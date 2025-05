Endspiel in Breslau Betis Sevilla macht Finale der Conference League klar Stand: 08.05.2025 23:43 Uhr

Der FC Chelsea und Betis Sevilla werden das Endspiel der UEFA Conference League bestreiten. Für Betis-Gegner AC Florenz traf Robin Gosens zweimal - aber nicht oft genug.

Es ging überhaupt nicht gut los für die Fiorentina, die das Hinspiel bei Betis Sevilla mit 1:2 verloren hatte. Nach einer halben Stunde kam durch einen Treffer von Antony noch eine weitere Tor-Hypothek hinzu.

Doch dann schlug die Stunde von Robin Gosens, innerhalb von acht Minuten köpfte der ehemalige deutsche Nationalspieler zwei Tore (34., 42.) und egalisierte das Duell, das nach 90 Minuten in die Verlängerung ging.

Dort agierten beide Teams vorsichtig - aber trotzdem jubelten die Grün-Weißen aus Andalusien: Abde Ezzalzouli verwertete einen Zuspiel von Antony aus kurzer Distanz gegen aufgerückte Florentiener (97.). Es sollte das einzige Tor der Verlängerung bleiben.

FC Chelsea ohne Probleme

Deutlich ruhiger ging es im anderen Halbfinale zu. Denn der FC Chelsea hatte auch im Rückspiel keinerlei Probleme mit Djurgardens IF. Die Engländer hatten das Hinspiel in Schweden bereits mit 4:1 gewonnen. Und auch das Rückspiel an der heimischen Stamford Brigde gewannen sie durch das Tor von Kiernan Dewsbury-Hall (38.) mit 1:0.

Chelseas Jadon Sancho wird verteidigt von Djurgardens Tokmac Nguen

Die Schweden präsentierten sich zwar bemüht, aber weitgehend harmlos. Djurgardens kam zu keinen nennenswerten Chancen, auch weil das Team in der Defensive permanent beschäftigt war. Auf der anderen Seite hatte Chelsea noch einige gute Chancen, um höher zu gewinnen.

Das Endspiel in der Conference League zwischen Real Betis aus Sevilla und dem FC Chelsea findet am 28. Mai in Breslau statt.