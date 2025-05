Basketball-Bundesliga Baskets Bonn verspielen Führung und BBL-Playoffs Stand: 08.05.2025 21:53 Uhr

Trotz einer zwischenzeitlich zweistelligen Führung haben die Telekom Baskets Bonn gegen Bayern München verloren und die BBL-Playoffs verpasst.

Gegen den deutschen Meister unterlagen die Bonner am Donnerstagabend mit 86:90 (47:46) und können keinen Platz mehr unter den ersten Zehn erreichen. Die letzte Partie der Hauptrunde beim Syntainics MBC am Sonntag (16.30 Uhr) ist für Bonn damit sportlich bedeutungslos.

Tabellenführer München hat dagegen beste Chancen auf das Heimrecht in allen Serien der Playoffs. Bereits das Hinspiel hatte Bonn mit 73:93 verloren. Bester Werfer bei Bonn war Phlandrous Fleming Jr. mit 27 Punkten, für München kam Niels Giffey auf 21.

Erste Halbzeit auf Augenhöhe

München zeigte sich zu Beginn treffsicher, Bonn hielt dagegen. Nach einem Assist von Darius McGhee verkürzte Bonns Thomas Kennedy per Alley Oop zunächst auf 6:8, ehe der Center mit einem Korbleger ausglich. Bei den Baskets fielen die ersten fünf Dreier nicht, mit dem sechsten Versuch brachte Till Pape die Gastgeber erstmals in Führung (18:15). Mit einem starken Block gegen Giffey sorgte Bodie Hume für eine 23:22-Führung der Baskets nach dem ersten Viertel.

In den zweiten Abschnitt starteten die Bayern mit einem 5:0-Lauf, doch Bonn blieb dran - auch dank Shooting Guard Rihards Lomazs, der innerhalb von drei Minuten zehn Punkte beisteuerte. Bonn wurde immer stärker von der Drei-Punkte-Linie und traf im zweiten Viertel sechs von sieben Versuchen. Zur Halbzeitpause lagen die Baskets mit 47:46 knapp vorne.

Bonn gleitet Spiel nach Führung aus der Hand

Im dritten Viertel erwischte Bonn den deutlich besseren Start gegen die in der Defensive schläfrigen Münchner. Auch der bis dahin ungewohnt unauffällige Baskets-Spielmacher Darius McGhee erzielte von Außen seine ersten drei Punkte in der Partie - es sollten allerdings seine einzigen an diesem Abend bleiben. Nach zwei Freiwürfen von Jonathan Bäre führte Bonn mit elf Zählern (59:48). Doch München stabilisierte sich, bei Bonn sank die Trefferquote. Justus Hollatz brachte die Gäste kurz vor Viertel-Ende wieder auf fünf Zähler heran (68:63).

Nach einem Dreier von Münchens Jack White zu Beginn des Schlussabschnitts waren es nur noch zwei Punkte Vorsprung für Bonn. Sieben Minuten vor Spielende brachte Johannes Voigtmann die Bayern mit einem Korbleger wieder in Front (72:74).

In einer hochspannenden und intensiven Schlussphase führte Bayern eine Minute vor Schluss mit 86:84 und verlor den Ball, doch Bonn warf ihn direkt wieder weg und foulte. Münchens Kapitän Vladimir Lucic versenkte eiskalt seine zwei Freiwürfe (84:88). Bonn leistete sich bei noch 38 Sekunden auf der Uhr den nächsten Turnover. Auch wenn Andreas Obst beide Freiwürfe verwarf und Bonn noch einmal durch Kennedy verkürzte, machte Shabazz Napier von der Freiwurflinie schließlich den Deckel drauf (86:90).

Keine Konstanz in dieser Spielzeit

Letztendlich war es die Konstanz, die den Baskets in dieser Saison gefehlt hat. Im gesamten Saisonverlauf konnte Bonn nie mehr als zwei Liga-Spiele in Folge gewinnen. Anfang des Jahres rutschten die Baskets nach fünf Niederlagen in Folge erstmals auf den 14. Rang ab und konnten sich davon nie mehr so richtig erholen.

Unsere Quellen: