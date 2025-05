Heimsieg gegen Manchester United Zwei Außenverteidiger lassen Chelsea von der "Königsklasse" träumen Stand: 17.05.2025 00:11 Uhr

Flanke Reece James, Kopfball Marc Cucurella - und dann Jubel: Der FC Chelsea hat in der englischen Premier League gegen Manchester United gewonnen. Nun dürfen die "Blues" träumen.

Gegen Manchester United gewannen die Londoner mit 1:0 (0:0) - und kletterten damit vorerst auf Rang vier. Für Chelsea war es der vierte Sieg aus den vergangenen fünf Ligaspielen. Mit 66 Punkten nach 37 von 38 Spielen hat die Mannschaft von Trainer Enzo Maresca gute Chancen, sich für die Champions League zu qualifizieren.

Das Tor des Tages erzielte Marc Cucurella, ein Außenverteidiger, als dessen Kernkompetenz der Kopfball nicht unbedingt galt. Doch er kann köpfen - auch bei United wissen sie das nun: Auf eine Pirouette ließ Reece James eine präzise Flanke folgen, am langen Pfosten schlich sich Cucurella davon und köpfte ebenso präzise ins Tor (71.).

Uniteds Maguire trifft, aber er jubelt nur kurz

Es war der Höhepunkt einer Partie, in der Manchester United den besseren Start in beide Halbzeiten erwischte, daraus aber zu wenig machte. Die Ausnahme war eine Szene in der 16. Minute: Harry Maguire tauchte im Strafraum der "Blues" auf und traf aus elf Metern unten links ins Eck. Doch der Jubel des Verteidigers, der in dieser Szene im Stile eines Mittelstürmers vollendete, war ein kurzer.

Der VAR schaltete sich ein - Schiedsrichter Christopher Kavanagh revidierte seine Entscheidung. Maguire hatte knapp im Abseits gestanden.

Manchester United - es passt ins Bild

Manchester hatte auch davor und danach Möglichkeiten, doch irgendwas war immer. Nicht immer fehlte viel, manchmal nur Zentimeter, etwa in der 55. Minute: Amad Diallo legte für Bruno Fernandes ab, der vom Strafraumeck knapp links am Tor vorbeischoss.

Es passte zu einer Spielzeit, die für United in der Premier League ein einzige Enttäuschung war. Aus 37 Spielen haben die "Red Devils" 39 Punkte geholt, Platz 16. Ein wenig Trost fanden sie in Manchester immerhin in der Europa League, dort trifft der Klub im Endspiel auf den Liga-Rivalen Tottenham (Mittwoch, 21.05.2025, ab 21 Uhr).

Chelseas James trifft nur den Pfosten

Doch zurück zur Premier League. Den Unterschied in einem Spiel, das als Paarung wie ein Spitzenspiel wirkte, aber keins war, machte das Zusammenspiel von Chelseas Außenverteidigern.

Vorlagengeber James war an diesem Abend der Mann für die spektakulären Aktionen: Es lief die 23. Minute, als er einen Ball per Dropkick in Richtung gegnerisches Tor beförderte. Er traf ihn zuerst mit dem Spann, dann mit dem Außenrist - so bekam der Schuss eine Flugkurve, die für Andre Onana zum unlösbaren Problem geworden wäre. Der Ball drehte sich nach links, Zentimeter für Zentimeter. Nur landete er am Pfosten, nicht im Tor.

In diesem Moment hatten die "Blues" noch Pech. Als James später noch einmal an einer spektakulären Szene beteiligt war, war das anders: Drehung und Flanke James, Kopfball Cucurella - und dann Jubel.