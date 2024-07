4:3-Sieg mit Fenerbahçe Die Champions League im neuen Format - und mit Mourinho Stand: 24.07.2024 12:10 Uhr

EURO 2024 und Olympia verdrängen, dass die Champions League längst begonnen hat. Nun griff auch Jose Mourinho in den Wettbewerb ein, in dem vieles nicht mehr so ist, wie es war.

Die große Fußballbühne gehörte Spielern wie Lamine Yamal, der an jenem 9. Juli 2024 noch 16 Jahre alt war und mit einem wunderbaren Schuss im Halbfinale der EURO 2024 für den späteren Europameister Spanien gegen Frankreich ausglich.

Ein paar Stunden zuvor hatte der 31 Jahre alte Ernestas Veliulis einen Treffer in einem Wettbewerb erzielt, der ebenfalls von der UEFA organisiert und in der Regel gegen andere bedeutende Wettbewerbe geschützt wird. Aber es war eben nur die erste Runde in der Qualifikation der Champions League, und es war der FK Panevėžys, für den Veliulis gegen HJK aus Helsinki traf.

Ein kleines Stück Fußballhistorie wurde dennoch geschrieben, denn es war das erste Tor in der Geschichte der Champions League, seitdem das Modell mit Vorrundengruppen abgeschafft wurde. Ab der laufenden Saison 2024/25 wird in einem Ligasystem gespielt. Es wird eine große Liga mit 36 Mannschaften sein, von denen 29 schon feststehen. Theoretisch könnte der FK Panevėžys einen der verbleibenden sieben Plätze einnehmen. In der Praxis ist dieses Unterfangen aber nahezu aussichtslos, denn der litauische Klub verlor am Dienstag (23.07.2024) das Hinspiel in der zweiten Qualifikationsrunde mit 0:4 gegen Jagiellonia Białystok aus Polen.

Bereits qualifizierte Mannschaften Verband Mannschaften Deutschland Bayer Leverkusen VfB Stuttgart FC Bayern München RB Leipzig Borussia Dortmund Italien Inter Mailand AC Mailand Juventus Turin Atalanta Bergamo FC Bologna England Manchester City FC Arsenal FC Liverpool Aston Villa Spanien Real Madrid FC Barcelona FC Girona Atlético Madrid Frankreich Paris Saint-Germain AS Monaco Stade Brest Niederlande PSV Eindhoven Feyenoord Rotterdam Portugal Sporting Lissabon Benfica Lissabon Belgien Club Brügge Österreich Sturm Graz Schottland Celtic Glasgow Ukraine Schachtar Donezk

Džeko mit drei Toren für Mourinhos Fenerbahçe

Es sind in der zweiten Runde auch schon Vereine mit deutlich klangvolleren Namen vertreten, etwa Sparta Prag, Malmö FF und Dynamo Kiew. Auch Fenerbahçe gehört dazu. Der Traditionsklub aus Istanbul geht mit einem neuen Trainer in die Saison, der einen äußerst klangvollen Namen besitzt. Jose Mourinho, gewann schon etliche Titel, darunter mit dem FC Porto und Inter Mailand den in der Champions League.

So weit dürfte er es mit Fenerbahçe kaum schaffen, die Qualifikation für die Ligaphase wird aber vermutlich sowohl von ihm als auch vom Klub erwartet. Ein erster Schritt auf dem Weg dahin ist erfolgreich gegangen, und das auf eine Art und Weise, für die Mourinho nicht bekannt. Fenerbahçe gewann am Dienstag mit 4:3 beim FC Lugano in der Schweiz. Edin Džeko, 2009 Deutscher Meister mit dem VfL Wolfsburg, steuerte drei Tore zum Erfolg bei, der eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am 13. August in der Türkei bringt.

Es ist aber noch ein weiter Weg in die Ligaphase, denn in der dritten Qualifikationsrunde wäre mit dem Lille OSC ein Vertreter aus der französischen Ligue 1 der Gegner, und danach müssten auch noch die Playoffs überstanden werden, um am 29. August im Lostopf zu landen.

Die weiteren Termine in der Champions League Auslosung Playoffs 5. August Qualifikation, 3. Runde 6. und 13. August Playoffs 20./21. und 27./28. August Auslosung Ligaphase 29. August 1. Spieltag 17. bis 19. September 2. Spieltag 1. und 2. Oktober 3. Spieltag 22. und 23. Oktober 4. Spieltag 5. und 6. November 5. Spieltag 26. und 27. November 6. Spieltag 10. und 11. Dezember 7. Spieltag 21. und 22. Januar 8. Spieltag 29. Januar Auslosung K.o.-Playoffs 31. Januar K.o.-Playoffs 11./12. und 18./19. Februar Auslosung Achtel- bis Halbfinale 21. Februar Achtelfinale 4./5. und 11./12. März Viertelfinale 8./9. und 15./16. April Halbfinale 29./30. April und 6./7. Mai Finale 31. Mai in München

Spätestens dann werden die meisten Fußballfans merken, was sich durch die Reform alles ändert. Eine Auslosung mit Ziehungen per Hand würde laut UEFA etwa vier Stunden dauern, daher wird ein Computer die Prozedur übernehmen und ausspucken, welche Gegner etwa die fünf deutschen Bundesligisten bekommen, die sich direkt für die Ligaphase qualifizierten.

Zahl der Spiele steigt von 125 auf 189

Jeder Teilnehmer der Champions League wird zunächst acht Spiele bestreiten, also schon zwei mehr als in der bisherigen Gruppenphase. Insgesamt erhöht sich die Anzahl der Spiele nach den Qualifikationsrunden von 125 auf 189.

Es geht für die einzelnen Mannschaft aber nicht gegen vier Gegner je einmal zu Hause und auswärts, sondern es gibt vier Heimspiele und vier Auswärtsspiele gegen acht verschiedene Klubs, die aus nach vermeintlicher Stärke geordneten Töpfen zugelost werden. Näheres zum neuen Modus ist hier zu finden.

Zwei Ligaspiele erst im neuen Jahr

Wegen des ohnehin schon vollen Terminkalenders werden die letzten beiden Spieltage in der Liga erst im Januar 2025 ausgetragen. Eine Besonderheit wird es gleich zum Start der Liga geben. Wie auch in der Europa League und der Conference League, die nach ähnlichem Muster reformiert wurden, gibt es eine exklusive Woche für einen Wettbewerb. So wird vom 17. bis 19. September an jedem Tag in der Champions League gespielt, also auch an einem Donnerstag, nicht aber in den anderen beiden Wettbewerben.

Belastungen steigen durch Reformen

Nur für ein Drittel der Teams, also die zwölf schlechtesten Mannschaften der Ligaphase, ist die Champions League Ende Januar 2025 beendet. Für die anderen geht es weiter. Die acht besten Teams schaffen es direkt ins Achtelfinale, für die anderen geht es in den von der UEFA so getauften "K.o.-Playoffs" weiter. Für 16 Mannschaften in dieser Runde stehen also zwei weitere Partien an.

Weil auch der Weltverband FIFA, vorangetrieben durch ihren Präsidenten Gianni Infantino, eine bedeutende Reform vornahm, könnten einige Profifußballer so auf viel mehr Wettbewerberbsspiele in einer Saison als bislang kommen. Im Sommer 2025 steht in den USA eine Klub-WM mit erstmals 32 Mannschaften an, die im selben Format ausgetragen wird wie bislang eine WM für Nationalmannschaften. Auch deshalb legte der europäische Ligenverband und die Spielergewerkschaft FIFPRO Beschwerde gegen die FIFA ein.

Auch der 24. hat noch Chancen, die Champions League zu gewinnen

Mehr Spiele bedeuten im Fußball auch mehr Geld, und daher werden die 16 Teilnehmer der "K.o.-Playoffs" in der Champions League gerne die Kröte schlucken, zwei weitere Partien spielen zu müssen.

Theoretisch hat also eine Mannschaft, die die Liga auf dem 24. Platz beendet, noch die Chance, am 31. Mai nach dem Finale in München den Pokal überreicht zu bekommen. Theoretisch kann es auch noch der FK Panevėžys sein.