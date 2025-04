Fußball | Bundesliga Erfolgreiche Minimalisten: Die verrückte Tor-Statistik des SC Freiburg Stand: 29.04.2025 11:43 Uhr

Der SC Freiburg steht kurz vor dem erstmaligen Einzug in die Champions League. Und das mit einem Torverhältnis, das eher zu einem Platz im unteren Mittelfeld der Tabelle passt.

Nach 31 Spieltagen grüßt der SC Freiburg von Tabellenplatz vier. 51 Punkte, zwei Zähler Vorsprung auf den Tabellenfünften aus Leipzig - die Breisgauer Träume von der Königsklasse könnten bald Wirklichkeit werden. Beim Blick auf die Tabelle fällt aber auch eine Zahl auf, die so gar nicht ins Bild passt: -3!

Dabei handelt es sich nicht um einen drohenden Punktabzug, sondern um die Tordifferenz des SC Freiburg. 44 geschossene stehen 47 kassierten Toren gegenüber, ein kurioser Wert für eine Mannschaft auf dem Champions-League-Platz vier. Zum Vergleich: Der VfL Wolfsburg auf Tabellenplatz zwölf hat neun Treffer mehr erzielt (53) und eine positive Tordifferenz von +5.

Freiburg gewinnt gerne die engen Spiele

Der Minimalismus im Breisgau zeigt sich vor allem in dieser Statistik: In den vergangenen drei Partien gewann Freiburg jeweils mit einem Tor Differenz, insgesamt gelang das in dieser Saison nun schon zehn Mal. Das ist der Spitzenwert in der Bundesliga. Demgegenüber stehen nur zwei Niederlagen mit einem Tor Unterschied. Wenn die Breisgauer verloren, dann oft hoch, was die bereits genannte negative Tordifferenz zur Folge hat.

Dem Team von Julian Schuster könnte damit am Ende der Saison ein Novum gelingen, denn: Noch nie in der Bundesliga-Historie landete ein Team mit negativer Tordifferenz auf einem der ersten vier Plätze. Dass man mit negativer Tordifferenz in den Europapokal einziehen kann, bewies in der vergangenen Saison der 1. FC Heidenheim (-5). Allerdings als Tabellenachter, begünstigt durch das Double aus Meisterschaft und Pokalsieg von Bayer Leverkusen.

Freiburg empfängt Leverkusen am Sonntag

Die nächste Chance zur Aufbesserung der Tordifferenz bietet sich den Freiburgern am kommenden Sonntag im Heimspiel gegen Leverkusen (17:30 Uhr). Allerdings waren Heimsiege gegen die Werkself zuletzt selten. Zu Hause gewannen die Breisgauer gegen Bayer zuletzt im Dezember 2021 mit 2:1 - es war ihr einziger Sieg gegen Leverkusen in den vergangenen sieben Heimspielen.

Sendung am So., 27.4.2025 22:05 Uhr, SWR Sport, SWR