Am Samstag bei Koblenz Saar-Boxer Doberstein will seinen Weltmeistertitel verteidigen

Am kommenden Samstag wird der saarländische Profiboxer Jürgen Doberstein in Koblenz seinen Weltmeistertitel des Verbandes Global Boxing Council verteidigen. Im Supermittelgewicht trifft der 36-Jährige auf Hamisi Ayoub Maya aus Tansania.

Große Boxnacht am Samstagabend in der Karmelenberghalle in Bassenheim bei Koblenz: Der saarländische Profiboxer Jürgen Doberstein trifft dort auf den 27-jährigen Hamisi Ayoub Maya aus Tansania, der bislang mit 14 Knockouts in seiner Profi-Karriere beeindruckt hat. "Ich habe einen ganz klaren Fokus auf meine Titelverteidigung", sagte Doberstein vorab.

Weitere Herausforderungen warten

Neben der Verteidigung seines Weltmeistertitels in dem eher kleinen und international unbedeutenden Boxverband Global Boxing Council (GBC) sucht der gebürtige Kasache Doberstein aber weitere Herausforderungen. Derzeit wird er auch in der Rangliste des weitaus größeren Verbandes WBA geführt. Seine dortige Platzierung unter den Top 15 im Supermittelgewicht eröffnet ihm laut seinem Management auch die Chance, in einem der renommierten Verbände um Titel zu kämpfen.

Im Boxsport gibt es mehrere nationale und internationale Verbände. Viele davon haben ihre eigenen Ranglisten und Weltmeister in den unterschiedlichen Gewichtsklassen. Zu den wichtigsten Boxsportverbänden, den "großen Vier", zählen das World Boxing Council (WBC), die , die International Boxing Federation (IBF), die World Boxing Organization (WBO) und eben die World Boxing Association (WBA).

Über dieses Thema berichtet der aktuelle bericht im SR Fernsehen am 14.05.2025.

