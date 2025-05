Letztes Saisonspiel am Sonntag Macht die SV Elversberg auf Schalke den Aufstieg perfekt? Stand: 17.05.2025 16:13 Uhr

Die Kulisse ist bereitet und könnte größer kaum sein: Vor mehreren Zehntausend Zuschauern tritt die SV Elversberg im letzten Saisonspiel beim FC Schalke 04 an. Dabei haben es die Saarländer selbst in der Hand, zumindest die Relegation und vielleicht sogar den direkten Aufstieg in die Bundesliga perfekt zu machen.

Die Ausgangslage vor diesem letzten, entscheidenden Spieltag in der Zweiten Fußball-Bundesliga verspricht Hochspannung. Denn bislang steht nur der Tabellenführer, der Hamburger SV, als Aufsteiger fest – dahinter können sich noch sechs Mannschaften Hoffnungen auf den Aufstieg oder zumindest die Relegation machen.

Als Tabellendritter mit dem mit Abstand besten Torverhältnis hat die SV Elversberg dabei eine komfortable Ausgangssituation.

Von Platz 2 bis 6 ist für Elversberg alles möglich

Gewinnt die SVE, hat sie den dritten Platz und damit die Relegation sicher. Verliert zeitgleich der 1. FC Köln gegen den 1. FC Kaiserslautern, der ebenfalls noch ganz vage Aufstiegshoffnungen hat, wäre sogar die Vizemeisterschaft und damit auch der direkte Aufstieg in die 1. Liga drin. Es wäre der dritte Aufstieg in nur vier Jahren.

Selbst ein Unentschieden könnte für die Elversberger noch ausreichen, wenn auch der direkte Tabellennachbar Paderborn sieglos bleibt. Läuft es hingegen ganz schlecht, könnte die SVE bei einer Niederlage sogar noch auf den sechsten Platz abrutschen – was für den Aufsteiger der vergangenen Saison aber immer noch ein großartiges Ergebnis wäre.

Infos zum Spiel

Wann: Sonntag, 18. Mai 2025, 15.30 Uhr

Wo: Veltins-Arena Gelsenkirchen

Stream: Audiostream der Sportschau

Aktuelle Tendenz spricht für die SV Elversberg

Im Hinspiel in dieser Saison zuhause an der Kaiserlinde hatte die SVE eine 1:4-Klatsche gegen die Gelsenkirchener kassiert – man ist also gewarnt. Der Trend spricht derzeit aber ganz klar für die "Elv" von Trainer Horst Steffen: Während Schalke Niederlage um Niederlage kassierte und gerade einmal einen Punkt aus den letzten fünf Partien mitnahm, ist Elversberg seit sieben Spielen ungeschlagen.

Für Schalke geht es sportlich um nicht mehr viel. Mit drei Punkten Vorsprung und einer 14 Tore besseren Tordifferenz als Eintracht Braunschweig auf dem Relegationsabstiegsplatz ist der Klassenerhalt schon so gut wie geschafft. Schalke müsste schon sehr hoch gegen die SVE verlieren und Braunschweig zeitgleich hoch gegen den 1. FC Nürnberg gewinnen.

Steffen erwartet "viel Intensität"

Trotz einer aus Schalker Sicht verkorksten Saison: Horst Steffen erwartet ein Team mit viel Intensität: "Ich glaube, dass sie uns auf jeden Fall zeigen wollen, was sie können, und da haben sie auch genügend Möglichkeiten in ihrem Kader." Die Daten würden zeigen, dass Schalke viele Sprints anzieht und Zweikämpfe gewinnt.

Trotzdem: Bei 60 Gegentreffern in der laufenden Saison "haben sie ihre Probleme in der Defensive gehabt. Ich hoffe, dass wir sie aufdecken können", so Steffen, der sein Team sowohl auf eine Dreier- als auch Viererkette der Schalker vorbereitet.

Personell ist die SVE gut aufgestellt

Über die Möglichkeiten der Relegation oder sogar des direkten Aufstiegs denkt Horst Steffen aber vor dem Spiel nur ungerne nach. "Ich habe so 30 Minuten am Tag, wo ich darüber nachdenke: Was wäre wenn?" Das sei deutlich weniger, als die Leute vermuten, und er würde sich dann schnell wieder ins Hier und Jetzt zurückholen. "Am Ende zählt, dass wir gut vorbereitet auf Schalke sind", erklärt er seine Prioritäten.

Personell gibt es bei der SVE keine bösen Überraschungen gegen Schalke: Weder Gelbsperren noch Verletzungen sind dazugekommen. Im Gegenteil die gute Nachricht: Paul Stock hat seine Rückenprobleme überwunden und kann mit nach Gelsenkirchen reisen.

4400 Elversberger Fans reisen mit

Auf was sich Elversberg auf jeden Fall freuen darf: Eine großartige Kulisse in der Veltins-Arena auf Schalke. Schalke führt die Zuschauertabelle der Zweiten Liga mit durchschnittlich mehr als 60.000 Zuschauern pro Spiel an. Darunter werden am Sonntag auf jeden Fall auch rund 4400 Elversberg-Fans erwartet. Anstoß ist um 15.30 Uhr.

Relegation wohl gegen Heidenheim

Die Termine für die Erstliga-Relegation stehen mittlerweile fest: Das Hinspiel findet am 22. Mai, das Rückspiel am 26. Mai statt. Der wahrscheinliche Gegner wäre der derzeitige Tabellen-Sechzehnte, 1. FC Heidenheim. Aber auch die TSG Hoffenheim ist noch nicht durch und könnte am letzten Spieltag noch von Heidenheim überholt werden.

