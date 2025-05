FCH verliert 0:1 gegen Bahlinger SC Dritte Niederlage in Folge für den FC Homburg Stand: 10.05.2025 16:44 Uhr

Der FC Homburg hat am Samstag sein letztes Heimspiel der Saison im heimischen Waldstadion verloren. Gegen den Bahlinger SC hieß es am Ende 0:1.

Nach dem Sieg im Saarlandpokal-Halbfinale gegen den 1. FC Saarbrücken stand für den FC Homburg am Samstag das letzte Heimspiel der Saison an – gegen den Bahlinger SC. Die Saarländer unterlagen jedoch im heimischen Waldstadion knapp mit 0:1. Für den FCH war es die dritte knappe Niederlage in der Liga in Folge.

In der Partie konnten die Homburger ihre Chancen nicht nutzen. Die erste Halbzeit endete torlos. Das Tor des Tages fiel in der 71. Minute. As Ibrahima Diakite traf für die Gäste und sicherte ihnen drei Punkte. Homburg belegt jetzt den achten Tabellenplatz.

Zum Saisonabschluss sind die Homburger nächsten Samstag in Fulda zu Gast.

