahm Lukas Benen seinen Elfmeterpfiff aber zurück (54.) - eine vertretbare Entscheidung.

Lorenz flankt aus allen Lagen: Münster nah dran am Sieg

Darmstadt behielt danach erstmal die Spielkontrolle. Doch Münster gelang ziemlich plötzlich der Ausgleich: Lorenz' traumhafte Flanke fand Mees, der per Flugkopfball traf. Es war der Auftakt zu einer engagierten Schlussphase der Preußen, die nun im Angriffsspiel einen Gang hochschalteten, mehr Risiko gingen und auf den Sieg drängten.

Holmbert Aron Fridjonsson scheiterte nach einer weiteren Hereingabe von Lorenz an der Latte (72.). Darmstadt-Torhüter Schuhen rettete bei dieser Szene außerdem gegen drei schon einschussbereite Münsteraner im Nachfassen. Und Lorenz bediente später nochmal David Kinsombi, dessen lascher Abschluss aber kein Problem für Schuhen darstellte (85.).

Die Gäste beschränkten sich bis zum Ende auf die Verteidigung, angeführt vom stets hellwachen Aleksandar Vukotic - in dem Wissen, dass der eine Punkt für den Klassenerhalt reichen würde.

Doch am Ende hatte auch Münster nochmal Glück: Mees touchierte einen Schuss von Clemens Riedel im Strafraum mit dem Ellenbogen, aber der VAR schritt nicht ein (90.+5).

Münster beim FCM, Darmstadt empfängt HSV

Preußen Münster reist am 32. Spieltag zum 1. FC Magdeburg (02.05., 18.30 Uhr). Darmstadt 98 empfängt einen Tag später den Hamburger SV (03.05., 13.00 Uhr).