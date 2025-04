Wichtiger Punkt für Braunschweig Regensburg müht sich, ist aber kaum noch zu retten Stand: 26.04.2025 15:06 Uhr

Für Jahn Regensburg rückt der Abstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga näher. Eine fleißige Leistung gegen Braunschweig reichte nicht für neue Hoffnung.

Nach dem 1:1 (1:1)-Unentschieden gegen Eintracht Braunschweig kann Schlusslicht Regensburg höchstens noch den Relegationsplatz 16 erreichen. Und auch dieser ist bei noch drei ausstehenden Spielen und sechs Punkten und 40 Toren Rückstand kaum noch zu erreichen.

Am Samstag erzielten vor 13.773 Zuschauern Regensburgs Robin Ziegele (4.) und Braunschweigs Nikolaou (6.) zwei frühe Tore - jeweils als Abstauber nach Abprallern. Beiden Teams war in einer intensiven Partie in der Folge anzumerken, um was es geht. Chancen ergaben sich auf beiden Seiten zumeist nach Standardsituationen.

Braunschweig seit fünf Spielen ungeschlagen

Der Jahn versuchte viel, hatte vor allem in der zweiten Halbzeit eine klare Feldüberlegenheit, aber im Angriff fehlten die Mittel.

Die formstarken Braunschweiger ließen Regensburg anrennen und erarbeiteten sich einen wichtigen Punkt. Sie sind jetzt seit fünf Spielen ungeschlagen und bleiben als 15. knapp über dem Strich. Der Vorsrpung auf Ulm (16.) und Münster (17.) beträgt fünf Punkte.

Regensburg muss nach Köln, Braunschweig empfängt Düsseldorf

Regensburg muss am 32. Spieltag zum 1. FC Köln (03.05., 20.30 Uhr), danach könnte die Rückkehr in die 3. Liga schon besiegelt sein. Braunschweig empfängt Fortuna Düsseldorf (03.05., 13.00 Uhr).