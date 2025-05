Handball | Bundesliga Sieg in Erlangen - SC DHfK Leipzig sichert den Klassenerhalt Stand: 15.05.2025 21:37 Uhr

Der SC DHfK Leipzig hat im Abstiegskampf der Handball-Bundesliga ein starkes Ausrufezeichen gesetzt. Beim Duell mit dem Kellerkind Erlangen drehte das Team von Runar Sigtryggsson nach der Pause auf – und konnte sich einmal mehr auf seine Leistungsträger Witzke und Sæverås verlassen.

Großes Aufatmen in der Messestadt. Der SC DHfK Leipzig hat im Abstiegskampf der Handball-Bundesliga den zweiten Sieg in Serie gefeiert und ist damit auch rechnerisch gesichert. Beim 25:23 (10:11)-Auswärtserfolg gegen den HC Erlangen zeigte das Team von Coach Runar Sigtryggsson eine starke zweite Halbzeit - in der die beiden Leistungsträger Luca Witzke und Kristian Sæverås überragten.

Noch war der DHfK nicht vor dem Abstiegsgespenst sicher. Neun Punkte trennten die Leipziger vor der Partie von der kritischen Zone, dementsprechend wichtig sind die direkten Duelle mit der Konkurrenz im Tabellenkeller – beispielsweise mit dem HCE. Die Mittelfranken gingen ihrerseits mit einem kleinen Polster von nur zwei Punkten Vorsprung auf Rang 17 in das Duell mit den Sachsen – und das bei zwei absolvierten Spielen mehr als Verfolger Bietigheim.

Ausgeglichene Halbzeit mit leichtem Vorteil für den HC

Von Beginn an entwickelte sich ein spannungsgeladenes und intensives Duell auf Augenhöhe, in dem sich der HCE nach zwölf Minuten den ersten kleinen Vorteil erspielen konnte (5:3). Allerdings traten auf beiden Seiten immer wieder technische Unzulänglichkeiten zutage – wohl der Nervosität geschuldet. Erlangen nutzte diese Fehler in dieser Phase besser und konnte den ersten Drei-Tore-Vorsprung der Partie herauswerfen (9:6 / 20.). Doch Leipzig biss sich zurück ins Spielgeschehen. Angeführt von Runarsson und Luca Witzke kamen die Gäste kurz vor der Pause wieder heran (9:9 / 26.). Durch einen unnötigen technischen Fehler mit anschließendem Gegentor ging der DHfK allerdings mit einem knappen Rückstand in die Halbzeitpause.

Leipziger Leistungssteigerung sichert wichtigen Erfolg

Aus der Kabine kamen dann die Gastgeber mit mehr Energie. Verdenken konnte man es ihnen nicht – war das Spiel für die Erlanger doch von großer Bedeutung. Eine Niederlage im vorletzten Heimspiel konnten sie sich kaum leisten, so eng geht es im Tabellenkeller zu. Schnell schraubten die Mittelfranken ihren Vorsprung auf 14:12 (35.), ehe dann auch der DHfK endgültig im zweiten Durchgang ankam.

Angeführt von einem überragend aufspielenden Kristian Sæverås (15 Paraden bei 42 Prozent abgewehrten Würfen) wurden die Sachsen immer stärker, während beim HC langsam die Nerven flatterten. Lucas Krzikalla erzielte nach feinem Anspiel von Witzke die erste Leipziger Führung (18:17 / 44.) – die die Gäste anschließend noch ausbauten und Erlangen nicht mehr herankommen ließen.

Am Ende gewinnt der DHfK ein enges Spiel, in dem die Nuancen den Ausschlag zugunsten der Gäste gaben. Luca Witzke zeigte mit acht Toren und fünf Vorlagen seine ganze Klasse. Auf Seiten des HC überzeugten Viggó Kristjánsson (sechs Tore) und Khalifa Ghedbane (12 Paraden).

