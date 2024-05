Saison 2024/25 Bundesliga bekommt fünften Platz in der Champions League Stand: 01.05.2024 23:10 Uhr

Die Bundesliga bekommt einen fünften Startplatz in der Champions League. Nach dem Sieg von Borussia Dortmund ist Deutschland der zweite Platz in der UEFA-Saisonwertung nicht mehr zu nehmen.

Ab der kommenden Saison erhalten die beiden Länder jeweils einen zusätzlichen Platz in der Champions League, deren Klubs in der aktuellen Saison gemeinsam die beste Leistung gebracht haben. Grundlage ist eine Rangliste der UEFA für die laufende Saison.

Nachdem Italiens Serie A den zusätzlichen Platz schon sicher hatte, steht nach Borussia Dortmunds Sieg fest, dass auch die Bundesliga einen fünften Startplatz erhält. Die Konkurrenz aus England und Frankreich hat in den verbleibenden Spielen keine Chance mehr, Deutschland einzuholen. Deutschland hat nun 18,357 Punkte. Für Frankreich sind nun bestenfalls 18,083 Punkte möglich, für England 18,250.

Saison-Rangliste der Länder 2023/24 Platz Land Punkte Klubs 1 Italien 19,429 7 2 Deutschland 18,357 7 3 England 17,375 8 4 Frankreich 16,083 6 5 Spanien 15,437 8

Damit sicherte sich der BVB wohl selbst die Teilnahme an der Champions League, in der Bundesliga steuert er derzeit auf den fünften Platz zu. Zugleich steht die Teilnahme an der Champions League für den VfB Stuttgart und RB Leipzig fest.

Kopfballzweikampf zwischen Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund) und Lucas Beraldo (Paris Saint-Germain)

Für Deutschland sogar sechster Platz denkbar

Für die Bundesliga ist damit sogar ein sechster Platz möglich - wenn Dortmund die Champions League gewinnt und Fünfter in der Bundesliga bleibt. Dann wäre der BVB 2024/25 als Titelverteidiger in der Champions League dabei.

Der Bonusplatz aus der Rangliste ginge in diesem Fall an das nächstbeste Bundesliga-Team, das noch nicht qualifiziert ist, also an den Tabellensechsten. Eine Besonderheit: Wäre Dortmund Champions-League-Sieger und Tabellenvierter, ginge der doppelt erreichte Platz in der Champions League zurück an die UEFA, die ihn dann in der Qualifikation umverteilt.

Platzvergabe Teil der Reform des Europapokals

Die beiden Länder, die am Saisonende nach dem so errechneten Durchschnittswert die beiden ersten Plätze belegen, bekommen jeweils einen zusätzlichen Platz in der Champions League. Dabei wird kein anderer Platz im Europapokal abgezogen. Der deutsche Fußball hätte im Erfolgsfall dann insgesamt acht statt der üblichen sieben Startplätze in den drei Wettbewerben.

Hintergrund: Durch die Reform der Champions League ab der Saison 2024/25 steigt die Zahl der teilnehmenden Klubs von 32 auf 36. Von den vier zusätzlichen Plätzen werden ab der kommenden Saison zwei auf der Grundlage dieser Rangliste vergeben. Die beiden Plätze werden jedes Jahr neu vergeben und unabhängig von der Fünf-Jahres-Wertung der UEFA verteilt. Diese ist wie bisher für die üblichen Plätze maßgeblich.

Punkte für die Rangliste gibt es wie folgt:

Alle für die Rangliste erspielten Punkte werden jeweils durch die Zahl der im Europapokal gestarteten Klubs eines Landes dividiert. Deutschland startete mit sieben Teams, jeder erspielte Punkt ist in der Rangliste also etwa 0,143 Punkte wert. Bei der Premier League, die zu Beginn acht Teams stellte, bringt jeder Zähler 0,125 Punkte, der Ligue 1 (sechs Teams) je 0,167 Punkte.

Champions League:

2 Punkte: Alle Siege ab der Gruppenphase

1 Punkt: Alle Unentschieden ab der Gruppenphase

4 Punkte: Bonus für die Teilnahme an der Gruppenphase

4 Punkte: Für das Überstehen der Gruppenphase

1 Punkt: Bonus für jede Runde ab dem Achtelfinale

1 Punkt: Alle Siege in der Qualifikation

0,5 Punkte: Alle Unentschieden in der Qualifikation

Europa League:

2 Punkte: Alle Siege ab der Gruppenphase

1 Punkt: Alle Unentschieden ab der Gruppenphase

4 Punkte: Gruppensieger

2 Punkte: Gruppenzweiter

1 Punkt: Bonus für jede Runde ab dem Achtelfinale

1 Punkt: Alle Siege in der Qualifikation

0,5 Punkte: Alle Unentschieden in der Qualifikation

Europa Conference League:

2 Punkte: Alle Siege ab der Gruppenphase

1 Punkt: Alle Unentschieden ab der Gruppenphase

2 Punkte: Gruppensieger

1 Punkte: Gruppenzweiter

1 Punkt: Bonus für jede Runde ab dem Halbfinale

1 Punkt: Alle Siege in der Qualifikation

0,5 Punkte: Alle Unentschieden in der Qualifikation

Es gilt das Ergebnis nach 90 Minuten beziehungsweise nach 120 Minuten. Das Elfmeterschießen spielt bei der Bewertung zum Spielausgang keine Rolle - nur beim Sonderpunkt für das Erreichen einer weiteren Runde.

