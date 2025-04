Eishockey Sieben Eisbären für vorläufigen Kader der Eishockey-WM nominiert Stand: 30.04.2025 16:57 Uhr

Gleich sieben Profis von Meister Eisbären Berlin sind für den Kader der finalen Vorbereitungsphase vor der Eishockey-WM (9. bis 25. Mai) nominiert. Wie der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) am Mittwoch bekanntgab, werden die Verteidiger Korbinian Geibel, Eric Mik und Jonas Müller sowie die Stürmer Marcel Noebels, Leo Pföderl, Frederik Tiffels und Manuel Wiederer zum Aufgebot für die Generalprobe gegen die USA am Sonntag (17 Uhr) zum deutschen Team dazustoßen.



Auch Eisbären-Chefcoach Serge Aubin wird als Co-Trainer Teil des Teams sein. Nicht dabei ist dagegen Eisbären-Kapitän Kai Wissmann, der sich in den Playoffs eine Handverletzung zuzog und ausfällt.



Berliner reisen nach der Meisterfeier zum DEB-Team

Nach der Meisterfeier, die am Donnerstag in der Hauptstadt stattfindet, werden sich die Berliner auf den Weg nach Düsseldorf machen, wo das letzte Testspiel stattfindet. Dann trifft auch Abwehrspieler Maksymilian Szuber (Tucson Roadrunners/AHL) direkt aus Nordamerika in Düsseldorf ein.



Bereits am Mittwochnachmittag reisten die Stürmer Dominik Kahun vom Schweizer Vizemeister HC Lausanne und Justin Schütz von den Kölner Haien an - ebenso wie Starverteidiger Seider (Detroit Red Wings) und Angreifer Lukas Reichel (ehemals Eisbären Berlin, jetzt Chicago Blackhawks) aus der NHL.



Erstes WM-Spiel gegen Ungarn

Seit dem vergangenen Freitag trainierte Torhüter Mathias Niederberger, der seine Verletzung aus den Play-offs auskuriert hat, schon mit. Nicht mehr beim letzten WM-Test am Sonntag gegen die USA dabei sind unter anderem die erfahrenen Münchner Dominik Bittner und Tobias Rieder.



"Wir haben wie erwartet nochmal einen größeren Umbruch im Kader, dabei haben wir auch die Erkenntnisse aus den ersten drei Vorbereitungsphasen mitgenommen", sagte Bundestrainer Harold Kreis, der neben Kai Wissman auch auf den verletzten Kapitän Moritz Müller verzichten muss: "Wir sind überzeugt, eine starke Gruppe zusammen zu haben. Für uns ist wichtig, weiter als Einheit zusammenzuwachsen und vor allem unser Spiel und unser System zu verinnerlichen."



Am kommenden Montag tritt die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) die Reise nach Dänemark an, wo am Dienstag das erste Training im WM-Spielort Herning auf dem Programm steht. Die WM beginnt am 10. Mai gegen Ungarn.



Sendung: DER TAG, 30.04.2025, 18 Uhr