3. Liga 1. FC Saarbrücken sichert sich Rang drei und spielt um Aufstieg Stand: 17.05.2025 15:24 Uhr

In einer umkämpften Partie hat der 1. FC Saarbrücken sich gegen Borussia Dortmund II doch noch einen Sieg sichern können. Der FCS tritt deshalb in der Relegation an und darf vom Aufstieg träumen.

Im Saisonfinale der 3. Liga hieß es für den 1. FC Saarbrücken am Samstag: Alles oder nichts. Das in der Winterpause ausgerufene Saisonziel Aufstieg ist auf direktem Weg nicht mehr möglich.

Im Spiel gegen Borussia Dortmund II wollten die Blau-Schwarzen aber drei Punkte einfahren, um sich wenigstens noch die Chance auf die Relegation zu sichern.

Krüger vergibt Führung per Kopf

Der FCS kam zunächst nicht richtig in die Partie. Das Team wirkte unsicher und konnte die Räume nicht gut besetzen. Dann kam in der 24. Minute aber doch die Topchance für die Blau-Schwarzen.

Manuel Zeitz wurde an der Strafraumkante freigespielt und konnte flach nach links abschließen. Dortmund-Keeper Marcel Lotka konnte jedoch für sein Team klären. Kurz darauf dann die zweite Chance für das Team von Trainer Alois Schwarz.

Nach einer Ecke kam Krüger per Kopf zum Abschluss. Lotka konnte den Kopfball aber erneut parieren.

Dortmund II geht in Führung, Zeitz vergibt Ausgleich

In der 34. Minute dann die Ernüchterung für die FCS-Fans. Nach einem Fehler der Blau-Schwarzen konnte Julian Hettwer zum 0:1 aus saarländischer Sicht einnetzen.

In der 44. Minute hatte der FCS die Chance zum Ausgleich. Aus zehn Metern schoss Zeitz im Sechzehner aufs Tor. Der Ball ging aber am linken Pfosten vorbei. Mit dem Zwischenstand von 0:1 für die Gäste ging es in die Kabinen.

Schmidt kommt und trifft

Kurz nach Beginn der zweiten Hälfte wartete die nächste Chance auf die Saarbrücker. Doch Krügers Schuss aus neun Metern ging rechts am Tor vorbei. Der nächste Versuch in der 53. Minute scheiterte erneut an Dortmunds Keeper Lotka.

In der 67. Minute durften die FCS-Fans dann doch noch jubeln. Kai Brünker traf zum ersehnten Ausgleich für die Blau-Schwarzen. Großer Jubel in der 86. Minute: Direkt nach seiner Einwechslung mit seinem ersten Ballkontakt brachte Patrick Schmidt den Saarbrückern die 2:1-Führung.

Saarbrücken sichert sich Relegationsplatz

Mit 65 Punkten beendet der FCS die Saison damit auf dem Relegationsplatz. Die Mannschaft profitierte hier auch von dem Patzer von Liga-Konkurrent Energie Cottbus. Das Team unterlag gegen Ingolstadt am Samstag mit 1:4. Die Saarbrücker haben damit jetzt noch die Chance, in die 2. Bundesliga aufzusteigen.

Gegen wen der FCS die Zweitliga-Relegation spielen muss, entscheidet sich erst am Sonntag. Kandidaten auf den drittletzten Rang sind Eintracht Braunschweig, Preußen Münster und die SpVgg Greuther Fürth. Das Hinspiel ist für kommenden Freitag im Ludwigspark geplant.

Über dieses Thema berichten auch die SR info-Nachrichten am 17.05.2025.

1. FC Saarbrücken lässt gegen Alemannia Aachen wichtige Punkte liegen Großer Dämpfer im Kampf um den Relegationsplatz: Der 1. FC Saarbrücken verliert sein Auswärtsspiel in Aachen mit 2:4 und rutscht auf Platz vier in der Tabelle.

1. FC Saarbrücken sichert sich mit Not drei wichtige Punkte im Aufstiegsrennen Es waren nervenaufreibende Schlussminuten für die Fans des FCS – und das, obwohl die Hausherren gegen Verl zwischenzeitlich mit 4:1 in Führung lagen. Am Ende reichte es dann aber doch für die drei so wichtigen Punkte im Aufstiegsrennen.

1. FC Saarbrücken holt drei wichtige Punkte im Aufstiegskampf Der 1. FC Saarbrücken ist unter Leitung seines neuen Trainers Alois Schwartz gut in die Partie gegen RW Essen gestartet – nach sechs Minuten fiel das Führungstor. Am Ende hat sich der FCS mit einem souveränen 3:0-Sieg wieder gute Chancen auf den Relegationsplatz erspielt.