Basketball | ProA-Playoffs Science City Jena verliert Spiel eins gegen Gießen Stand: 15.05.2025 23:02 Uhr

Kleiner Rückschlag im Kampf um den Aufstieg für Science City Jena: Im ersten Halbfinalspiel unterlagen die Thüringer den Gießen 46ers.

Die Zweitliga-Basketballer von Science City Jena haben am Donnerstag (15. Mai 2025) eine 840:84-Niederlage gegen die Gießen 46ers einstecken müssen. Damit liegt das Team von Björn Harmsen in der "Best-of-five"-Serie mit 0:1 zurück.

Nach einem über weite Strecken ausgeglichenen Anfangsviertel konnten sich die Gäste im zweiten Abschnitt bis auf sieben Punkte absetzen. Doch die Thüringer fanden besser in die Partie und erarbeiteten sich dank eines 16:5-Laufes am Ende des dritten Viertels ihrerseits ein Sieben-Punkte-Polster.

Katastrophen-Viertel bringt die Entscheidung

Das konnte zu Beginn der letzten zehn Minuten bis auf 16 Punkte ausgebaut werden. Dann aber folgte der Einbruch der Hausherren, die 20 unbeantwortete Punkte hinnehmen mussten. Gießen gab den Sieg nicht mehr aus der Hand.

Bereits am Samstag steht in Gießen das zweite Spiel der Halbfinal-Serie auf dem Programm. Mit dem Einzug in das Finale hätte die jeweilige Mannschaft auch den Aufstieg in die Bundesliga sicher.

SpiO