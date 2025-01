Platz sechs in der UEFA-Rangliste Champions League - Bundesliga ohne Chance auf fünften Startplatz Stand: 28.01.2025 12:45 Uhr

Die Bundesliga bekam aufgrund guter Ergebnisse ihrer Klubs im Europapokal in der Vorsaison einen zusätzlichen Platz in der Champions League - diese Hoffnung besteht für diese Saison so gut wie nicht mehr.

Mit einem Durchschnittswert von 11,984 in der Ein-Jahres-Rangliste der UEFA steht die Bundesliga auf Rang sechs. Vor allem die schlechten Ergebnisse von RB Leipzig in der Champions League und der TSG Hoffenheim in der Europa League ziehen den Wert nach unten.

Klarer Favorit auf einen weiteren Platz in der Champions League ist die englische Premier League, deren Klubs die Rangliste mit einem Wert von 17,107 deutlich vor Italiens Serie A mit 15,312 anführen.

Ein-Jahres-Rangliste vor dem letzten Spieltag Rang Land Punkte 1 England 17,107 2 Italien 15,312 3 Spanien 13,928 4 Belgien 12,750 5 Portugal 12,450 6 Deutschland 11,984 7 Frankreich 11,214 8 Schweden 9,875

In der Tabelle sind nur die Punkte berücksichtigt, die die Klubs nach jetzigem Stand mindestens sicher haben. Am letzten Spieltag der Ligaphase sowie im weiteren Turnierverlauf sind Veränderungen möglich. Die Chancen für die Bundesliga, noch vier Plätze in der Tabelle gut zu machen, gehen aber gegen null.

Damit bleibt es für Deutschland in der Saison 2025/26 sehr sicher bei sieben Startplätzen im Europapokal:

Champions League (Ligaphase): Bundesliga Plätze 1 bis 4

Bundesliga Plätze 1 bis 4 Europa League (Ligaphase): DFB-Pokalsieger und Bundesliga Platz 5

DFB-Pokalsieger und Bundesliga Platz 5 Conference League (Playoffs): Bundesliga Platz 6

Die Tabellenplätze können sich verschieben, wenn der DFB-Pokalsieger bereits über die Bundesliga einen Platz in der Champions League oder Europa League sicher hat.

Vergabe der zwei Plätze Teil der Europapokalreform

Seit der vergangenen Saison erhalten die beiden Länder jeweils einen zusätzlichen Platz in der Champions League, deren Klubs in der aktuellen Saison gemeinsam die beste Leistung gebracht haben. Grundlage ist die Rangliste der UEFA für die laufende Saison.

Borussia Dortmund profitierte in der aktuellen Saison von den guten Resultaten der deutschen Klubs in der Saison 2023/24 und zog als Tabellenfünfter in die Champions League ein. Der deutsche Fußball hatte damit acht statt der üblichen sieben Startplätze in den drei Wettbewerben. Auch Italien bekam einen zusätzlichen Platz. Einen weiteren Startplatz in der Champions League bekäme die Bundesliga nur, wenn ein Klub die Champions League oder die Europa League gewinnt und sich gleichzeitig nicht über die Bundesliga für die Champions League qualifiziert.

Hintergrund: Durch die Reform der Champions League steigt die Zahl der teilnehmenden Klubs von 32 auf 36. Von den vier zusätzlichen Plätzen werden nun zwei auf der Grundlage dieser Rangliste vergeben. Die beiden Plätze werden jedes Jahr neu vergeben und unabhängig von der Fünf-Jahres-Wertung der UEFA verteilt. Diese ist wie bisher für die üblichen Plätze maßgeblich.

Punkte für die Rangliste gibt es wie folgt:

Alle für die Rangliste erspielten Punkte werden jeweils durch die Zahl der im Europapokal gestarteten Klubs eines Landes dividiert. Deutschland startete wie Italien mit acht Teams, ein Punkt eines Klubs bedeutet also 0,125 Punkte. England und Spanien hatten sieben Klubs in den drei Wettbewerben, jeder erspielte Punkt ist für diese beiden Länder in der Rangliste also etwa 0,143 Punkte wert.

Champions League:

2 Punkte: Alle Siege ab der Ligaphase

1 Punkt: Alle Unentschieden ab der Ligaphase

1,5 Punkte: Bonus für jede Runde ab dem Achtelfinale

1 Punkt: Alle Siege in der Qualifikation

0,5 Punkte: Alle Unentschieden in der Qualifikation

Europa League:

2 Punkte: Alle Siege ab der Ligaphase

1 Punkt: Alle Unentschieden ab der Ligaphase

1 Punkt: Bonus für jede Runde ab dem Achtelfinale

1 Punkt: Alle Siege in der Qualifikation

0,5 Punkte: Alle Unentschieden in der Qualifikation

Conference League:

2 Punkte: Alle Siege ab der Ligaphase

1 Punkt: Alle Unentschieden ab der Ligaphase

0,5 Punkte: Bonus für jede Runde ab dem Achtelfinale

1 Punkt: Alle Siege in der Qualifikation

0,5 Punkte: Alle Unentschieden in der Qualifikation

1 - 2,5 Punkte: Für die Teilnahme an der Qualifikation

Es gilt das Ergebnis nach 90 Minuten beziehungsweise nach 120 Minuten. Das Elfmeterschießen spielt bei der Bewertung zum Spielausgang keine Rolle.

Darüber hinaus gibt es Bonuspunkte für die Platzierung in der Abschlusstabelle. Für die Tabellenersten gibt es 12 Punkte in der Champions League 6 Punkte in der Europa League und 4 Punkte in der Conference League. Die Plätze dahinter erhalten abgestuft immer weniger Punkte.