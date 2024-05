Reform der UEFA Wie die Champions League ab 2024/25 funktioniert Stand: 29.05.2024 16:10 Uhr

Die UEFA reformiert den Europapokal ab 2024/25. Es ändert sich viel - beim Modus, bei der Auslosung und bei der Verteilung der Plätze.

Wie läuft die Vorrunde?

Es wird keine Vierergruppen wie bisher mehr geben. Stattdessen wird eine Liga mit 36 Teams gespielt, die alle in einer gemeinsamen Tabelle rangieren. Die Plätze haben folgenden sportlichen Wert:

1 bis 8: Teams im Achtelfinale

9 bis 16: in der Zwischenrunde gesetzte Teams

16 bis 24: in der Zwischenrunde nicht gesetzte Teams

25 bis 36: ausgeschieden

Ein Abstieg in die Europa League wie bisher nach der Gruppenphase ist nicht mehr vorgesehen.

Was die Platzierungen in der neuen Champions League wert sind

Wer bekommt in dieser Liga welche Gegner?

Die 36 Klubs spielen nicht jeder gegen jeden. Bei der Auslosung gilt:

Es gibt es vier Lostöpfe mit je neun Teams.

Jeder Klub bekommt acht unterschiedliche Gegner zugelost, zwei aus jedem Topf.

Für die Klubs selbst bedeutet die eigene Einteilung in einen bestimmten Lostopf keinen Vor- oder Nachteil bei der Auslosung mehr.

Jeder Klub hat vier Heim- und vier Auswärtsspiele.

Es gibt kein Format von Hin- und Rückspiel gegen denselben Gegner mehr.

Grundsätzlich dürfen Teams aus demselben Land in der Liga nicht gegeneinander spielen - es sei denn, dass es rechnerisch nicht anders möglich ist.

Die Hoffnung der UEFA: Mehr Topspiele von Beginn an soll es geben. Bayern München hat auf diese Weise vier Spiele gegen Gegner aus den beiden ersten Lostöpfen. Das soll den Wettbewerb sportlich attraktiver und damit auch kommerziell noch erfolgreicher machen.

Auch kleinere Teams sollen profitieren, sie haben vor allem in vier Spielen gegen Teams aus den Töpfen 3 und 4 die Chance, Punkte zu holen und die nächste Runde zu erreichen.

Was passiert bei Punktgleichheit in der Tabelle?

Bislang nutzte die UEFA bei Punktgleichheit im Gegensatz zum DFB, zur DFL und zur FIFA bevorzugt den direkten Vergleich. In der gemeinsamen Tabelle aller 36 Klubs ist das nicht mehr möglich. In dieser Folge wird nun bei gleicher Punktzahl entschieden:

Bessere Tordifferenz Höhere Anzahl erzielter Tore Höhere Anzahl erzielter Auswärtstore Höhere Anzahl von Siegen Höhere Anzahl von Auswärtssiegen Höhere Anzahl von Punkten, die die acht Gegner des betreffenden Klubs erspielt haben Bessere gemeinsame Tordifferenz der acht Gegner Höhere Anzahl erzielter Tore der acht Gegner Fairplay-Wertung UEFA-Koeffizient

Spannung verspricht der letzte Spieltag, wenn 18 Spiele gleichzeitig stattfinden und für Positionswechsel in der Tabelle sorgen.

Wie läuft die K.o.-Phase?

In der K.o.-Runde baut die UEFA einen Turnierbaum, wie man ihn aus Tennisturnieren kennt. Dabei werden die besten Teams Positionen außen im Baum einnehmen, um erst später aufeinander zu treffen. In Teilen wird das Turnier trotzdem noch ausgelost. Zunächst wird die Zwischenrunde ausgelost, bei denen die Teams der Plätze 9 bis 16 auf die Teams der Plätze 17 bis 24 treffen.

Wenn diese Runde gespielt ist, wird das Achtelfinale ausgelost. Die Sieger der Zwischenrunde spielen dann gegen die Teams der Plätze 1 bis 8 aus der Ligaphase. Die K.o.-Runde wird wie gewohnt im Format Hin- und Rückspiel ausgetragen, die Auswärtstorregel gilt nicht mehr.

Es werden bei beiden Auslosungen mit je zwei Teams Lospaare gebildet. Damit kann kein Team auf eine vermeintlich leichtere Seite im Turnierbaum spielen, die UEFA kann politisch ungewollte Spiele wie zwischen Kosovo und Serbien verhindern. Klar ist damit: Wer das Achtelfinale erreicht, weiß vor der Auslosung, welche zwei Gegner möglich sind.

Der Turnierbaum in der UEFA Champions League

36 statt 32 Teams - wo gehen die vier Plätze hin?

Vier weitere Plätze gibt es in der Champions league ab 2024.

Ein Platz geht in die Qualifikation, dort wird ein Klub als direkter Starter hochgestuft.

Ein Platz wird an das fünftbeste Land der Fünf-Jahres-Wertung der UEFA verteilt (derzeit Frankreich), das dann drei direkte Startplätze hat.

Zwei Plätze werden von nun an jedes Jahr aufs neue über eine Saisonwertung der UEFA verteilt. Zwei Länder können sich so einen zusätzlichen Platz in der Champions League erspielen, für 2024/25 sind das Italien und Deutschland.

Was passiert in der Europa League und in der Conference League?

Beide Wettbewerbe bekommen denselben Modus wie die Champions League. In der Conference wird es allerdings nur sechs Spiele in der Liga geben, in der Europa League sind es wie in der Champions League acht.

Welche Probleme bringt der neue Wettbewerb?

Auf zwei Ebenen bringt die neue Champions League Probleme für die nationalen Ligen mit sich: Termine und Geld.

Termine: Der Europapokal nimmt im Fußballkalender künftig vier weitere Termine ein. Damit bleibt für nationale Wettbewerbe weniger Zeit. Frankreich verkleinerte seine Liga von 20 auf 18, ein solcher Schritt war auch in Italien zumindest vorgeschlagen. Der französische Ligapokal wurde abgeschafft, der englische Ligapokal abgespeckt. Im englischen FA-Cup wurde unter großen Diskussionen die eiserne Tradition von Wiederholungsspielen bei einem Remis beendet. In Deutschland könnte sich eines Tages die Frage nach der Durchführbarkeit der Winterpause stellen.

Geld: Die jährlichen Einnahmen der UEFA aus dem Europapokal sollen von 3,5 auf 4,4 Milliarden Euro steigen. Die Einnahmen der Klubs in den Wettbewerben der UEFA haben seit Jahren die Spaltung zwischen großen und kleinen Klubs in den nationalen Lige befeuert. Eine Steigerung dieser Zahlungen kann dieses Problem verschärfen. Die UEFA verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass auch die Zahlungen an die Teams erhöht werden, die nicht am Europapokal teilnehmen.