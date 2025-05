Premier League Nottingham patzt auch bei Crystal Palace Stand: 05.05.2025 23:09 Uhr

Nottingham Forest ist in der Premier League bei Crystal Palace nicht über ein Remis hinausgekommen und musste im Kampf um einen Champions-League-Platz einen weiteren Rückschlag hinnehmen.

Beim 1:1 im ausverkauften Selhurst Park in London brachte Eberechi Eze (60.) Palace per Strafstoß in Führung, Murillo (64.) glich für Nottingham aus.

Forest, das Team von Trainer Nuno Espírito Santo, verharrt in der Tabelle mit 61 Punkten auf Platz sechs. Das vom ehemaligen Bundesligacoach Oliver Glasner trainierte Palace ist mit 46 Punkten weiter Zwölfter und steht damit zwischen Gut und Böse.

Nach drei Niederlagen in den vier jüngsten Ligaspielen war Nottingham Forest aus den Champions-League-Rängen gerutscht. Um den Anschluss an Platz fünf zu wahren, musste ein Auswärtssieg bei Crystal Palace her.

Palace verlangt Nottingham alles ab

Doch die Gastgeber verlangten in einer von Beginn an intensiv geführten Partie den "Tricky Trees" aus Nottingham alles ab. Die Palace-Abwehr stand stabil und ließ so gut wie nichts zu. Die Forest-Offensive um Morgan Gibbs-White und Chris Wood konnte sich kaum Chancen erarbeiten.

Und fast wäre Palace vor der Pause sogar in Führung gegangen, doch Daniel Munoz scheiterte aus kurzer Distanz mit einer Direktabnahme an Torwart Matz Sels. Erst kurz vor dem Halbzeitpfiff hatte dann auch Nottingham die erste Chance, doch Anthony Elanga scheiterte an Keeper Dean Henderson.

Eze trifft per Strafstoß, Murillo gleicht aus

Nach einer Stunde dann der Schock für den Favoriten: Nach einem Foul von Torwart Sels an Tyrick Mitchell entschied Schiedsrichter Andy Madley auf Strafstoß für Palace, den Eberechi Eze verwandelte.

Nottingham schüttelte sich kurz und gab die Antwort. Nach einer Ecke zog Neco Williams von der Strafraumlinie den Ball aufs Tor, Murillo fälschte unhaltbar für Henderson ab. Zu mehr reichte es für Nottingham aber nicht. Am Ende waren die Gäste sogar noch im Glück, doch Eze traf nur die Latte. Im engen Rennen um die Champions-League-Plätze war der Punkt vielleicht zu wenig.

Hinter Liverpool bleibt es spannend

Denn da bleibt es enorm spannend. Drei Spieltage vor Schluss kämpfen mit dem FC Arsenal (67 Punkte), Manchester City (64), Newcastle United, dem FC Chelsea (beide 63) und Nottingham Forest (61) sowie Aston Villa (60) noch sechs Teams um die Qualifikation für die Königsklasse. Für die qualifizieren sich in England fünf Mannschaften, Meister Liverpool ist schon fix dabei.

Die Tabelle nach dem 35. Spieltag Platz Mannschaft Punkte Tordifferenz 1. Liverpool 82 +46 2. Arsenal 67 +33 3. Man City 64 +24 4. Newcastle 63 +21 5. Chelsea 63 +21 6. Nottingham 61 +12 7. Aston Villa 60 +6