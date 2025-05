Heimpleite gegen Bournemouth Arsenal vergeigt Generalprobe vor PSG-Showdown Stand: 03.05.2025 21:59 Uhr

Der Plan des FC Arsenal, sich in der Premier League Selbstvertrauen für den Showdown gegen Paris Saint-Germain zu holen, ging nicht auf.

Die "Gunners" verloren die Partie am 35. Spieltag gegen den AFC Bournemouth mit 1:2 und verpatzten damit die Generalprobe für das Halbfinal-Rückspiel in der Champions League bei Paris Saint-Germain verpatzt. Am kommenden Mittwoch (21.00 Uhr) hat Arsenal die Chance, zum ersten Mal seit 2006 wieder in das Finale der Königsklasse einziehen, müssten dafür aber im Prinzenpark eine 0:1-Niederlage aus dem Hinspiel wettmachen.

Arteta bringt erste Elf - aber nur Rice trifft

Mikel Arteta verzichtete darauf, seine Stammspieler mit Blick auf den Showdown mit PSG zu schonen. Mit Declan Rice, der seinen 100. Einsatz bei Arsenal hatte, besorgte auch einer der Anführer (34.) die Fürhung. Doch nach der Pause drehte Bournemouth dank der Treffer von Dean Huijsen (67.) und Evanilson (75.) die Begegnung.

Arteta: "Müssen eine Reaktion zeigen"

Arsenals Coach zeigte sich bei der BBC angefressen. Die Mannschaft hätte es verpasst, "für das richtige Momentum" vor dem entscheidende Duell gegen PSG zu sorgen. Stattdessen habe das Spiel "Frust, Enttäuschung und Wut" gebracht, so Arteta. "Das müssen wir nun nutzen und am Mittwoch eine Reaktion zeigen"

In der Tabelle liegen die "Gunners" (67 Punkte) weiterhin auf Platz zwei, Verfolger Manchester City liegt als Dritter aber nur noch drei Punkte zurück. Dahinter wird das Rennen um die Champions-League-Qualifikation immer enger: Aston Villa zog mit einem 1:0-Erfolg vorerst nach Punkten mit Chelsea und Nottingham Forest auf den Positionen 5 und 6 gleich.

Auch PSG patzt

Aber auch für Arsenals Gegner ging die Generalprobe für das Rückspiel daneben: Die Pariser, die in der Ligue 1 bereits als Meister feststehen, verloren bei Racing Strasbourg mit 1:2 und kassierte die zweite Saisonniederlage.