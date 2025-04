Zweitligist stellt auch Co-Trainer frei Preußen Münster entlässt Trainer Hildmann Stand: 27.04.2025 11:10 Uhr

Fußball-Zweitligist SC Preußen Münster hat Trainer Sascha Hildmann und Co-Trainer Louis Cordes freigestellt.

Das teilte der westfälische Verein am Sonntagvormittag mit. Die Entscheidung sei am Samstagabend gefallen. Man wolle "neue Kräfte für die entscheidende Saisonphase" freisetzen, hieß es in der Vereinsmitteilung.

Bei noch drei ausstehenden Spielen belegt Münster den 17. Tabellenplatz der 2. Fußball-Bundesliga, einen direkten Abstiegsplatz. Der SSV Ulm auf dem Relegationsrang liegt jedoch nur aufgrund der besseren Tordifferenz vor Münster. Am Samstagnachmittag hatten die Preußen einen Heimsieg gegen Darmstadt 98 verpasst, das Spiel endete 1:1.

Ein Nachfolger für den Trainerposten steht der Mitteilung zufolge noch nicht fest. Wer die Mannschaft im Saisonendspurt trainieren soll, will der Verein nach eigenen Angaben "schnellstmöglich" mitteilen.

"Sascha Hildmann und sein Trainerteam sind Teil eines der erfolgreichsten Kapitel unserer Vereinsgeschichte. Mit seiner emotionalen Art hat er die Menschen begeistert und ist mit der Mannschaft nach 33 Jahren wieder in die 2. Bundesliga aufgestiegen. Er wird in Münster und insbesondere an der Hammer Straße immer herzlich willkommen sein", wird Ole Kittner, Sport-Geschäftsführer des SC Preußen, in der Vereinsmitteilung zitiert.

Hildmann kam Anfang 2020 nach Münster

Sascha Hildmann hatte im Januar 2020 gemeinsam mit seinem Co-Trainer Louis Cordes den Trainerposten bei den Münsteranern übernommen, die zu diesem Zeitpunkt auf einem Abstiegsplatz in der 3. Liga standen. Nach dem Abstieg in die Regionalliga blieb Hildmann und schaffte die Rückkehr in die 3. Liga und schließlich der Durchmarsch in die 2. Bundesliga.

Der gebürtige Pfälzer stand in 218 Pflichtspielen der Preußen an der Seitenlinie. Laut Vereinsmitteilung ist er mit seiner mehr als fünfjährigen Amtszeit Rekordtrainer des Clubs.

Am Sonntagvormittag habe sich das Trainergespann am Preußenstadion von der Mannschaft verabschiedet, hieß es. Das Auslaufen habe bereits ohne die Trainer stattgefunden.

Unsere Quellen: