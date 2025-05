Regionalliga Nordost Regionalliga Nordost: Fußballerinnen von Hertha BSC gewinnen Torspektakel in Rostock Stand: 17.05.2025 21:33 Uhr

Das Frauenteam von Hertha BSC hat in der Regionalliga Nordost am Samstag einen Auswärtssieg geholt. In einem torreichen Spiel gewannen die Berlinerinnen beim F.C. Hansa Rostock mit 9:3 (4:0). Nach 20 gespielten Partien belegen die Herthanerinnen aktuell Tabellenplatz drei mit nur zwei Punkten Rückstand auf die zweitplatzierten Leipzigerinnen, Spitzenreiter Viktoria Berlin steht allerdings bereits als einziger Aufsteiger fest.

Hattrick, Doppelpack und Comebackerin

Hertha erwischte an der Ostsee einen perfekten Start und ging bereits in der ersten Minute durch ein Eigentor der Rostockerin Mette Bönsch in Führung. Svenja Poock (12.), Lotte Reimold (20.) und Senanur Yavuz (39.) erhöhten noch vor der Pause auf 4:0.



Zurück aus den Kabinen bauten Ronja Borchmeyer (46.) und Reimold mit ihrem zweiten Treffer (48.) den Vorsprung weiter aus. Große Freude gab es zudem über den Treffer zum 7:0 von Elfie Wellhausen (55.), die nach überstandener langer Verletzungspause erstmals wieder auf dem Feld stand.



Mit Treffern in der 67. und 81. Minute schnürrte danach Poock ihren Hattrick, während die Rostockerinnen in der Schlussviertelstunde durch Sabrina Eliseev (90.) und zwei Treffer von Elly Böttcher (76. und 83.) noch zu drei Ehrentoren kamen.