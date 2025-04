Tore durch abgefälschte Schüsse Elversberg mit spätem Ausgleich in Paderborn Stand: 26.04.2025 15:01 Uhr

Die SV Elversberg ist durch einen späten Treffer im Topspiel der 2. Fußball-Bundesliga zu einem Punktgewinn beim SC Paderborn gekommen. Die Partie endete 1:1.

Raphael Obermair hatte die Paderborner am Samstagnachmittag mit einem abgefälschten Schuss in Führung gebracht (56.). Florian Le Joncour traf ebenfalls mit einem abgefälschten Schuss, und das in der vierten Minute der Nachspielzeit. Entsprechend groß war der Jubel bei den Gästen aus dem Saarland.

Paderborns Trainer Lukas Kwasniok hingegen war frustriert. "Das ist einer der bittersten Tage in den vier Jahren, in denen ich hier bin. Wir sind unfassbar enttäuscht und leer", sagte der Fußballlehrer, der den Verein nach der Saison verlassen wird.

Beide Mannschaften je einen Punkt hinter Magdeburg

Elversberg und Paderborn haben nun beide je 49 Punkte, einen weniger als der 1. FC Magdeburg auf dem Relegationsrang, über den es in die Bundesliga gehen könnte.

"Es war ganz wichtig, das Spiel hier heute nicht zu verlieren", sagte Elversbergs Fisnik Asllani der Sportschau. Er habe seinen Kollegen nach dem Rückstand immer zugeredet, "noch dran zu glauben".

Paderborns Filip Bilbija, der Obermairs Schuss zur Führung abgefälscht hatte, sagte: "Das ist natürlich bitter. Ich hatte nicht mehr gedacht, dass wir noch den Ausgleich kriegen, weil ich dachte, wir hätten alles wegverteidigt. Wir haben nicht viel zugelassen, defensiv war das eine gute Leistung."

Partie auf bescheidenem Niveau

Magdeburg hatte am Freitag nur einen Punkt geholt und die Partie in Ostwestfalen damit zum Spiel um den dritten Platz gemacht. Diese Aussicht schien aber vor allem die Gastgeber eher zu hemmen. Der SC Paderborn blieb in der ersten Halbzeit viel zu passiv, um gefährlich zu werden.

Zwei Chancen gab es lediglich für den SCP, die eine resultierte aus einem Schuss von Tjark Scheller im Anschluss an einen Eckstoß, die andere aus einem leichtsinnigen Fehlpass der Elversberger aus dem eigenen Strafraum heraus. Filip Bilbija vergab die Möglichkeit nach der Einladung, indem er aus kurzer Distanz über das Tor schoss.

Die Gäste waren spielerisch überlegen und deutlich aktiver, aber klare Chancen waren auch bei ihnen selten. Muhammed Damar hatte, aber Torwart Manuel Riemann wehrte dessen Schuss mit dem rechten Fuß ab.

Bilbija fälscht Obermairs Schuss ins Tor ab

In der zweiten Halbzeit wurde das Spiel besser, blieb aber weiter hinter den Erwartungen zurück. Das Niveau wird dem SC Paderborn und seinem Trainer Kwasniok egal gewesen sein. Der einzige Treffer wurde nämlich ihnen gutgeschrieben.

Kapitän Obermair, der unter der Woche wegen eines Magen-Darm-Infekts mit dem Training hatte aussetzen müssen, schoss aus der Distanz, Bilbija fälschte ab, Nicolas Kristof war zwar noch am Ball, aber der landete im Netz (56.).

Die SVE erhielt in der 72. Minute eine gute Möglichkeit zum Ausgleich, aber Robin Fellhauer scheiterte an Riemann (72.). Auf der anderen Seite hob der eingewechselte Sven Michel den Ball über Kristof hinweg an die Latte (80.). An diese Szene dürften viele Paderborner gedacht haben, nachdem ihnen der abgefälschte Schuss von Le Joncour noch zwei Punkte kostete.

Paderborn auf Schalke, Elversberg in Nürnberg

Der SC Paderborn muss am 32. Spieltag zum FC Schalke 04 (02.05., 18.30 Uhr). Die SV Elversberg trifft zwei Tage später auf den 1. FC Nürnberg (13.30 Uhr).