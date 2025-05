FCS jetzt auf Tabellenplatz vier 1. FC Saarbrücken lässt gegen Alemannia Aachen wichtige Punkte liegen Stand: 10.05.2025 15:55 Uhr

Großer Dämpfer im Kampf um den Relegationsplatz: Der 1. FC Saarbrücken verliert sein Auswärtsspiel in Aachen mit 2:4 und rutscht auf Platz vier in der Tabelle.

Mit großen Erwartungen – und rund 5000 Fans im Rücken – ist der 1. FC Saarbrücken am Samstag nach Aachen angereist. Drei Punkte hätten hier den Relegationsplatz der Saarländer fix machen können. Daraus wurde jedoch nichts – das Team von Alois Schwartz fuhr mit einer herben Niederlage nach Hause.

Das Spiel der Saarbrücker war geprägt durch viele Ballverluste, während die Hausherren die Kontrolle über das Spiel hatten. Das zeigte sich schon in der Anfangsphase: Der FCS fokussierte sich von Beginn an auf die Abwehr, während die Alemannia das dominierende Team war.

Erst nach der ersten Viertelstunde kamen auch die Saarbrücker mehr und mehr ins Spiel und zum ersten Abschluss – aber ohne nennenswerte Torgefahr auszustrahlen. Die ging eher von den Gastgebern aus, die nur durch den Einsatz vom Saarbrücker Keeper Tim Paterok innerhalb der ersten halben Stunde noch nicht in Führung gingen.

Saarbrücken im Rückstand

Das änderte sich aber – wenn auch aus Sicht der Alemannia etwas glücklich – in der 33. Minute. Danilo Wiebe eroberte im Mittelfeld den Ball und passte an der Strafraumkante auf rechts zu Soufiane El-Faouzi. Der traf das Leder nicht richtig, schoss Wiebe an und der Ball prallte eher zufällig von seinem Fuß ab und ins Tor der Saarbrücker. Das Tor brachte den FCS mit 0:1 in Rückstand, mit dem das Team auch zur Halbzeit in die Kabine ging.

Aachen erhöht mit Elfmeter auf 3:0

In der zweiten Halbzeit erwischte der FCS einen besseren Start als noch in der ersten Hälfte. Doch Aachen machte die Wege zu und ließ die Gäste kaum zum Tor.

Auf der anderen Seite waren vor dem Saarbrücker Tor die Lücken aber zu groß. In der 52. Minute hatte El-Faouzi auf dem rechten Flügel viel Platz und gab den Ball weiter auf Gaudino. Der dribbelte vom linken Strafraumrand leicht nach innen und beförderte den Ball flach ins Netz. Die Hausherren erhöhten damit auf 0:2.

In der 69. Minute folgte der nächste herbe Dämpfer für die Saarbrücker. Dominik Becker verlor vor dem eigenen Sechzehner den Ball an Niklas Castelle. Beim Versuch, das Spielgerät zurückzuerobern, erwischte er Castelle am Knöchel. Alemannia erhielt dafür einen Elfmeter und Bentley Bahn verwandelte zum 0:3.

Krüger und Rabihic treffen für den FCS

In der 75. Minute gelang dem Team von Trainer Alois Schwarz dann ein erstes Aufbäumen. Kai Brünker bekam den Pass von Joel Bichsel und gab ihn per Kopfball weiter auf Florian Krüger. Der traf unten links ins Tor und verkürzte damit auf 1:3 aus Sicht der Saarländer.

Alemannia machte jedoch kurz darauf den Deckel auf die Partie. In der 85. Minute konnte FCS-Keeper Paterok zunächst noch einen Schuss von Anas Bakhat parieren. Daraufhin kam Anton Heinz aber an den Ball und netzte für die Gastgeber zum 4:1 ein.

Ein weiterer Anschlusstreffer des FCS durch Kasim Rabihic kam zu spät und war am Ende nur Ergebniskosmetik. Mit der 2:4-Niederlage ging es für die Saarbrücker nach Hause.

Da Energie Cottbus mit 3:1 gegen Rostock gewonnen hat, verliert der FCS einen Platz und liegt nun auf Rang vier in der Tabelle.

Letztes Heimspiel gegen Dortmund II.

Kommenden Samstag steht für den 1. FC Saarbrücken noch ein letztes Heimspiel gegen Dortmund II. an.

