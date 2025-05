In der Europa League gegen Bilbao Man United - Finaleinzug und Champions League trotz Horrorjahr? Stand: 07.05.2025 13:06 Uhr

In der heimischen Premier League spielt Manchester United schlecht wie lange nicht. Dennoch könnte der Klub im nächsten Jahr in der Champions League auflaufen. Trainer Ruben Amorim graut es.

Bei Manchester United werden sie alle sehr erleichtert sein, wenn die aktuelle Spielzeit der Premier League vorbei ist. Denn dort erleben die "Red Devils" eine Horrorsaison und stehen drei Runden vor Schluss nur auf Platz 15. Sollte das auch am Ende so sein, dann wäre das die schlechteste Platzierung seit 1973/74. Damals stieg der Renomierklub ab. Zu allem Überfluss holte sich in diesem Jahr auch noch Erzrivale FC Liverpool den 20. Titel und Man United darf sich nicht mehr alleiniger Rekordmeister nennen.

Unter Amorim "vielleicht die schlechteste Mannschaft in der Geschichte"

Auch Ruben Amorim konnte die Saison nicht mehr retten. Schon im Oktober hatte sich der Klub von Trainer Erik ten Hag getrennt und den Portugiesen verpflichtet. Der sollte United zurück in die Spitzengruppe führen, doch irgendwie wurde alles immer nur noch schlimmer. Rund zwei Monate nach seinem Amtsantritt sagte Amorim etwas sehr Bemerkenswertes: "Wir sind vielleicht die schlechteste Mannschaft in der Geschichte von Manchester United."

Kein System, kein Geld

Schuld an der Misere hat der Trainer aber auch selbst. Es fehlt die Spielidee, was Amorim will, kann das von ten Hag zusammengestellte Team einfach nicht umsetzen. So stellte er von einer Viererkette auf eine Dreierkette um und brauchte Monate, um die Spieler so halbwegs in das neue System zu pressen.

Doch nicht nur auf dem Platz herrscht teilweise Chaos. Auch finanziell ist der Klub aufgrund von Misswirtschaft angeschlagen. Die Verbindlichkeiten sollen rund eine Milliarde Euro hoch sein.

Harry Maguire und Diogo Dalot sind nach einer Niederlage enttäuscht.

Trotz schlechter Saison bald in der Champions League?

Dass Man United in der kommenden Saison dennoch in der Champions League spielen könnte, ist vor diesem Hintergrund kurios.

Doch in der Europa League, da läuft es. Dort haben die Engländer noch überhaupt kein Spiel verloren und stehen im Halbfinale. Mit einem beruhigenden 3:0-Sieg im Rücken gehen sie am Donnerstag (ab 21 Uhr im Live-Ticker bei der Sportschau) ins Rückspiel im Old Trafford gegen Athletic Bilbao und stehen schon mit einem Bein im Endspiel. Gibt es auch dort einen Erfolg, dann wäre man als Europa-League-Sieger in der kommenden Saison für die Champions League qualifiziert.

Amorim: "Wir sind nicht bereit"

Die Saison wäre damit halbwegs gerettet, doch United-Teammanager Amorim will von alldem gar nichts wissen. "Das Spiel wird sehr schwer werden. Es gibt keine Auswärtstor-Regel und alles kann sich ändern" , sagte er vor dem zweiten Duell mit den Spaniern.

Auch vor der Champions League graut es dem 39-Jährigen, für die sieht er seine Mannschaft nicht gewappnet. "Wir sind nicht bereit, in der Premier League wettbewerbsfähig zu sein und gleichzeitig in der Champions League zu spielen" , sagte der Portugiese zuletzt: "Das ist wirklich ein Dilemma."

In die Königsklasse will er freilich dennoch: "Wir müssen gewinnen, wir müssen kämpfen, um diesen Titel zu holen und in die Champions League einzuziehen. Dann haben wir die Zeit, uns darauf vorzubereiten, mit beiden Wettbewerben klarzukommen."

Finale gegen einen anderen Krisenklub?

Sollte es gegen Bilbao zum Weiterkommen reichen, dann steht beim Finale am 21. Mai in Bilbao vielleicht ein Duell mit einem anderen englischen Krisenklub an. Denn im zweiten Halbfinale ist Tottenham Hotspur nach dem 3:1-Hinspielsieg beim norwegischen Überraschungsteam FK Bodö/Glimt der Favorit. In der Premier League stehen die "Spurs" als 16. aktuell noch schlechter da als Man United.