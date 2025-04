Vorzeitiger Abschied Geschäftsführer Herrich beendet Tätigkeit im Sommer Stand: 30.04.2025 14:35 Uhr

Vertragsauflösung: Thomas E. Herrich tritt nach dem Saisonende von seinem Amt als Hertha-Geschäftsführer zurück. Sein Nachfolger steht noch nicht fest. Bei den Berlinern war Herrich seit 20 Jahren auf verschiedenen Posten tätig.

Hertha BSC braucht einen neuen Geschäftsführer. Thomas Herrich löst seinen Vertrag vorzeitig zum Saisonende auf, wie der Fußball-Zweitligist mitteilte.



"Nachdem das Präsidium beschlossen hatte, die Strukturen von Hertha BSC für die kommenden Herausforderungen gezielt weiterzuentwickeln und wichtige personelle Veränderungen vorzunehmen, hat Tom Herrich als Reaktion sein Handeln angeboten, um die Pläne des Präsidiums im Sinne des Vereins zu unterstützen", äußerte Präsident Fabian Drescher.

"Die letzten Jahre haben Kraft gekostet"

Die Nachfolge in der Geschäftsführung werde derzeit vorbereitet, teilten die Berliner mit. Zuletzt gab es Gerüchte, dass der ehemalige Sportboss des Hamburger SV, Jonas Boldt, der neue mächtige Mann beim Hauptstadt-Klub werden soll.



Der 60 Jahre alte Herrich ist seit 2022 Geschäftsführer des Vereins. Bereits seit 2005 war in unterschiedlichen Funktionen bei den Berlinern tätig.



"Hertha BSC ist für mich weit mehr als ein Beruf - es ist Heimat, Leidenschaft und Herzenssache", sagte Herrich. Jetzt sei jedoch der Moment gekommen, an dem er zum ersten Mal an sich und seine Familien denken müsse.



"Die letzten Jahre haben Kraft gekostet. Daher muss ich jetzt erstmal Energie tanken, um wieder für neue Herausforderungen bereit zu sein", begründete Herricht seine Entscheidung.



Vor zwei Jahren stieg Hertha BSC aus der ersten Liga ab. Das Ziel Wiederaufstieg verfehlte der Klub in dieser Saison deutlich, steht drei Spieltage vor Saisonende auf dem 11. Tabellenplatz.

