Kaiserslautern in der 2. Liga Lieberknecht und Ache - eine Wette als Erfolgsgeheimnis? Stand: 29.04.2025 11:18 Uhr

Der neue FCK-Trainer und sein Top-Stürmer haben einen Deal - nur ist der bisher ein großes Geheimnis. Führt die Wette vielleicht sogar zum Aufstieg?

Von Désirée Krause

Es ist das große FCK-Rätsel aktuell. Was ist da los zwischen Torsten Lieberknecht und Ragnar Ache? "Wir haben einen kleinen Deal ausgemacht" - mit diesen Worten feuerte Lieberknecht bereits vor seinem ersten Spiel als FCK-Trainer die Spekulationen an. "Wenn er das durchzieht, dann hab ich ein Problem", erklärte der neue FCK-Coach. Offensichtlich läuft da also eine Wette zwischen Ragnar Ache und seinem Trainer. Mehr verraten wollte er dann aber nicht. Die Begründung: "Das ist zwischen Ragnar und mir."

Lieberknecht ist begeistert von seinem Stürmer

Es scheint schon jetzt eine besondere Verbindung zwischen den beiden zu geben. Schon bevor er Ache das erste Mal trainiert hatte, schwärmte Lieberknecht von Kaiserslauterns 17-Tore-Mann und machte klar, wie wichtig er für das Spiel des FCK unter ihm bleiben wird. Und nach den ersten gemeinsamen Trainingseinheiten kam er so richtig ins Schwärmen: "Das ist wirklich ein unglaublicher Junge, der FCK kann sich wirklich glücklich schätzen, nicht nur wegen seinen Toren, die er schießt, sondern eben auch über den Typen Ragnar Ache. Es ist für mich ein Privileg, den Jungen jetzt mal kennenzulernen und trainieren zu dürfen. Ich bin total begeistert von ihm."

Details werden nicht verraten

90 Minuten lang stand Ache dann gegen Schalke 04 auf dem Feld, ackerte, hatte zahlreiche Chancen, schoss ein Abseits-Traumtor und machte dann noch den Siegtreffer. Offensichtlich ein erster Schritt auf dem Weg zum Gewinn der Wette, über die auch nach dem Schalke-Spiel beide trotz zahlreicher Nachfragen nicht mehr verraten wollten. "Die bleibt natürlich unter uns", so Lieberknecht, der den Journalisten auf der Pressekonferenz aber immerhin verriet, dass alle große Freude daran haben würden, wenn Ragnar Ache den Deal schafft. Der Stürmer selbst ließ sich nicht in die Karten gucken: "Also wenn der Trainer nicht gesagt hat, was die Verabredung war, dann kann ich das leider auch nicht sagen", so der Siegtorschütze.

Die Wette als Erfolgsgeheimnis?

Die ersten Fans spekulierten im SWR-Interview schon, dass es möglicherweise um einen Flug in Aches Lieblingsland Japan gehen könnte. Was der Deal wirklich beinhaltet, bleibt aber vorerst ein Geheimnis. Vielleicht das Erfolgsgeheimnis im Saisonendspurt? Dass Ragnar Ache einer der wichtigsten Männer im Rennen um den möglichen Aufstieg sein wird, ist kein Geheimnis. Dass seine Form stimmt, kann entscheidend sein. Und wenn Lieberknecht mit seiner Wette den richtigen Nerv beim 26-Jährigen getroffen hat, dann lohnt sich sein Wetteinsatz ganz sicher - welcher auch immer es ist.

Sendung am So., 27.4.2025 22:05 Uhr, SWR Sport, SWR