Europapokal Champions League - ein letztes Mal Gruppenphase Stand: 25.07.2023 18:41 Uhr

Die Saison 2023/24 wird die letzte mit einer Gruppenphase im bisherigen Format sein - die meisten Teilnehmer und große Teile der Lostöpfe stehen schon fest. 2024 wird der Wettbewerb grundlegend verändert.

Am 31. August wird die letzte Gruppenphase der Champions League ausgelost. 32 Teams spielen mit, 26 stehen längst fest, nur sechs Klubs kommen noch aus der Qualifikation dazu.

Ein letztes Mal werden jeweils vier Teams in den acht Gruppen in Hin- und Rückspiel gegeneinander antreten. Union Berlin könnte beispielsweise in einer Gruppe mit dem FC Barcelona, Manchester United und AC Mailand spielen.

Die Lostöpfe der Champions League 2023/24 stehen zu einem großen Teil schon fest:

Lostopf 1: Manchester City, FC Sevilla, FC Barcelona, SSC Neapel, Bayern München , Paris Saint-Germain, Benfica.

, RC Lens Noch nicht eingeteilt: Real Sociedad, Celtic Glasgow und Newcastle United sind ebenfalls qualifiziert, sie landen in Topf 3 oder Topf 4. Hinzu kommen noch sechs Teams aus der Qualifikation.

Jede der acht Gruppen erhält jeweils ein Team aus jedem Topf, Teams aus demselben Land dürfen nicht aufeinandertreffen.

Auslosung in der Champions League

Klaksvik von den Färöer mit größter Überraschung in der 1. Runde der Qualifikation

Derzeit läuft die Qualifikation für die letzte Gruppenphase. Klaksvik, ein Klub aus einem Ort mit 5.000 Menschen von den Färöer-Inseln, gelang dabei die größte Überraschung. Mit einem 3:0-Auswärtssieg im Rückspiel bei Ferencvaros Budapest zog das Team in die 2. Runde der Qualifikation ein (Hinspiel: 0:0).

Ferencvaros hatte vergangene Saison noch seine Gruppe in der Europa League gewonnen und war erst im Achtelfinale gegen Bayer Leverkusen gescheitert. Klaksvik wurde zu Hause euphorisch begrüßt und trifft jetzt auf den schwedischen Meister BK Häcken.

Ligaphase statt Gruppenphase ab 2024/25

Während die Qualifikation ähnlich wie heute funktionieren wird, bleibt im tatsächlichen Turnier ab der Saison 2024/25 nur wenig wie bisher. Die wichtigsten Änderungen:

Künftig spielen 36 statt 32 Teams mit.

mit. Von den vier zusätzlichen Plätzen geht einer an den Fünften der Fünf-Jahres-Wertung (derzeit Frankreich). Zudem qualifiziert sich ein weiteres Team aus der Qualifikation.

geht einer an den Fünften der Fünf-Jahres-Wertung (derzeit Frankreich). Zudem qualifiziert sich ein weiteres Team aus der Qualifikation. Neu ist die Vergabe der beiden weiteren Plätze: Die beiden Länder, die kollektiv innerhalb einer Saison europäisch am besten abschneiden , erhalten in der Folgesaison einen weiteren Platz in der Champions League. Die Anzahl der Plätze in der Europa League und der Conference League dieser beiden Länder wird dabei nicht reduziert. Für die Bundesliga wäre also theoretisch ein fünfter Platz in der Champions League drin.

, erhalten in der Folgesaison einen weiteren Platz in der Champions League. Die Anzahl der Plätze in der Europa League und der Conference League dieser beiden Länder wird dabei nicht reduziert. Für die Bundesliga wäre also theoretisch ein fünfter Platz in der Champions League drin. Statt in Gruppenspielen wird in einer Liga gespielt, dabei gibt es eine große Tabelle mit 36 Teams.

gespielt, dabei gibt es eine große Tabelle mit 36 Teams. Die ersten acht der Tabelle am Ende der Ligaphase erreichen das Achtelfinale . Die folgenden 16 Teams stehen in einer K.o.-Runde um die weiteren acht Plätze im Achtelfinale, der Rest ist ausgeschieden.

. Die folgenden 16 Teams stehen in einer K.o.-Runde um die weiteren acht Plätze im Achtelfinale, der Rest ist ausgeschieden. Im Achtelfinale werden die Klubs nach ihrem Tabellenplatz im Turnierbaum platziert , der der Vorgehensweise bei Tennisturnieren ähnelt.

, der der Vorgehensweise bei Tennisturnieren ähnelt. Ein Abstieg in die Europa League ist nicht mehr möglich, das geht nur in der Qualifikation.

Mehr Spiele, mehr Geld - und neue Probleme

In der Champions League gibt es ab 2024 durch die Vergrößerung 189 statt bisher 125 Spiele pro Saison. Auch die Europa League und die Conference League wurden ausgeweitet und auf den neuen Modus umgestellt.

Die UEFA führt insgesamt vier neue Termine in den Fußballkalender ein, die Champions League spielt teilweise Donnerstags, zudem gibt es exklusive Termine für die beiden anderen Wettbewerbe. Mehr Geld soll es auch geben: Statt bislang 3,5 Milliarden Euro pro Saison erhofft sich die UEFA rund 4,8 Milliarden pro Saison.