90. +8 Fazit:

Mainz und Leverkusen trennen sich mit einem 2:2-Unentschieden, durch das die Werkself zwei Spielzeiten in Folge ohne Auswärtsniederlage bleibt und der FSV in die Conference League einzieht. So versöhnlich sich das auch liest, ist klar zu konstatieren, dass dieses Ergebnis aus Sicht der Werkself höchst schmeichelhaft ist. Insgesamt vier Mainzer Tore wurden in wirklich sehr engen Entscheidungen einkassiert, während die Nullfünfer auch sonst das klare Chancenplus hatten und zur Pause selbst ohne die zurückgenommenen Treffer mit 3:0 hätten führen müssen. Nach dem Seitenwechsel kam es dann, wie es kommen musste: Leverkusen glich per Elfmeter aus und drehte binnen fünf Minuten die Partie, ehe auch dem FSV noch ein Strafstoß zuerkannt wurde, der den 2:2-Endstand markierte. Ein Bell-Traumtor in der Nachspielzeit zählte zwar nicht mehr, zu diesem Zeitpunkt war allerdings an der Qualifikation für Europa nichts mehr zu rütteln.

90. +8 Spielende

90. +8 Eine Wirtz-Ecke von rechts kommt zwar bei Schick an, unter Bedrängnis bekommt der aber keinerlei Druck mehr hinter die Kugel. Keine Gefahr.

90. +6 Wahnsinn! Dieses absolute Bell-Traumtor wird nun auch noch einkassiert. Es ist bereits das dritte Tor der Nullfünfer, die mit VAR-Checks heute wirklich nicht gesegnet sind. Es bleibt beim 2:2.

90. +5 Das gibt es doch nicht! Schon wieder muss der VAR ein Mainzer Tor überprüfen. Ist Bell im Gewühl vielleicht noch entscheidend mit der Hand dran, ehe er den Ball kontrolliert bekommt? Schiri Reichel muss sich die Szene am Videomonitor anschauen.

90. +4 VAR: Das Tor wird nicht gegeben.



90. +4 Der VAR überprüft ein mögliches Tor.

90. +3 Tooor für 1. FSV Mainz 05, 3:2 durch Stefan Bell

Die Nullfünfer drehen ihrerseits die Partie und verwandeln die Mewa Arena mit dem Treffer zum 3:2 endgültig in ein Tollhaus. Dabei ist es ein absolutes Traumtor, das Bell hier auspackt. Nach einer Mainzer Ecke bekommen die Schwarzroten den Ball nicht geklärt. Ein Querschläger von Palacios landet im Pulk dann bei Bell, der sich aus elf Metern einmal um die eigene Achse dreht und die Kugel dann mit rechts passgenau oben rechts in den Winkel jagt. Die Unterkante der Latte ist auch noch mit im Spiel. Ein toller Treffer!

90. +2 Bo Henriksen vollzieht jetzt noch einen Dreifachwechsel: Hong, Maloney und Weiper bekommen noch ein paar Minuten.

90. +2 Nelson Weiper Mainz Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05: Nelson Weiper

90. +2 Jonathan Burkardt Mainz Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05: Jonathan Burkardt

90. +2 Lennard Maloney Mainz Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05: Lennard Maloney

90. +2 Nadiem Amiri Mainz Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05: Nadiem Amiri

90. +2 Hyun-seok Hong Mainz Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05: Hyun-seok Hong

90. +2 Jae-sung Lee Mainz Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05: Jae-sung Lee

90. +1 Auch die zweite Hälfte lief alles andere als flüssig, weshalb es noch satte sieben Minuten Nachschlag gibt. Die Stimmung auf den Rängen ist dabei ausgezeichnet, denn in Leipzig ist bereits Schluss, wodurch schon feststeht, dass die Nullfünfer in die Conference League einziehen.

90. Nachspielzeit: Es werden 7 Minuten nachgespielt.

88. Nadiem Amiri tankt sich mit viel Zug zum Tor an drei Gegenspielern vorbei und zieht dann aus 15 Metern scharf aufs linke untere Eck ab, das er jedoch um eine Haaresbreite verfehlt. Abstoß Leverkusen.

87. Beide Trainer wechseln erneut. Bei der Werkself kommt Buendia und beim FSV Widmer.

87. Silvan Widmer Mainz Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05: Silvan Widmer

87. Phillipp Mwene Mainz Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05: Phillipp Mwene

87. Emiliano Buendia Leverkusen Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Emiliano Buendia

87. Aleix García Leverkusen Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Aleix García

87. Florian Wirtz Leverkusen Gelbe Karte für Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Wirtz geht nun mit unnötiger Härte in den Zweikampf mit da Costa. Auch das gibt Gelb.

86. Es dauert eine ganze Weile, bis der Freistoß ausgeführt werden kann. Amiri übernimmt die Angelegenheit und probiert es direkt. Tapsoba und Schick springen aber sehr hoch in der Mauer und entschärfen den Rechtsschuss mit vereinten Kräften zur Ecke, die dann nichts weiter einbringt.

83. Jonathan Tah Leverkusen Gelbe Karte für Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Bei einem hohen Ball in die Tiefe reißt Tah Nebel um. Das bringt ihm die Gelbe Karte und dem FSV einen vielversprechenden Freistoß aus 21 Metern zentraler Position ein.

81. Andreas Hanche-Olsen Mainz Gelbe Karte für Andreas Hanche-Olsen (1. FSV Mainz 05)

Hanche-Olsen unterzieht das Trikot von Schick einen Test und reißt seinen Gegenspieler dabei zu Boden. Klare Gelbe Karte.

79. Wirtz wird stark über rechts freigespielt, aber der Winkel ist für seinen Abschluss dann doch zu kompliziert. Der Flachschuss ist sehr dankbar für Zentner, der sich sofort sicher auf den Ball stürzt.

77. So richtig auf Sieg will aktuell keines der beiden Teams spielen. Viel Mittelfeldgeplänkel und Klein-Klein geben gerade den Ton an. Die Bälle werden eher quer und zurück gespielt als nach vorne.

74. Im Stadion verbreitet sich die Nachricht, dass der VfB Stuttgart in Leipzig führt. Entsprechend ausgelassen ist aktuell die Stimmung auf den Rängen. Nach momentanem Stand würde der FSV in der kommenden Spielzeit in der Conference League mitmischen.

71. Caci musste schon zwei Minuten auf dem Rasen behandelt werden. Dann kommt das Signal, dass es nicht weitergeht. Henriksen bringt Veratschnig.

71. Nikolas Veratschnig Mainz Einwechslung bei 1. FSV Mainz 05: Nikolas Veratschnig

71. Anthony Caci Mainz Auswechslung bei 1. FSV Mainz 05: Anthony Caci

68. Xabi Alonso Leverkusen Gelbe Karte für Xabi Alonso (Bayer Leverkusen)

Auch Alonso und einer seiner Assistenten sehen nun die Gelbe Karte für zu vehementes Reklamieren.

68. David Thiel Leverkusen Gelbe Karte für David Thiel (Bayer Leverkusen)



68. Arthur Leverkusen Gelbe Karte für Arthur (Bayer Leverkusen)

Es wird zunehmend hitziger in diesem Spiel. Arthur räumt Lee mit einem heftigen Bodycheck ab. Glasklare Gelbe Karte.

66. Der Ausgleich gibt den Nullfünfern nun wieder neuen Auftrieb. Es wirkt fast, als bekämen die Mainzer noch einmal eine Art zweiter Luft, nachdem Leverkusen die Partie zuletzt völlig zu kontrollieren schien. Die Schwarzroten wehren sich aber dagegen, die Initiative abzugeben. Ein Wirtz-Distanzschuss ist jedoch ein gefundenes Fressen für Zentner, der den Ball sicher unter sich begräbt.

63. Jonathan Burkardt Mainz Tooor für 1. FSV Mainz 05, 2:2 durch Jonathan Burkardt

Jonathan Burkardt schnappt sich den Ball und versenkt diesen mit maximaler Präzision zum 2:2 im Kasten. Dabei hat Lukáš Hrádecký die Ecke vorausgeahnt und macht sich auch einmal komplett lang. Die Fingerspitzen bekommt er auch noch dran, aber das reicht nicht, um den Einschlag zu verhindern.

62. Der Unparteiische schaut sich die Szene mehrfach an und fällt dann sein Urteil: Es gibt Elfmeter für Mainz!

61. Eine Nebel-Flanke von rechts wird am zweiten Pfosten vor Burkardt von Arthur zur Ecke geklärt. Ehe Amiri aber den ruhenden Ball ausführen kann, wird ein etwas zu hartes Einsteigen von Arthur gegen Lee noch einmal geprüft. Der Unparteiische schreitet zur Seitenlinie.

60. VAR: Es gibt Elfmeter.



60. Der VAR überprüft einen möglichen Elfmeter.

59. Piero Hincapié Leverkusen Gelbe Karte für Piero Hincapié (Bayer Leverkusen)

Piero Hincapié holt sich für ein rustikales Einsteigen gegen Kaishu Sano die Gelbe Karte ab.

57. Die Nullfünfer tun sich weiterhin schwer, mit der neuen Spielsituation klar zu kommen, erarbeiten sich aber immerhin einen Abschluss. Mwene verfehlt bei seinem Abschluss aus kompliziertem Winkel halblinks vorm Tor jedoch das gegnerische Gehäuse.

54. Patrik Schick Leverkusen Tooor für Bayer Leverkusen, 1:2 durch Patrik Schick

Wahnsinn! Beim anschließenden Eckstoß klingelt es erneut und die Rheinländer gehen mit 2:1 in Führung. Nach dem kurz ausgeführten Ball wird Aleix García auf dem rechten Flügel überhaupt nicht gestört und kann bei der Flanke in Richtung zweiter Pfosten in aller Seelenruhe Maß nehmen. Der Ball wird butterweich auf den Kopf von Schick serviert, der aus fünf Metern sicher im rechten Eck einköpft und den Doppelpack schnürt.

53. Wirtz ist nicht zu stoppen, zieht nach innen und nimmt dann aus 20 Metern Maß aufs rechte Eck. Zentner kann die Kugel gerade noch so um den Pfosten lenken.

52. Der FSV hat den Schwung aus der überragenden ersten Hälfte verloren und die Werkself kommt deutlich besser zurecht. Im Moment gibt es zwar viel Mittelfeldgeplänkel, die Gäste haben aber seit dem Seitenwechsel deutlich mehr vom Spiel.

49. Patrik Schick Leverkusen Tooor für Bayer Leverkusen, 1:1 durch Patrik Schick

Patrik Schick übernimmt beim fälligen Strafstoß die Verantwortung und gleicht zum schmeichelhaften 1:1 aus. Nach kurzem Anlauf guckt er Zentner klassisch aus und schiebt unten rechts ein, als der Keeper der Rheinhessen sich in die linke Ecke bewegt. Damit ist das Spiel ein Stück weit auf den Kopf gestellt.

48. Elfmeter für Leverkusen! Schick dringt in den Strafraum ein und Hanche-Olsen, der sich in das Trikot seines Gegenspielers klammert, bringt Schick mit einem missglückten Tackling zu Fall. Der Schiedsrichter zeigt sofort auf den Punkt.

46. Die Teams kehren auf den Rasen zurück und bei der Werkself bleiben Tella und Hofmann in der Kabine. Es übernehmen Adli und Andrich. Bei Mainz gibt es noch keine Wechsel. Weiter geht's.

46. Robert Andrich Leverkusen Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Robert Andrich

46. Jonas Hofmann Leverkusen Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Jonas Hofmann

46. Amine Adli Leverkusen Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Amine Adli

46. Nathan Tella Leverkusen Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Nathan Tella

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +9 Halbzeitfazit:

Mainz führt zur Pause mit 1:0 gegen Leverkusen und das ist absolut hochverdient. Selbst, wenn man die insgesamt drei aberkannten Tore - zwei davon durch VAR-Check - aus der Rechnung völlig ausklammert, hätten die Nullfünfer dicke Großchancen für drei Tore gehabt. Einmal verfehlte Nebel aber das leere Tor (8.), ehe kurz vor dem Pausenpfiff Amiri im Eins-gegen-Eins gegen Hrádecký zu schlampig abschloss (45.+3). Die gute Nachricht für die Gäste lautet also, dass es trotz Mainzer Einbahnstraßenfußball zur Pause nur 0:1 steht. Die Werkself braucht dennoch eine massive Leistungssteigerung.

45. +9 Ende 1. Halbzeit

45. +7 Aleix García Leverkusen Gelbe Karte für Aleix García (Bayer Leverkusen)

García kommt gegen Nebel zu spät und sieht für das Stempeln seines Gegenspielers Gelb.

45. +6 Die Nullfünfer setzen über links nach, aber bei der scharfen Hereingabe klärt Hofmann per Kopf vor Burkardt.

45. +3 Riesenchance Mainz! Das muss das 2:0 sein! Hrádecký spielt Palacios viel zu hoch und scharf an, der diesen Ball nicht behaupten kann, woraufhin Amiri das Leder abfängt und nur noch Hrádecký überwinden muss. Mit einem viel zu zentralen Gewaltschuss, der genau auf den Leverkusener Keeper kommt, kann er den Finnen jedoch nicht bezwingen.

45. +1 Die Verletzung von Grimaldo sowie die aberkannten Mainzer Tore nebst langen VAR-Checks sorgen für eine satte Nachspielzeit. Acht Minuten gibt es noch on top.

45. Nachspielzeit: Es werden 8 Minuten nachgespielt.

45. Wirtz sucht Schick mit einem Chip, aber Bell steht gut und klärt per Kopf.

42. Jetzt tauchen die Schwarzroten mal im Mainzer Strafraum auf. Tella will sich aus kompliziertem Winkel den Ball an Zentner vorbei legen, den er dann allerdings nicht mehr vor der Grundlinie erreicht, weil er nach ganz leichtem Kontakt mit Zentner aus dem Gleichgewicht gerät.

40. Exequiel Palacios Leverkusen Gelbe Karte für Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)



40. Stefan Bell Mainz Gelbe Karte für Stefan Bell (1. FSV Mainz 05)

Bell räumt Palacios im Zweikampf ab, der am Boden liegend seine Beine um das Bein von Bell schlingt. Im Versuch, sich aus der Umklammerung zu befreien, geraten beide Spieler aneinander. Der Unparteiische zeigt daraufhin auch beiden die Gelbe Karte.

38. Das Spiel geht weiterhin nur in Richtung Leverkusener Tor, aber Jae-sung Lee kann einen hohen Ball im Strafraum nicht gegenüber Jonathan Tah behaupten.

35. Paul Nebel Mainz Tooor für 1. FSV Mainz 05, 1:0 durch Paul Nebel

Die Nullfünfer spielen unbeirrt weiter und an diesem vierten Treffer ist nun wirklich gar nichts mehr zu rütteln. Aleix García verliert leichtfertig im Aufbauspiel den Ball und dann geht es ganz schnell. Amiri startet über rechts durch, lässt Verfolger Aleix García aussteigen und bedient dann Paul Nebel, der sofort den Abschluss aufs kurze Eck sucht. Jonathan Tah grätscht noch dazwischen, fälscht aber so scharf ab, dass Lukáš Hrádecký nicht mehr eingreifen kann.

34. Stephan Kuhnert Mainz Gelbe Karte für Stephan Kuhnert (1. FSV Mainz 05)

Stephan Kuhnert regt sich über das abermals einkassierte Führungstor eine Spur zu sehr auf für den Geschmack des Unparteiischen, der dem langjährigen Torwarttrainer der Rheinhessen die Gelbe Karte zeigt.

33. Wahnsinn! Nach zwei einkassierten Abseitstoren zählt nun auch dieser Treffer nicht. Tobias Reichel reicht eine Einstellung am Videomonitor, um auch dieses Tor zurückzunehmen. Es bleibt beim 0:0.

33. VAR: Das Tor wird nicht gegeben.



33. Oder doch nicht? Der Unparteiische wird zum Seitenrand gebeten, um sich den Treffer noch einmal anzugucken. Hat Hrádecký den Ball schon unter Kontrolle gehabt?

33. Der VAR überprüft ein mögliches Tor.

32. Tooor für 1. FSV Mainz 05, 1:0 durch Andreas Hanche-Olsen

Jetzt also doch: Die Nullfünfer erzielen das absolut überfällige Tor zum 1:0. Burkardt kann es aus sieben Metern bereits machen, aber Hrádecký kann mit einem starken Reflex den Ball klatschen lassen. In dem Moment, in dem er die Hand darauf legt, staubt Hanche-Olsen aber ab. Der Treffer zählt dennoch.

30. Die Werkself bekommt mehrfach den Ball nicht weg und erneut zappelt die Kugel im Leverkusener Tor - dieses Mal geht aber sofort an der Seitenlinie die Fahne nach oben. Lee, der aus fünf Metern einschiebt, steht ziemlich deutlich im Abseits.

29. Die Rheinländer tun sich in Mainz weiterhin sehr schwer. Offensiv kommt von den Gästen nahezu gar nichts, während der FSV weiterhin sehr mutig nach vorne spielt, sich jedoch noch nicht belohnen kann.

26. Die Mainzer schwärmen über links aus und Burkardt lässt sich vor der Hereingabe clever fallen, woraufhin er aus zwölf Metern per Kopf zum Abschluss kommt. Den schwer zu nehmenden Ball drückt er per Schläfe aufs rechte Eck, das er jedoch knapp verfehlt.

25. Xabi Alonso muss reagieren. Er bringt Arthur für den verletzten Álex Grimaldo.

25. Arthur Leverkusen Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Arthur

25. Álex Grimaldo Leverkusen Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Álex Grimaldo

24. Anthony Caci erwischt Álex Grimaldo im Zweikampf unglücklich an der Hüfte. Sieht nicht so aus, als ginge es für den Leverkusener Spieler weiter.

21. Der wirklich lange VAR-Check hat der Partie ein Stück weit das Tempo geraubt. Mainz bleibt aber engagiert. Lee kann ein Zuspiel von da Costa mit dem Rücken zum Tor jedoch nicht festmachen.

18. Bitter für den FSV: Nebel steht ganz zu Beginn des stark herausgespielten Treffers Millimeter im Abseits. Das Tor wird einkassiert. Durchatmen für die Werkself.

17. Bei der Balleroberung im Zentrum von Caci, der dann auf Nebel gepasst hat, was das Tor einleitete, könnte Nebel knapp im Abseits gestanden sein. Der VAR schaut schon seit über zwei Minuten drauf.

15. VAR: Das Tor wird nicht gegeben.



15. Der VAR überprüft ein mögliches Tor.

15. Kaum hat die Werkself etwas mehr Luft, schlagen die Rheinhessen eiskalt zu und gehen mit 1:0 in Führung. Nebel schickt Sano über rechts, der mit biel Übersicht auf den im Rückraum lauernden Amiri ablegt, der aus neun Metern mit rechts im linken unteren Eck einschiebt. Nichts zu machen für Hrádecký.

14. Die Leverkusener scheinen die Anfangsoffensive der Nullfünfer fürs Erste überstanden zu haben. Die Partie verlagert sich zunehmend ins Zentrum.

11. Die Schwarzroten werden erstmals am Mainzer Strafraum vorstellig. Anstatt direkt abzuschließen, schlägt Wirtz aber erst noch zwei Haken. In seinen Linksschuss aus 15 Metern wirft sich dann Bell hinein, der erfolgreich blockt. Zwar auch mit der angelegten Hand, aber aus dieser kurzen Distanz nicht zu ahnden.

10. Mwene zieht vom linken Flügel aus nach innen. Seine hohe Hereingabe in Richtung zweiter Pfosten ist jedoch zu lang und strandet im Toraus.

7. Riesenchance Mainz! Burkardt zieht von der Strafraumgrenze aus wuchtig mit links ab und Hrádecký lässt das Pfund direkt vor die Füße von Nebel klatschen, der aus acht Metern nur noch den Ball im leeren Tor versenken muss. Sein Linksschuss rollt allerdings am linken Pfosten vorbei. Was für ein Fehlschuss!

5. Direkt noch einmal der FSV: Erst blockt Tah gegen Burkardt, dann kommt Nebel aber zum Nachschuss, der das rechte Eck nur um eine Haaresbreite verfehlt. Die Rheinhessen haben sich offenkundig einiges vorgenommen.

4. Ehe die Ecke endlich ausgeführt werden kann, schaut sich der VAR die Szene noch einmal an. Geprüft wird ein mögliches Handspiel von Hincapié, der aber klar zurückzieht. Das ist dem VAR auch zu wenig. Somit kann die Ecke ausgeführt werden, bei der Amiri Hanche-Olsen findet, dessen Volley-Dropkick nur knapp über die Querlatte hinweg rauscht.

2. Grimaldo vertändelt gegen Caci den Ball, der sich über rechts bis zur Grundlinie tankt und dann scharf in die Box flankt. Tah klärt dort gerade noch vor Burkardt zur Ecke.

1. Anpfiff in Mainz. Die Hausherren treten in Rot-Weiß an, die Gäste sind in Schwarz gekleidet. Los geht's.

1. Spielbeginn

Die Bilanz spricht übrigens klar gegen die Nullfünfer. Elf der letzten 14 Bundesliga-Spiele gegen die Werkself haben die Rheinhessen verloren (zwei Siege, ein Remis). Gegen keinen anderen Bundesligisten gewann Leverkusen seit 2018 noch mehr Spiele als gegen Mainz 05. Auch die letzten drei Aufeinandertreffen gingen allesamt an die Schwarzroten.

Leverkusen verspielte beim 2:4 gegen Borussia Dortmund schon zum achten Mal in der Saison 2024/25 Punkte nach Führungen. Insgesamt blieben 18 Zähler bei den Rheinländern liegen – so viele wie zuletzt in der Saison 2009/10. Das macht auch den Unterschied zur Meistersaison deutlich, als die Schwarzroten nicht einen einzigen Punkt nach einer Führung abgegeben haben.

Die Mainzer sind aktuell seit zwölf Bundesliga-Heimspielen ungeschlagen (sechs Siege, sechs Remis), kamen aber zuletzt vier Mal in Folge nicht über das Unentschieden vor heimischer Kulisse hinaus. Sowohl die Ungeschlagen-Serie als auch die vier Remis in Folge sind ein neuer Vereinsrekord für die Nullfünfer in ihrer Bundesliga-Historie.

Die Werkself unterlag letzten Sonntag vor heimischer Kulisse Borussia Dortmund mit 2:4. Trainer Xabi Alonso reagiert hierauf mit vier Wechseln: Jonas Hofmann, Patrik Schick, Exequiel Palacios und Aleix García starten für Jeremie Frimpong, Robert Andrich, Granit Xhaka und Amine Adli (alle vier Bank).

Auch für die Mainzer, die beim 4:1 in Bochum eine sieben Ligaspiele lange Sieglos-Serie beendeten (vier Remis, drei Niederlagen), geht es heute aber noch um einiges. Die Nullfünfer könnten sich zum vierten Mal auf sportlichem Weg für einen europäischen Wettbewerb qualifizieren. Bo Henriksen schenkt daher den gleichen zehn Feldspielern erneut das vertrauen. Einen Wechsel gibt es nur im Tor, wo der wieder einsatzbereite Robin Zentner für Vertreter Lasse Rieß (Bank) übernimmt.

Es ist das letzte Spiel der Werkself unter Xabi Alonso, der sich mit einem Rekord verabschieden könnte. Punkten die Schwarzroten bei den Nullfünfern, wäre es das 34. Bundesliga-Auswärtsspiel in Folge ohne Niederlage (23 Siege, zehn Remis), womit die Rheinländer zum alleinigen Rekordhalter avancieren würden. Leverkusen wäre dann außerdem der erste Verein in der Bundesliga-Geschichte, der in zwei Spielzeiten in Folge ohne Auswärtsniederlage geblieben wäre.