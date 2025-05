Saar-Derby im Waldstadion 1. FC Saarbrücken und FC Homburg wollen ins Saarlandpokal-Finale Stand: 06.05.2025 06:58 Uhr

Derby-Zeit im Saar-Fußball: Der FC Homburg empfängt am Abend den 1. FC Saarbrücken zum Saarlandpokal-Halbfinale. Die Mannschaft von Palatia Limbach dürfte das Spiel gespannt verfolgen – und dem FCS die Daumen drücken.

Im Saarlandpokal-Halbfinale stehen sich heute Abend der 1. FC Saarbrücken und der FC Homburg gegenüber. Anpfiff des traditionsreichen Saar-Derbys ist um 19.00 Uhr im Homburger Waldstadion.

Für den FC Homburg dürfte mehr auf dem Spiel stehen – die Grün-Weißen können in der Regionalliga Südwest keinen Erfolg mehr feiern. Die Chance auf die Teilnahme am DFB-Pokal wird sich das Team von Trainer Roland Seitz also nicht nehmen lassen wollen.

Gleichzeitig ist der 1. FC Saarbrücken – Stand jetzt – nicht vom Sieg des Landespokals abhängig: Die ersten vier Plätze in der 3. Liga qualifizieren automatisch zur Teilnahme am DFB-Pokal. Aktuell rangiert der FCS auf dem Relegationsplatz, wäre also ohnehin beim DFB-Pokal dabei. Fraglich aber, ob FCS-Trainer Alois Schwartz dieses Risiko eingeht und den Saarlandpokal zugunsten der Liga und dem Aufstiegstraum "abschenkt".

Infos zum Spiel

Wann? 06.05.2025, 19.00 Uhr

Wo? Waldstadion Homburg

Warum Palatia Limbach auf den FCS hofft

Einer dürfte in jedem Fall alle Hoffnung auf den FCS setzen: Palatia Limbach. Der Saarlandligist steht bereits als erster Finalteilnehmer fest – er hat sich am vergangenen Mittwoch im Halbfinale mit 6:2 gegen Borussia Neunkirchen durchgesetzt.

Gewinnt der FCS heute Abend nämlich gegen Homburg, dann könnte es zur großen Sensation kommen: Unabhängig vom Ausgang des Saarlandpokal-Finales würde sich Limbach als absoluter Underdog für den DFB-Pokal qualifizieren, wenn der FCS in der Liga weiter performt und sein Ticket für den DFB-Pokal über die Liga einlöst.

Über dieses Thema haben auch die SR info-Nachrichten im Radio am 06.05.2025 berichtet.

Mehr zum Saarlandpokal